ВООЗ схвалила застосування вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca, її ефективність становить 63%

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину шведсько-британської компанії AstraZeneca для екстреного застосування. В ході досліджень було встановлено, що ефективність вакцини становить 63,09%. В організації зазначили, що вона підходить для небагатих країн через прості вимоги до зберігання.

Про це заявив голова організації Тедрос Аданом Гебреєсус під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"ВООЗ сьогодні схвалила для екстреного використання два варіанти вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Тепер у нас є все необхідне для швидкого поширення вакцин. Але нам все ще потрібно нарощувати виробництво", - заявив Гебреєсус.

За його словами, таким чином ВООЗ дозволила поширення цього препарату по всьому світу за допомогою глобального механізму COVAX, створеного для забезпечення доступності вакцин.

Як повідомляється на сайті ВООЗ, дані про вакцину вивчила стратегічна консультативна група експертів (SAGE) з імунізації. Вони рекомендували використання препарату для всіх вікових груп від 18 років і старше.

Схвалення отримали дві версії вакцини. Одна з них виробляється спільно з компанією SKBio у Південній Кореї, друга - в Інституті сироватки Індії. За словами Гебреєсуса, обидві компанії виробляють один і той же препарат, але оскільки вони використовують різні виробничі майданчики, потрібні були окремі перевірки та дозволи.

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