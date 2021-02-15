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Окупанти відправили кримчанку Малахову з немовлям під домашній арешт, а її чоловіка - в СІЗО за підозрою у фінансуванні ІДІЛ через збір на благодійність

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти відправили кримчанку Малахову з немовлям під домашній арешт, а її чоловіка - в СІЗО за підозрою у фінансуванні ІДІЛ через збір на благодійність

Окупаційний Київський "райсуд" Сімферополя відправив під домашній арешт Ніну (Латіфу) Малахову, підозрювану в сприянні терористичній організації за частиною 4 статті 205.1 Кримінального кодексу РФ. Малахова з чоловіком збирали на свою картку кошти на благодійність.

Про це повідомила адвокатка Ліля Гемеджі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ґрати". Її чоловіка Рузіля Яппарова суд відправив на два місяці в СІЗО.

Ніну (Латіфу) Малахову і її чоловіка Рузіля Яппарова співробітники ФСБ затримали в Казані 14 лютого і наступного дня етапували до Криму для обрання запобіжного заходу. У подружжя є донька Мелісса віком один місяць, яку доставили разом із ними до суду. З огляду на це, слідство попросило для Малахової домашній арешт, який вона відбуватиме в Криму. У разі визнання винною їй загрожує від 15 до 20 років ув'язнення. Її чоловіка також підозрюють у сприянні терористичній організації, але в частині про схиляння, вербування або інше залучення особи, йому загрожує від восьми до 15 років позбавлення волі.

Окупанти відправили кримчанку Малахову з немовлям під домашній арешт, а її чоловіка - в СІЗО за підозрою у фінансуванні ІДІЛ через збір на благодійність 01

Ніна (Латіфа) Малахова з дочкою після засідання суду

Слідство вважає, що "Малахова і Яппаров з 2015 до 2018 року займалися організацією фінансування тероризму під виглядом благодійної діяльності різних фондів, зокрема "Мухаджирун", а також допомоги в будівництві мечетей, біженцям і нужденним громадянам". Для цього вони нібито організовували збір коштів у групі "Садака - добровільна милостиня мусульман нужденним Сімферополя" у ВКонтакте, де закликали жертвувати на потреби мусульман Африки, надаючи свою банківську картку для переказів.

Фонд "Мухаджирун" або "Живе серце" був заснований дагестанським проповідником Ісраїлом Ахмеднабіевим, відомим як Абу Умар Сасітлінський в 2013 році. ФСБ РФ вважає, що через фонд здійснюється збір коштів і фінансування терористичних організацій.

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Одночасно із затриманням в Казані рано вранці 14 лютого співробітники ФСБ прийшли до пологового відділення Центральної райлікарні в Сімферополі, де затримали медсестру Лілю Решідову. Її доставили в управління ФСБ на бульварі Франка і оголосили, що вона є свідком у справі Малахова і Яппарова. Адвокат Іслям Веліляєв розповів "Ґратам", що слідчий зазначив - статус Решідової може змінитися на підозрювану. За версією слідства, вона пересилала гроші на картку Малахової за оголошеннями про збір на благодійні цілі. Через сім годин Решідову відпустили, на 16 лютого слідчий призначив їй участь в очній ставці з підозрюваними.
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Топ коментарі
+6
Террористы других обвиняют в терроризме... Большего террориста чем рашка, не существует в мире...
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15.02.2021 22:27
+5
Скільки терористів в Криму..це ж треба.
Всі татари - терористи.
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15.02.2021 22:17
+5
А всі українці у них фашисти.
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15.02.2021 22:35
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Скільки терористів в Криму..це ж треба.
Всі татари - терористи.
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15.02.2021 22:17 Відповісти
В московитів параноїдальна шизофренія прогресує ,це чергове загострення !!!)))
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15.02.2021 22:26 Відповісти
А всі українці у них фашисти.
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15.02.2021 22:35 Відповісти
Ядерный чемоданчик изъяли?
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15.02.2021 22:18 Відповісти
Ну вот видите, окупанты могут , а Украина медведчука, коломойского,портнова и ермака не может отправить в сизо бо лох и импотент, правда она такая.
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15.02.2021 22:23 Відповісти
Волки друг друга не едят. Медведчук и при Порошенко чувствовал себя прекрасно.
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15.02.2021 22:30 Відповісти
медведчук не волк, он крыса или таракан.
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15.02.2021 22:48 Відповісти
Оккупанты отправили крымчанку Малахову с младенцем под домашний арест, а ее мужа - в СИЗО по подозрению в финансировании ИГИЛ из-за сбора на благотворительность - Цензор.НЕТ 4100
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15.02.2021 22:25 Відповісти
Террористы других обвиняют в терроризме... Большего террориста чем рашка, не существует в мире...
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15.02.2021 22:27 Відповісти
Москва, це світова столиця тероризма,а Росія розплідник терористів !!!)))
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15.02.2021 22:29 Відповісти
Оккупанты отправили крымчанку Малахову с младенцем под домашний арест, а ее мужа - в СИЗО по подозрению в финансировании ИГИЛ из-за сбора на благотворительность - Цензор.НЕТ 4505
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15.02.2021 22:42 Відповісти
Кругом одни враги,включая Льоху Насрального,Бедная РАБссия Окупанти відправили кримчанку Малахову з немовлям під домашній арешт, а її чоловіка - в СІЗО за підозрою у фінансуванні ІДІЛ через збір на благодійність - Цензор.НЕТ 1631Мавзолейная,но чЛЕНИН не был террористом...Окупанти відправили кримчанку Малахову з немовлям під домашній арешт, а її чоловіка - в СІЗО за підозрою у фінансуванні ІДІЛ через збір на благодійність - Цензор.НЕТ 8057
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15.02.2021 23:06 Відповісти
Окупанти відправили кримчанку Малахову з немовлям під домашній арешт, а її чоловіка - в СІЗО за підозрою у фінансуванні ІДІЛ через збір на благодійність - Цензор.НЕТ 5651
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15.02.2021 23:11 Відповісти
Если на заседание того суда придет академик Кадыров, то суд в полном составе сразу на бутылки сядет.
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16.02.2021 07:32 Відповісти
Саме мерзенне те що, Аваков, Венедиктова та Баканов за найменшої нагоди видають на Московію тих, кого кремлядь звинуватила в зв'язках з ІГІЛ чи іншими терористами.
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16.02.2021 11:22 Відповісти
 
 