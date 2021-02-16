Минулого року пересування спостерігачів на Донбасі обмежувалося 850 разів, із них 96% - найманцями РФ, - ОБСЄ
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Протягом 2020 року представники СММ ОБСЄ приблизно 850 разів стикалася з обмеженнями свободи пересування, 96% з яких відбулися на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляється у звіті ОБСЄ "Тенденції та спостереження в 2020 році", інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом 2020 року Місія майже 850 разів стикалася з обмеженнями свободи пересування, які не були пов'язані з наявністю мін і боєприпасів, які не вибухнули. Приблизно 96% таких обмежень відбулися в непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей", - йдеться у звіті.
Зазначається, що такі інциденти відбувалися переважно на півдні тимчасово окупованих районів Донецької області, а також на блокпостах збройних формувань РФ поблизу дорожніх коридорів перетину лінії зіткнення.
Також у звіті СММ ОБСЄ повідомляється, що минулого року 87% усього невідведеного озброєння було виявлено на окупованих територіях: "У 2020 році Місія зафіксувала понад 1800 одиниць озброєння, розміщених із порушенням узгоджених ліній відведення. Приблизно 87% таких одиниць озброєння були розміщені в непідконтрольних уряду районах".
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