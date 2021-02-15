Окупанти відправили кримчанку Малахову з немовлям під домашній арешт, а її чоловіка - в СІЗО за підозрою у фінансуванні ІДІЛ через збір на благодійність

Окупаційний Київський "райсуд" Сімферополя відправив під домашній арешт Ніну (Латіфу) Малахову, підозрювану в сприянні терористичній організації за частиною 4 статті 205.1 Кримінального кодексу РФ. Малахова з чоловіком збирали на свою картку кошти на благодійність.

Про це повідомила адвокатка Ліля Гемеджі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ґрати". Її чоловіка Рузіля Яппарова суд відправив на два місяці в СІЗО.

Ніну (Латіфу) Малахову і її чоловіка Рузіля Яппарова співробітники ФСБ затримали в Казані 14 лютого і наступного дня етапували до Криму для обрання запобіжного заходу. У подружжя є донька Мелісса віком один місяць, яку доставили разом із ними до суду. З огляду на це, слідство попросило для Малахової домашній арешт, який вона відбуватиме в Криму. У разі визнання винною їй загрожує від 15 до 20 років ув'язнення. Її чоловіка також підозрюють у сприянні терористичній організації, але в частині про схиляння, вербування або інше залучення особи, йому загрожує від восьми до 15 років позбавлення волі.

Ніна (Латіфа) Малахова з дочкою після засідання суду

Слідство вважає, що "Малахова і Яппаров з 2015 до 2018 року займалися організацією фінансування тероризму під виглядом благодійної діяльності різних фондів, зокрема "Мухаджирун", а також допомоги в будівництві мечетей, біженцям і нужденним громадянам". Для цього вони нібито організовували збір коштів у групі "Садака - добровільна милостиня мусульман нужденним Сімферополя" у ВКонтакте, де закликали жертвувати на потреби мусульман Африки, надаючи свою банківську картку для переказів.

Фонд "Мухаджирун" або "Живе серце" був заснований дагестанським проповідником Ісраїлом Ахмеднабіевим, відомим як Абу Умар Сасітлінський в 2013 році. ФСБ РФ вважає, що через фонд здійснюється збір коштів і фінансування терористичних організацій.

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Одночасно із затриманням в Казані рано вранці 14 лютого співробітники ФСБ прийшли до пологового відділення Центральної райлікарні в Сімферополі, де затримали медсестру Лілю Решідову. Її доставили в управління ФСБ на бульварі Франка і оголосили, що вона є свідком у справі Малахова і Яппарова. Адвокат Іслям Веліляєв розповів "Ґратам", що слідчий зазначив - статус Решідової може змінитися на підозрювану. За версією слідства, вона пересилала гроші на картку Малахової за оголошеннями про збір на благодійні цілі. Через сім годин Решідову відпустили, на 16 лютого слідчий призначив їй участь в очній ставці з підозрюваними.