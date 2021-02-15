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Громадянин України в Польщі використовував підроблені прізвища і документи, щоб уникнути затримання

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Громадянин України в Польщі використовував підроблені прізвища і документи, щоб уникнути затримання

Польські прикордонники затримали в місті Костшин-над-Одрою на заході Польщі громадянина України, який користувався дев'ятьма різними прізвищами та підробленими польськими документами. 58-річного чоловіка заарештували.

Як повідомила в понеділок прессекретарка Надоджанського відділу прикордонної служби Іоанна Конечняк, іноземця звинуватили, серед іншого, в наданні недостовірної інформації та перетині обманним шляхом державного кордону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. Суд вирішив заарештувати його на три місяці.

Громадянин України визнав свою провину і дав пояснення. Він використовував дев'ять різних прізвищ, коли його визнали небажаною особою в Польщі.

Українця також розшукував Інтерпол і районний суд у Томашув-Любельському з метою відбуття 88 днів ув'язнення за податкові злочини.

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И снова есть над чем поплакать - и в жизни есть какой-то смысл..(с) Громадянин України в Польщі використовував підроблені прізвища і документи, щоб уникнути затримання - Цензор.НЕТ 8548
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16.02.2021 00:24 Відповісти
 
 