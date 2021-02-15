Літак з українськими туристами летітиме із Занзібару через Анталію до Києва, - Криклій
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Літак з українськими туристами, які кілька днів не можуть покинути Занзібар, отримав дозвіл від Туреччини на переліт до Анталії. Звідти він вирушить до Києва.
Про це в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформую щодо проблеми вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо", - написав Криклій.
Нагадаємо, вранці 15 лютого представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що майже дві сотні українських туристів не можуть вилетіти з відпочинку на Занзібарі.
Пізніше стало відомо, що в Африці також застрягли голова Держміграційної служби Максим Соколюк і його нова дружина Анастасія Зінченко.
Занзібар - головний острів однойменного архіпелагу в Танзанії. Цей напрямок в умовах глобальних обмежень через пандемію COVID-19 став одним із найпопулярніших серед пропозицій на туристичному ринку.
Будь ласка, зачекайте...
На горе или в болоте?"
"Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо".
https://tsn.ua/********/dozvil-na-vilit-otrimano-*********-yaki-zastryagli-v-zanzibari-povertayutsya-dodomu-1726765.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=TCH_channel
Розводить тьотя на фермі кенгуру.
А я родився тут на Україні
Живу як раб, чогось не доберу.
-В Занзибаре.
Скай Ап никогда не стать порядочной авиакомпанией, она плохо начала, плохо продолжает, (взяла пример с МАУ), не вернула десятки миллионов пассажирам за невыполненные рейсы, неаккуратна в расчетах с контрагентами, там ухудшается финансовое положение. А Криклий на жалобы авиапассажиров на Скай Ап отвечает: если у вас есть претензии к компании, обращайтесь в суд. Подонок как будто не знает о украинском законодательстве, о сущестовании Регламента (ЕС) № 261/2004 относительно компенсаций и помощи пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки рейса (к которому Украина с такими подонками от власти никогда не придет).
Главное, что знает зеленую таблицу (х) и (÷)