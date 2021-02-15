ВООЗ схвалила застосування вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca, її ефективність становить 63%
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину шведсько-британської компанії AstraZeneca для екстреного застосування. В ході досліджень було встановлено, що ефективність вакцини становить 63,09%. В організації зазначили, що вона підходить для небагатих країн через прості вимоги до зберігання.
Про це заявив голова організації Тедрос Аданом Гебреєсус під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"ВООЗ сьогодні схвалила для екстреного використання два варіанти вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Тепер у нас є все необхідне для швидкого поширення вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати виробництво", - заявив Гебреєсус.
За його словами, таким чином ВООЗ дозволила поширення цього препарату по всьому світу за допомогою глобального механізму COVAX, створеного для забезпечення доступності вакцин.
Як повідомляється на сайті ВООЗ, дані про вакцину вивчила стратегічна консультативна група експертів (SAGE) з імунізації. Вони рекомендували використання препарату для всіх вікових груп від 18 років і старше.
Схвалення отримали дві версії вакцини. Одна з них виробляється спільно з компанією SKBio у Південній Кореї, друга - в Інституті сироватки Індії. За словами Гебреєсуса, обидві компанії виробляють один і той же препарат, але оскільки вони використовують різні виробничі майданчики, потрібні були окремі перевірки та дозволи.
Будь ласка, зачекайте...
Так вот, в мире попали в больницу 2% населения мира. Вы правы, что пока это не много.
То есть, из каждых 5000 человек в мире опасно (а иначе не было бы причин для обсуждения) заболели и попали в больницу 100 человек (2%). 5000 чел - это будет наша контрольная группа. В ней без вакцины заболеет 100 чел.
Если применять вакцину с 50% эффективностью, это означает, что после её применения заболеет половина от 100 чел, то есть 50 чел. на каждые 5000 чел.
Вы неправы в том, что это равносильно подорожнику. Если применять подорожник, заболеет 100 чел, а не 50. Если вакцина имеет 70% эффективность, это означает, что после её применения заболеет 30 чел. После применения вакцины с эффективностью 95% заболеет 5%, то есть 5 чел из 5000. Много это или мало трудно сказать с гуманитарной точки зрения.
Поставьте лайк, если Вы более-менее согласны со мной.
И при чём здесь законы природы?. Если бы вирус ковида был более заразным, получили бы другие, более печальные результаты.
- А если получалась девочка?
- А если девочка, он извинялся и отдавал деньги. В итоге прогнозы Йоси сбывались примерно 50/50. Но Йосе етого с головой хватало.
То есть чуть-чуть лучше листика подорожника.
Поставки «немного» задерживаются. Глава Минздрава объяснил, почему до сих пор не началась вакцинация
Тедрос Аданомович просто красаучег
Людей похилого віку, надто довірливих та заляканих пенсіонерів, вакцинувати нею не дозволено.
Маю сумнів, що адекватна людина схоче добровільно колотись цим індійським "Спутником"
Источник: The Economic Times со ссылкой на источники, "LIGA.net"
Детали: Газета сообщает, что просьба Минздрава страны связана с тем, что клинические испытания вакцины в Южноафриканской республике показали: она обеспечивает незначительную защиту от легкой и средней тяжести протекания COVID-19, вызванного местным мутантным вариантом коронавируса.
Эта партия вакцины прибыла в ЮАР несколько дней назад. Еще полмиллиона доз должны прибыть со дня на день.
Неделю назад ЮАР приостановила развертывание вакцинации против коронавируса препаратом от компании AstraZeneca в связи с исследованием университета Витватерсранда. Первичные данные показали пониженную эффективность вакцины AstraZeneca против южноафриканского варианта коронавируса (B.1.351) в сравнении с более ранними штаммами.
читать не разучились, бараны?