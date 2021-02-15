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ВООЗ схвалила застосування вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca, її ефективність становить 63%

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

ВООЗ схвалила застосування вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca, її ефективність становить 63%

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину шведсько-британської компанії AstraZeneca для екстреного застосування. В ході досліджень було встановлено, що ефективність вакцини становить 63,09%. В організації зазначили, що вона підходить для небагатих країн через прості вимоги до зберігання.

Про це заявив голова організації Тедрос Аданом Гебреєсус під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"ВООЗ сьогодні схвалила для екстреного використання два варіанти вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Тепер у нас є все необхідне для швидкого поширення вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати виробництво", - заявив Гебреєсус.

За його словами, таким чином ВООЗ дозволила поширення цього препарату по всьому світу за допомогою глобального механізму COVAX, створеного для забезпечення доступності вакцин.

Як повідомляється на сайті ВООЗ, дані про вакцину вивчила стратегічна консультативна група експертів (SAGE) з імунізації. Вони рекомендували використання препарату для всіх вікових груп від 18 років і старше.

Схвалення отримали дві версії вакцини. Одна з них виробляється спільно з компанією SKBio у Південній Кореї, друга - в Інституті сироватки Індії. За словами Гебреєсуса, обидві компанії виробляють один і той же препарат, але оскільки вони використовують різні виробничі майданчики, потрібні були окремі перевірки та дозволи.

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Топ коментарі
+10
Тоже мне фокус. Тут недавно 73% в 18 превратились и никто не заметил.
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15.02.2021 22:47
+9
внимание, наблюдаем аттракцион, как 70% от степашки превращаются в 63...
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15.02.2021 22:47
+6
- Йося за 100 рублей беременным мамашам прогнозировал пол ребенка. Всем кто к нему приходил он говорил что будет мальчик.
- А если получалась девочка?
- А если девочка, он извинялся и отдавал деньги. В итоге прогнозы Йоси сбывались примерно 50/50. Но Йосе етого с головой хватало.
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15.02.2021 22:54
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внимание, наблюдаем аттракцион, как 70% от степашки превращаются в 63...
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15.02.2021 22:47 Відповісти
Тоже мне фокус. Тут недавно 73% в 18 превратились и никто не заметил.
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15.02.2021 22:47 Відповісти
Головне шо ,09%. Оце точність.
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15.02.2021 22:47 Відповісти
Короче самое настоящее говно ,не вакцина а лотерея .... ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63% - Цензор.НЕТ 6330
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15.02.2021 22:47 Відповісти
Вовик пообещал в феврале что начнет колоть. Что колоть уже как получилось. Тем более что миллиарды долларов выделенные ВОЗ и ЕС на нормальное вакцинирование уже раздербанили. А еще Вовику понравилось название astra-ZE-neca
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15.02.2021 23:00 Відповісти
Ето что за такая ефективность почти 50/50? Тоесть поможет или не поможет? С такой же вероятностью я подорожником могу вас лечить. А как узнать что не подействовала? Когда заболеешь? Ето как в анекдоте, когда на улице можно встретить динозавра с вероятностью 50/50. Тоесть или встретить или не встретить. Так же и с вакциной. Так без вакцины такая же вероятность заболеть. Одни болеют безсимптомно другие сильно
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15.02.2021 22:48 Відповісти
Уважаемый Суров. Вы одновременно и правы и неправы. Я не состою на защите какой-то вакцины. Мне интересно с Вами разговаривать. Давайте определимся, что значит "человек заболел ковидом". Тут или он попал в больницу, то есть тяжёлый случай, или не попал, то есть, ничего страшного.
Так вот, в мире попали в больницу 2% населения мира. Вы правы, что пока это не много.
То есть, из каждых 5000 человек в мире опасно (а иначе не было бы причин для обсуждения) заболели и попали в больницу 100 человек (2%). 5000 чел - это будет наша контрольная группа. В ней без вакцины заболеет 100 чел.
Если применять вакцину с 50% эффективностью, это означает, что после её применения заболеет половина от 100 чел, то есть 50 чел. на каждые 5000 чел.
Вы неправы в том, что это равносильно подорожнику. Если применять подорожник, заболеет 100 чел, а не 50. Если вакцина имеет 70% эффективность, это означает, что после её применения заболеет 30 чел. После применения вакцины с эффективностью 95% заболеет 5%, то есть 5 чел из 5000. Много это или мало трудно сказать с гуманитарной точки зрения.
Поставьте лайк, если Вы более-менее согласны со мной.
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16.02.2021 02:32 Відповісти
Вот только эфективность не применения вакцины тоже стремтися к 95% по законм природы
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16.02.2021 03:53 Відповісти
Весь 2020 год - это год неприменения вакцин. Разделите количество официально заболевших в мире на количество населения мира и получите около 2%, то есть не 5%, как Вы утверждаете.
И при чём здесь законы природы?. Если бы вирус ковида был более заразным, получили бы другие, более печальные результаты.
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16.02.2021 04:30 Відповісти
Я веду к тому что приминение такой вакцины с результатом 50/50 может привести к еще большим последствиям чем не применяя ее. Уколотые такой вакциной потеряют осторожность, снимут маски и будут вести себя как до епидемии полагаясь на защиту вакцины. В результате заболевших будет еще больше. К тому же еще не доказано на кого ета вакцина не подействует. На группы риска или на тех кто и без вакцины реагировал на вирус обычным однодневным насморком.
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16.02.2021 10:50 Відповісти
В Швейцарии эту жижу уже запретили.
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15.02.2021 22:48 Відповісти
швейцарцы не дураки
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15.02.2021 22:50 Відповісти
Да и в Австралии тоже про нее не однозначно говорили.
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15.02.2021 22:53 Відповісти
От нее даже ЮАР отказались
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15.02.2021 23:44 Відповісти
В ЮАР другой штамм вируса, против него Астразенека малоэффективна.
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16.02.2021 12:33 Відповісти
маловато как то. что бы широко пользоваться. еще британцам ее доделывать и доделывать..
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15.02.2021 22:49 Відповісти
Очередной Фуфломицин Путлера ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63% - Цензор.НЕТ 814
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15.02.2021 22:50 Відповісти
у Путлера Спутник. А это швелско-британская разработка.
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15.02.2021 22:52 Відповісти
Новичком отравили не только Скрипалей в Британии... ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63% - Цензор.НЕТ 60
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15.02.2021 22:54 Відповісти
думаешь, британских ученых тоже? ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63% - Цензор.НЕТ 8297
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15.02.2021 22:55 Відповісти
шо-то маловато ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63% - Цензор.НЕТ 6923
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15.02.2021 22:51 Відповісти
Для сертифікату зійде, а більш ні для чого і не треба.
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15.02.2021 23:25 Відповісти
Новичка на РАБссии соорудили 67 видов...,значит столько есть и Фуфломицина... ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63% - Цензор.НЕТ 1663
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15.02.2021 22:52 Відповісти
ES takze takoj nemalo zakupilas,uze i polucili ejio.No tut poka bolse vsego Pfizer polucili
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15.02.2021 22:52 Відповісти
- Йося за 100 рублей беременным мамашам прогнозировал пол ребенка. Всем кто к нему приходил он говорил что будет мальчик.
- А если получалась девочка?
- А если девочка, он извинялся и отдавал деньги. В итоге прогнозы Йоси сбывались примерно 50/50. Но Йосе етого с головой хватало.
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15.02.2021 22:54 Відповісти
Спутник-6
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15.02.2021 22:55 Відповісти
Всемирный лохотрон, и самое смешное что найдутся идиоты которые подставят свою гнилую вену под ослиную мочу
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15.02.2021 22:58 Відповісти
Российская 95%.
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15.02.2021 22:58 Відповісти
somnevajus gde to 60% maksimum.Tam strano propali dobrovolci 74 stuki iz tex kogo ukololi
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15.02.2021 23:01 Відповісти
95 % смертности. И здесь вы, кацапье, рукожопы, ничего до ума довести не в состоянии, дадже отраву
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16.02.2021 04:57 Відповісти
Клизма с шампанским эффективнее
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15.02.2021 22:59 Відповісти
Поражаюсь Вашему жизненному опыту.
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15.02.2021 23:31 Відповісти
ее эффективность составляет 63%..

То есть чуть-чуть лучше листика подорожника.
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15.02.2021 23:02 Відповісти
Щось ефективність не дуже.А може і ще набагато нижча.
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15.02.2021 23:03 Відповісти
Минздрав обещал, что вакцинация от коронавируса начнется 15 февраля!

Поставки «немного» задерживаются. Глава Минздрава объяснил, почему до сих пор не началась вакцинация
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15.02.2021 23:09 Відповісти
"В организации отметили, что она подходит для небогатых стран.."
Тедрос Аданомович просто красаучег ВОЗ одобрила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, ее эффективность составляет 63% - Цензор.НЕТ 7554
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15.02.2021 23:11 Відповісти
Сколько их там осталось,-зе ослов 18%,вот им пусть и колют,их не жалко...
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15.02.2021 23:11 Відповісти
Имхо, 63% сказали только для того чтобы беднота кипишевать не начала. Степашку нужно на нары ронять за нецелевое расхищение денег налогоплательщиков!
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15.02.2021 23:14 Відповісти
Її немає!!!
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16.02.2021 00:03 Відповісти
Норм вакцина, снижает сильно количество тяжелых случаев и госпитализаций, а это самое главное, так что для начала сойдёт.
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16.02.2021 00:24 Відповісти
Интересно кто это при здравом уме будет себе колоть какую то фигню с вероятностью 50/50? Я надеюсь Зеленский китайскую себе уколет?
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16.02.2021 00:27 Відповісти
Кого вони збираються колоти цією бодягою?
Людей похилого віку, надто довірливих та заляканих пенсіонерів, вакцинувати нею не дозволено.
Маю сумнів, що адекватна людина схоче добровільно колотись цим індійським "Спутником"
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16.02.2021 00:29 Відповісти
Можливо Google вам допоможе
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16.02.2021 05:42 Відповісти
Давно говорили что это хрень полная а не вакцина, кстати Спеташка утверждал что ниже 70% Украина закупать не будет, вот и посмотрим.
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16.02.2021 06:41 Відповісти
Спустя неделю после приостановки процесса тест-вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca власти Южно-Африканской республики попросили Институт сыворотки Индии забрать обратно поставленные в начале февраля 1 млн доз.
Источник: The Economic Times со ссылкой на источники, "LIGA.net"
Детали: Газета сообщает, что просьба Минздрава страны связана с тем, что клинические испытания вакцины в Южноафриканской республике показали: она обеспечивает незначительную защиту от легкой и средней тяжести протекания COVID-19, вызванного местным мутантным вариантом коронавируса.
Эта партия вакцины прибыла в ЮАР несколько дней назад. Еще полмиллиона доз должны прибыть со дня на день.
Неделю назад ЮАР приостановила развертывание вакцинации против коронавируса препаратом от компании AstraZeneca в связи с исследованием университета Витватерсранда. Первичные данные показали пониженную эффективность вакцины AstraZeneca против южноафриканского варианта коронавируса (B.1.351) в сравнении с более ранними штаммами.
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16.02.2021 09:21 Відповісти
О СЕРИИ ПРОВАЛОВ КАРАНТИНОВ И ВАКЦИНАЦИЙ В ИЗРАИЛЕ
читать не разучились, бараны?
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16.02.2021 11:03 Відповісти
 
 