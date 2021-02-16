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ОБСЄ (3402) Донбас (21733)

Минулого року пересування спостерігачів на Донбасі обмежувалося 850 разів, із них 96% - найманцями РФ, - ОБСЄ

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Минулого року пересування спостерігачів на Донбасі обмежувалося 850 разів, із них 96% - найманцями РФ, - ОБСЄ

Протягом 2020 року представники СММ ОБСЄ приблизно 850 разів стикалася з обмеженнями свободи пересування, 96% з яких відбулися на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляється у звіті ОБСЄ "Тенденції та спостереження в 2020 році", інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом 2020 року Місія майже 850 разів стикалася з обмеженнями свободи пересування, які не були пов'язані з наявністю мін і боєприпасів, які не вибухнули. Приблизно 96% таких обмежень відбулися в непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей", - йдеться у звіті.

Зазначається, що такі інциденти відбувалися переважно на півдні тимчасово окупованих районів Донецької області, а також на блокпостах збройних формувань РФ поблизу дорожніх коридорів перетину лінії зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість обстрілів на Донбасі в 2020 році були зосереджені в чотирьох "гарячих точках", - ОБСЄ

Також у звіті СММ ОБСЄ повідомляється, що минулого року 87% усього невідведеного озброєння було виявлено на окупованих територіях: "У 2020 році Місія зафіксувала понад 1800 одиниць озброєння, розміщених із порушенням узгоджених ліній відведення. Приблизно 87% таких одиниць озброєння були розміщені в непідконтрольних уряду районах".

Автор: Наталя Джума
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Вот и не ходите в лыныры гулять
В лыныры макаки. в лыныры гориллы, прочие кацапские злые гамадрилы...
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16.02.2021 01:13 Відповісти
В прошлом году передвижение наблюдателей на Донбассе ограничивалось 850 раз, из них 96% - наемниками РФ, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9394
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16.02.2021 01:23 Відповісти
Російський нацист з "Русского национального единства" про втрати рашистських військ в серпні-2014. В прошлом году передвижение наблюдателей на Донбассе ограничивалось 850 раз, из них 96% - наемниками РФ, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3116
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16.02.2021 01:27 Відповісти
И после этого эти дебилы обвиняют Петю в Иловайске...
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16.02.2021 06:06 Відповісти
 
 