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До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ

В Україні 15 лютого розпочалися практичні заняття мобільних бригад для імунізації проти коронавірусу вакцинами Pfizer-BioNTech і AstraZeneca/Oxford.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я України.

"15 лютого 2021 року в Києві розпочався другий етап навчання мобільних медичних бригад, які проводитимуть вакцинацію проти COVID-19. Перший - онлайн-тренінг - деякі з членів мобільних бригад вже пройшли. Тренінги проводить Центр громадського здоров'я спільно з Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я ( ВООЗ) в Україні", - сказано в повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що до кінця тижня практичні заняття пройдуть як мінімум по дві мобільні бригади з кожної області.

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"Одна мобільна бригада з області вивчить спосіб використання, введення та особливості роботи з вакциною Pfizer BioNTech, інша - з AstraZeneca. Це дасть змогу оперативно запустити процес імунізації проти COVID-19 по всій Україні, як тільки доставлять вакцину", - наголошується в повідомленні.

Також навчання проходять медики, які увійшли до резервного складу мобільної бригади.

Нагадаємо, закуплена вакцина англо-шведської компанії AstraZeneca має надійти в Україну 17 або 18 лютого.

Для проведення першого етапу вакцинації буде сформовано 600 мобільних бригад. Вже набрано понад 300.
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Топ коментарі
+6
До конца недели минимум по две мобильные бригады из каждой области освоят навыки вакцинирования от COVID-19, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7993

(на глиняных! это важно!!!))))
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15.02.2021 22:30
+5
До конца недели минимум по две мобильные бригады из каждой области освоят навыки вакцинирования от COVID-19, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3697
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15.02.2021 22:31
+4
мо ті, хто тепер не признається що за зе голосував??? ))))
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15.02.2021 22:31
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Правила форума Рада форумчан
то есть бригады ещё ниче не умеют? зашибись...
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15.02.2021 22:21 Відповісти
Ну так есть же на ком потренироваться
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15.02.2021 22:24 Відповісти
600 было на бумаге для отчета а по факту будут те же бабушки-медсестры в поликлиниках)
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15.02.2021 22:59 Відповісти
Новичок уже на растаможке...
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15.02.2021 22:21 Відповісти
Цікаво,хто з форумчан піде вакцинуватися?
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15.02.2021 22:26 Відповісти
До них самих прийдуть, бо всі тутешні бажаючі, або соціальники з першої черги, або якісь пєнси.
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15.02.2021 22:31 Відповісти
Меркава Тут була істерія.Що ми всі помремо.Зараз вже мовчать.
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15.02.2021 22:32 Відповісти
мо ті, хто тепер не признається що за зе голосував??? ))))
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15.02.2021 22:31 Відповісти
А ти не знаєш ? Вони писали. Правда, окремі вже не хочуть.

P.S. Проводів багато. Різних.
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16.02.2021 03:30 Відповісти
Vedana Та я не пам'ятаю.Потрібно лізти в архівні коментарі.
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16.02.2021 03:35 Відповісти
Та ти всіх знаєш. Лізти не треба.
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16.02.2021 03:57 Відповісти
Vedana Це у вас на стовпах?
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16.02.2021 03:36 Відповісти
Угу. Спеціально стояла дивилася.
Спочатку йдуть паралельно три.
Потім нижче - один.
А потім, ще нижче, інший - дуже товстий, чорний-чорний.
І отак розходяться до будинків.
Мені здається, що той чорний провід іноді гуде.
І ще на тих проводах якісь штучки висять.
Отаке.
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16.02.2021 03:56 Відповісти
Так? Це фото з Ванкувера.До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 7604
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16.02.2021 04:02 Відповісти
О. Подібне.
Тільки ж без тих черевиків. До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3774
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16.02.2021 04:05 Відповісти
Vedana Це у вас такі традиції.А в товстому кабелі якраз можуть бути три фази.Може у вас він одразу йде.В США розподільчі трансформатори йдуть на стовпах,в нас ні.І там в розетці не 220 вольт.В нас тільки, коли абенента підключають,то може йти товстий кабель і покритий ізоляцією.По різному може бути.Нижче кабелі,то можуть бути інтернет провайдери,чи ще щось.
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16.02.2021 04:15 Відповісти
Дякую за пояснення. До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 7422
Ти ОК ?
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16.02.2021 04:20 Відповісти
Vedana Я норм.Почитав я про ваші провода. До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4659 То у вас може до будинку підходити тільки три проводи,не 4.У вас дві фази.В принципі подібно.
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16.02.2021 04:27 Відповісти
Vedana Ось ще фото з Канади.Також з взуттям. До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3971То тут видно що,т так як в нас.Зверху то електролінії.А в низу оптоволокно інтернет провайдерів.А може і ще щось.До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5370
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16.02.2021 04:20 Відповісти
Я не бачила в Монреалі взуття на проводах ...
А це прямо - ціла виставка.
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16.02.2021 04:24 Відповісти
Vedana А в нас кірпічі висять. До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9756 Так що тут крутіше.
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16.02.2021 05:05 Відповісти
Vedana У вас не 220 вольт.На всьому економите. До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5626
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16.02.2021 04:22 Відповісти
110. Маю перехідник, коли додому їду.
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16.02.2021 04:30 Відповісти
Vedana Ну пишуть що 120 вольт,а 110 це помилково так вважають.А 240 це вже дві фази.І на них підключають вже велику побутову техніку,електроплити наприклад.А на одну усіляку дрібноту.
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16.02.2021 04:39 Відповісти
Може бути. І пральку, і сушарку теж.
От ти мені розказав, як у нас організовано постачання електрики в помешкання.
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16.02.2021 05:16 Відповісти
Vedana Товстий кабель,може бути інтернет кабель.Такий кабаль йде,якщо є кабельне тв і інтернет разом.Я там ще запитував за інтернет.Скільки платиш.Бо почитав,що у вас щось дорого.І швидкість низька навіть в мегаполісах.В мене тут в селі вже йде кругом оптоволокно. До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4623 А у вас по звичайній телефоній лінії і ще разом з кабельним тв.Оптики мало (оптика це також спеціальний кабельок) Коротше кругом дроти. До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5508 У вас Ілон Маск хоче свій супутниковий інтернет продавати по 100 доларів і обладнання,ще 500.Нам таке зовсім не потрібно.
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16.02.2021 05:28 Відповісти
Ні, оптоволокно ще не скрізь. Мені весь час рекламки присилали і дзвонили, що в моєму районі є.
Так, через телефонну лінію. Є мобільний, але кажуть, що він нестійкий, а я ж мушу мати добрий сигнал, бо працюю здому. Тому тримаю квартирний номер.
Пішла глянула квитанцію - вони взяли 30$ за активацію нового інтернету. Але я не знаю, яка у мене швидкість. До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1465 Напиши які є - може, якось згадаю, що вони казали.
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16.02.2021 05:36 Відповісти
Vedana В тебе телефоний.Дуже велика бути не може.Але нормальна.
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16.02.2021 12:25 Відповісти
Привіт ! До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 416 Як ти ?
Вчора важкий день був, не писала.

Можливо, не така велика, але головне, що мені для роботи вистачає. То ок.
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18.02.2021 01:00 Відповісти
Vedana Привіт! Як то кажуть,вівторок важкий день.В мене колись був Укртелеком,то то жах.Там усі лінії телефоні старі.Добре,що з'вилися приватні компанії.В моєму містечку,є 5 провайдерів,включно з Укртелекомом.
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18.02.2021 02:26 Відповісти
І добра якість інтернету ?
Мені сьогодні колега жалівся.
Що ніби взяв теж хороший deal, так кожних чотири години пропадає сигнал, вибиває, фільми дивитися неможливо.
Компанії є, вибрати можна.
Я просто експериментувати не хочу зараз, оскільки нам до осені вже продовжили роботу з дому.
Так дістало. Тиснуть далі.
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18.02.2021 03:02 Відповісти
Vedana Ну рідко коли в мене проблеми.І то це не з моєї сторони.Вони їх швидко вирішують самі.Вчора до речі,бачив обірвану оптику. До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5836 В нас сильні вітри були,може гілка обірвала.Правда не знаю,якого провайдера.
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18.02.2021 13:05 Відповісти
Vedana У вас просто розетки інші.А телефони і ноутбуки працюють будь-де.Маю на увазі *******.Тому і перехідник потрібен.Якщо техніка тільки 120 вольт,то потрібен спеціальний трансформатор,бо інакше би згоріла тут.
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16.02.2021 05:01 Відповісти
Vedana Давай поговоримо за інтернет.Скільки платиш в місяць? І скільки коштує підключення і обладнання.Модем наприклад у вас.
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16.02.2021 05:09 Відповісти
Зараз плачу 20. Це - promotion на рік. Потім сказали: подзвоните, може, буде інша акція.
Перед цим платила 50.
Коли підключаєшся до компанії, тобі присилають модем - 100$.
Перший був простенький, технік не приїздив.
Я кілька років ним користувалася. В кінці минулого - накрився.
Подзвонила, вони запропонували ту акцію (ще швидший інтернет) і вислали новий модем - 100$.
Приїхав технік і налагодив на вулиці з тими кабелями. Цього разу через ковід мені сказали, що він заходити в квартиру не буде, а по телефону казатиме мені, що робити.
Я відкрила двері, кажу: заходьте, це буде значно швидше. Так то взяло 5 хв.
Ось так.
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16.02.2021 05:27 Відповісти
Vedana А яка швидкість інтернету? 100 доларів це дорого.Я купив за 30 два тижні назад. До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 164А був 4 роки за 15 доларів.За 100 доларів,в нас можна купити вже якийсь сильно наворочений.Якщо сам купляєш.
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16.02.2021 05:32 Відповісти
Так нє, як сам купуєш, звичайно, що дешевше.
То через компанію дорого.
Але тут так роблять. З телефонами те саме. Купуєш в кредит в компанії разом з планом.
Просто ти сам купиш - а підключити як ? Провайдер хоче свою модель, яку він використовує під різні типи свого інтернету.
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16.02.2021 05:39 Відповісти
Я за підключення платив 2800, роутер купував сам. 50 мегабіт, 190 гр. на місяць. А до того користувався Інтертелекомом- і мегабіта не було, 170 гр. У мене гіфки не грузилися.
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16.02.2021 06:14 Відповісти
Порохобандерівець Щось багато за підключення.Я платив 1500 чи 1700 з роутером.Зараз в мене швидкість до 100 мегабіт.Є тариф вже навіть до 1 гігабіта.Плачу 250 грн в місяць.
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16.02.2021 12:28 Відповісти
Vedana 20 доларів це в місяць?
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16.02.2021 05:33 Відповісти
Так. Зараз піду на сайт компанії - гляну. Може, знайду швидкість.
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16.02.2021 05:39 Відповісти
Не знайшла. Технік мені ще потім подзвонив і сказав, що поставив ще більшу, бо можливості мережі у нашому районі дозволяють.
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16.02.2021 05:53 Відповісти
До конца недели минимум по две мобильные бригады из каждой области освоят навыки вакцинирования от COVID-19, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7993

(на глиняных! это важно!!!))))
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15.02.2021 22:30 Відповісти
До конца недели минимум по две мобильные бригады из каждой области освоят навыки вакцинирования от COVID-19, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3697
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15.02.2021 22:31 Відповісти
До конца недели минимум по две мобильные бригады из каждой области освоят навыки вакцинирования от COVID-19, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 668
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15.02.2021 22:33 Відповісти
"шура, вы пока вакцинируйте. а вакцина будет" (С) )
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15.02.2021 22:36 Відповісти
или - вы там начинайте, а вакцина подтянется )))
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15.02.2021 22:44 Відповісти
))
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15.02.2021 23:08 Відповісти
в чем отличие от вакцины противодифтерийной? типа м/с не сможет набрать в шприц и уколоть? за идиотов считают? та любой наркоман сможет!
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15.02.2021 22:39 Відповісти
....тяните время!?) клоуны вакцины то есть нет? ну на 1 апреля (день дурака) самое то
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15.02.2021 22:41 Відповісти
Если кто-то добровольно вакцинируется этой жижей, а потом сдохнет - это будет естественный отбор.
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15.02.2021 22:41 Відповісти
А шприци у них є в достатній кількості, чи буде як завжди?
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15.02.2021 22:41 Відповісти
Какой-то рассказ фантастический -- старинный.
Вернулся сверхсветовой космонавт на Землю в далёкое будущее.
Ну, надо ж как-то устраиваться -- специальность получить, работать...
А обучение во сне происходит -- за одну ночь. И только один раз в жизни.

Выбрал он профессию мастера по ремонту машин времени -- заснул, а утром побёг на биржу труда...
Там ему и говорят: А машину времени ещё не изобрели -- придётся вам трошки подождать...
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15.02.2021 22:41 Відповісти
"Гамна на лопате вам,а не вакцину!"
Володя Рейган
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15.02.2021 22:45 Відповісти
Не поспішайте, ніхто не буде вакцинуватись. Люди самі лікуються, хто одужує, хто помирає, кому як пощастить. Але вакцинуватись невідомо чим ніхто не буде, як би антиковідники на це не сподівались, хрін вам по всій морді.
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15.02.2021 22:47 Відповісти
>невідомо чим

невідомо для тех кто читать не умеет, или шизанутый на всю голову 5G
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15.02.2021 23:04 Відповісти
До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації від COVID-19, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9051
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15.02.2021 23:14 Відповісти
читай википедию, там все написано... а кто верит что в вакцине "чип" - того надо госпитализировать как человека с расстройством...
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15.02.2021 23:16 Відповісти
Сам читай, я її навіть не відкриваю ніколи. Мені вакцина вже не потрібна. Сьогодні померла мама чоловіка від ковіду. Звичайно, що я теж на днях захворію.
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18.02.2021 01:15 Відповісти
Вот это идиоты !!! Вакцины еще нет, и более половины украинцев уже переболели COVID-19, их вакцинировать не надо, но персонал они учат как колоть вакцину !? Персонал нужно было подготовить еще поза-вчера *** !!! Бедные люди кто пойдет к ним вакцинироваться..ПЗДЦ
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16.02.2021 00:09 Відповісти
Значит остальнве 37 % процентов провоцируют другие болезни и алергии а не ковид.
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16.02.2021 04:03 Відповісти
 
 