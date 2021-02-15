Літак з українськими туристами летітиме із Занзібару через Анталію до Києва, - Криклій

Літак з українськими туристами, які кілька днів не можуть покинути Занзібар, отримав дозвіл від Туреччини на переліт до Анталії. Звідти він вирушить до Києва.

Про це в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформую щодо проблеми вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо", - написав Криклій.

Нагадаємо, вранці 15 лютого представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що майже дві сотні українських туристів не можуть вилетіти з відпочинку на Занзібарі.

Пізніше стало відомо, що в Африці також застрягли голова Держміграційної служби Максим Соколюк і його нова дружина Анастасія Зінченко.

Занзібар - головний острів однойменного архіпелагу в Танзанії. Цей напрямок в умовах глобальних обмежень через пандемію COVID-19 став одним із найпопулярніших серед пропозицій на туристичному ринку.