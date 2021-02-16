До кінця тижня мінімум по дві мобільні бригади з кожної області освоять навички вакцинації проти COVID-19, - ЦГЗ

В Україні 15 лютого розпочалися практичні заняття мобільних бригад для імунізації проти коронавірусу вакцинами Pfizer-BioNTech і AstraZeneca/Oxford.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я України.

"15 лютого 2021 року в Києві розпочався другий етап навчання мобільних медичних бригад, які проводитимуть вакцинацію проти COVID-19. Перший - онлайн-тренінг - деякі з членів мобільних бригад вже пройшли. Тренінги проводить Центр громадського здоров'я спільно з Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я ( ВООЗ) в Україні", - сказано в повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що до кінця тижня практичні заняття пройдуть як мінімум по дві мобільні бригади з кожної області.

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"Одна мобільна бригада з області вивчить спосіб використання, введення та особливості роботи з вакциною Pfizer BioNTech, інша - з AstraZeneca. Це дасть змогу оперативно запустити процес імунізації проти COVID-19 по всій Україні, як тільки доставлять вакцину", - наголошується в повідомленні.

Також навчання проходять медики, які увійшли до резервного складу мобільної бригади.

Нагадаємо, закуплена вакцина англо-шведської компанії AstraZeneca має надійти в Україну 17 або 18 лютого.

Для проведення першого етапу вакцинації буде сформовано 600 мобільних бригад. Вже набрано понад 300.