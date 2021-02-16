До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ
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В Україні 15 лютого розпочалися практичні заняття мобільних бригад для імунізації проти коронавірусу вакцинами Pfizer-BioNTech і AstraZeneca/Oxford.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я України.
"15 лютого 2021 року в Києві розпочався другий етап навчання мобільних медичних бригад, які проводитимуть вакцинацію проти COVID-19. Перший - онлайн-тренінг - деякі з членів мобільних бригад вже пройшли. Тренінги проводить Центр громадського здоров'я спільно з Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я ( ВООЗ) в Україні", - сказано в повідомленні.
У ЦГЗ зазначили, що до кінця тижня практичні заняття пройдуть як мінімум по дві мобільні бригади з кожної області.
"Одна мобільна бригада з області вивчить спосіб використання, введення та особливості роботи з вакциною Pfizer BioNTech, інша - з AstraZeneca. Це дасть змогу оперативно запустити процес імунізації проти COVID-19 по всій Україні, як тільки доставлять вакцину", - наголошується в повідомленні.
Також навчання проходять медики, які увійшли до резервного складу мобільної бригади.
Нагадаємо, закуплена вакцина англо-шведської компанії AstraZeneca має надійти в Україну 17 або 18 лютого.
Для проведення першого етапу вакцинації буде сформовано 600 мобільних бригад. Вже набрано понад 300.
Будь ласка, зачекайте...
P.S. Проводів багато. Різних.
Спочатку йдуть паралельно три.
Потім нижче - один.
А потім, ще нижче, інший - дуже товстий, чорний-чорний.
І отак розходяться до будинків.
Мені здається, що той чорний провід іноді гуде.
І ще на тих проводах якісь штучки висять.
Отаке.
Тільки ж без тих черевиків.
Ти ОК ?
А це прямо - ціла виставка.
От ти мені розказав, як у нас організовано постачання електрики в помешкання.
Так, через телефонну лінію. Є мобільний, але кажуть, що він нестійкий, а я ж мушу мати добрий сигнал, бо працюю здому. Тому тримаю квартирний номер.
Пішла глянула квитанцію - вони взяли 30$ за активацію нового інтернету. Але я не знаю, яка у мене швидкість. Напиши які є - може, якось згадаю, що вони казали.
Вчора важкий день був, не писала.
Можливо, не така велика, але головне, що мені для роботи вистачає. То ок.
Мені сьогодні колега жалівся.
Що ніби взяв теж хороший deal, так кожних чотири години пропадає сигнал, вибиває, фільми дивитися неможливо.
Компанії є, вибрати можна.
Я просто експериментувати не хочу зараз, оскільки нам до осені вже продовжили роботу з дому.
Так дістало. Тиснуть далі.
Перед цим платила 50.
Коли підключаєшся до компанії, тобі присилають модем - 100$.
Перший був простенький, технік не приїздив.
Я кілька років ним користувалася. В кінці минулого - накрився.
Подзвонила, вони запропонували ту акцію (ще швидший інтернет) і вислали новий модем - 100$.
Приїхав технік і налагодив на вулиці з тими кабелями. Цього разу через ковід мені сказали, що він заходити в квартиру не буде, а по телефону казатиме мені, що робити.
Я відкрила двері, кажу: заходьте, це буде значно швидше. Так то взяло 5 хв.
Ось так.
То через компанію дорого.
Але тут так роблять. З телефонами те саме. Купуєш в кредит в компанії разом з планом.
Просто ти сам купиш - а підключити як ? Провайдер хоче свою модель, яку він використовує під різні типи свого інтернету.
(на глиняных! это важно!!!))))
Вернулся сверхсветовой космонавт на Землю в далёкое будущее.
Ну, надо ж как-то устраиваться -- специальность получить, работать...
А обучение во сне происходит -- за одну ночь. И только один раз в жизни.
Выбрал он профессию мастера по ремонту машин времени -- заснул, а утром побёг на биржу труда...
Там ему и говорят: А машину времени ещё не изобрели -- придётся вам трошки подождать...
Володя Рейган
невідомо для тех кто читать не умеет, или шизанутый на всю голову 5G