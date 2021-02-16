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Новини За кордоном
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Поліція Чехії закрила справу про викрадення сина прем'єра Бабіша в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Поліція Чехії закрила справу про викрадення сина прем'єра Бабіша в окупованому Криму

Поліція Чехії припинила розслідування справи про викрадення сина прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша в окупованому Криму в 2018 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначили в прокуратурі Праги, поліції так і не вдалося допитати Андрея Бабіша-молодшого, який живе у Швейцарії, але вона зібрала достатньо інформації, щоб ухвалити таке рішення, і з ним також погодилася прокуратура.

Із заявою про викрадення й обмеження особистої свободи свого часу звернувся до поліції сам Бабіш-молодший, написавши про це 2018 року електронного листа з України, а також повторивши ці твердження дещо пізніше в інтерв’ю журналістам, – але далі на контакт із правоохоронцями він не пішов.

Як стверджував тоді син прем’єра, його викрали, щоб він не міг дати свідчення в гучній справі, яка відома в Чехії як "Лелече гніздо". Йшлося про махінації з коштами, що надходили як дотації Європейського Союзу в компанії бізнес-імперії мільярдера Бабіша-старшого, і його син як формальний чиновник однієї із цих фірм під назвою "Лелече гніздо" спочатку був одним з обвинувачених, але потім обвинувачення з нього зняли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Син чеського прем'єра Бабіша заявляє, що його вивезли в окупований Крим, щоб він не дав свідчень на батька. Прем'єр заперечує викрадення (оновлено)

Бабіш-старший, зі свого боку, заперечував слова сина і заявляв, що його подорожі до України, зокрема до Криму й Кривого Рогу, були добровільні, а його заяви спричинила психічна хвороба Бабіша-молодшого, його сина від першого шлюбу, який страждає на шизофренію.

Автор: Наталя Джума
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Во, дела! Тут тебе и Крым, и шизофрения, но изюминка, бесспорно- Кривой Рог! Полиция Чехии закрыла дело о похищении сына премьера Бабиша в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8853
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16.02.2021 03:02 Відповісти
Да, Кривому Рогу пороблэно. Глядя на гринпоца, то сильно пороблено
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16.02.2021 05:01 Відповісти
Я бы и Юзика добавил, по всем признакам- подходит урод.
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16.02.2021 06:34 Відповісти
У Юзика нарушение обмена веществ. Несколько лет назад его считали самым добрым и порядочным человеком в Квартале. Но, видимо, ошибались. Власть быстро сделала из него морального урода. И это не лечится. Даже липосакция и уменьшение желудка не поможет...
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16.02.2021 09:16 Відповісти
а какому месту не пороблено ? кияне выбирают странных меров, харьковские - геподопов, про донецких и так все давно ясно, та кого ни ткни...
"Может что-то в консерватории подправить ?"(с)
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16.02.2021 08:26 Відповісти
Немного неправильно название статьи. Не «похищение в Крыму « , а насильно увезли и спрятали в Крыму, чтоб не мог дать показания.
рузьке врач и друг семьи Бабиша по фамилии Протопопов.
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16.02.2021 08:26 Відповісти
Хтось мені доводив, що "європейці "не такі", вони "чесні і правильні"... Природа людини незмінна... Психологія - теж... Просто в європейських країнах цю психологію направили у потрібному руслі... Наші дивуються тому ж "стукачеству", яке розвинуте там. Так це те ж бажання "зробить капость ближньому", як і у нас... Просто його направили у потрібне суспільству "русло"... Бабка побачила, що сусід неправильно прпаркував автомобіль. "Стуконула" в поліцію. Поліція приїхала, оштрафувала власника. Він, наступного разу, буде думать, чи варто порушувать порядок, порушення усунуте, бюджет отримав гроші, які будуть витрачені, наприклад, на благоустрій населеного пункту. І бабця задоволена - вдовольнила своє ЕГО...
Тому в умовах Російської імперії культурні німці, британці, датчани швидко перетворювалися у звичайних російських крадіїв і хабарників, що нічим не відрізнялися від "карєнних рассеян"... Коротше кажучи, проходила "деєвропеїзація", і назовні виходила "природна сутність" людини...
То чого дивуваться "шмекерству" сімейки Бабишів? Ну, не вийшов "гешефт", не вийшов...
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16.02.2021 06:36 Відповісти
Видимо, в Чехии воруют не хуже, чем в Украине /жуликов везде хватает/!
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16.02.2021 07:38 Відповісти
Этот Бабиш (старший) - весьма интересная личность. Все свои капиталы нажил на россии. (на Газпроме в частности). Ну а раз "на россии", то естественно - воровство, коррупция, жульничество и т.д. Там по другому капиталы не наживаются.
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16.02.2021 10:01 Відповісти
Очередной буризманутый.
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16.02.2021 08:48 Відповісти
 
 