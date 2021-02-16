Поліція Чехії закрила справу про викрадення сина прем'єра Бабіша в окупованому Криму

Поліція Чехії припинила розслідування справи про викрадення сина прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша в окупованому Криму в 2018 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначили в прокуратурі Праги, поліції так і не вдалося допитати Андрея Бабіша-молодшого, який живе у Швейцарії, але вона зібрала достатньо інформації, щоб ухвалити таке рішення, і з ним також погодилася прокуратура.

Із заявою про викрадення й обмеження особистої свободи свого часу звернувся до поліції сам Бабіш-молодший, написавши про це 2018 року електронного листа з України, а також повторивши ці твердження дещо пізніше в інтерв’ю журналістам, – але далі на контакт із правоохоронцями він не пішов.

Як стверджував тоді син прем’єра, його викрали, щоб він не міг дати свідчення в гучній справі, яка відома в Чехії як "Лелече гніздо". Йшлося про махінації з коштами, що надходили як дотації Європейського Союзу в компанії бізнес-імперії мільярдера Бабіша-старшого, і його син як формальний чиновник однієї із цих фірм під назвою "Лелече гніздо" спочатку був одним з обвинувачених, але потім обвинувачення з нього зняли.

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Бабіш-старший, зі свого боку, заперечував слова сина і заявляв, що його подорожі до України, зокрема до Криму й Кривого Рогу, були добровільні, а його заяви спричинила психічна хвороба Бабіша-молодшого, його сина від першого шлюбу, який страждає на шизофренію.