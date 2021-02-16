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вибух (3746) Зеленський (17431) Донбас (21733) військовослужбовці (3944) втрати (3819)

"Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62", - Зеленський повідомив подробиці трагедії і дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох воїнів

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив три версії підриву військових Олександра Войтенка, В'ячеслава Олексієнко та Дмитра Мироненка на Донбасі 14 лютого: це порушення правил поводження з боєприпасами, теракт або недбале ставлення до служби.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Одразу після прибуття з Об'єднаних Арабських Еміратів в аеропорту зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, міністром оборони Андрієм Тараном, заступником керівника Офісу Президента Романом Машовцем, Героєм України, членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігорем Герасименком. Вже є деталі загибелі наших військових – Олександра, В'ячеслава та Дмитра.

Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку. Близько 9:20 ранку 14 лютого наші військові переміщувалися для несення служби на позиціях відділення взводу. Коли вони рухалися вздовж дороги за маршрутом, близько 9:30 пролунав вибух. Швидка прибула на місце, але врятувати їх не змогла", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що наразі розглядаються три ймовірні причини підриву: порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями; теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни; недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.

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"Однак питань і досі залишається багато. Хто встановлював міни? Чому про них не були попереджені наші хлопці, які несли службу на цій території? Чи були там вказівники, які попередили б про міни? Деякі дані просто неможливо встановити за добу. ДБР вже почало розслідування. Додатково я даю завдання керівництву ЗСУ:

- провести заняття щодо дотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами, дотримання правил безпеки при пересуванні особового складу, озброєння та військової техніки на місцевості, висуванні на бойові позиції, спостережні пости та переміщенні між опорними пунктами;

- до кінця місяця перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах та шляхах сполучення. Важлива їхня доцільність. Застарілі та недоцільні міни – зняти, вказавши це у відповідних документах;

- продовжити розмінування ще активніше: не має бути мін там, де вже не існує загрози швидкої атаки, де живуть люди, де постійно пересуваються наші військові", - написав він.

Також президент зазначив, що гуманітарне розмінування – дитячих садків, шкіл, лікарень – було серед домовленостей лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі в Парижі у грудні 2019 року.

"Завдання нелегке й нешвидке. Міни в прямому сенсі стали синонімом втрати життя наших військових і мешканців Донбасу. Без розмінування ми ніколи не повернемося до мирного життя", - зазначив Зеленський.

"За 10 днів чекаю на імена винних у цій трагедії та шляхи вирішення проблеми, щоб більше ми не втрачали людей у такий страшний спосіб. Ще раз мої щирі співчуття рідним і близьким", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої неподалік населеного пункту Новолуганське.

Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом загибелі трьох українських воїнів на Донбасі.

Хлопці підірвалися на пяти мінах ТМ-62, - Зеленський повідомив подробиці трагедії і дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох воїнів 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+105
Поясніть придурку, що ТМ-62 - міна з підривником нажимної дії, для боротьби з гусеничною технікою... Навть, якби вони танцювали на тій міні, їх ваги не вистачило-б, для спрацювання підривника...
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16.02.2021 07:31
+88
Ну да.Погибшие танцевали на минах в шахматном порядке.Мразь зелёная.
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16.02.2021 07:26
+85
Во земразь...
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16.02.2021 07:23
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Он на пособии))))
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16.02.2021 18:28 Відповісти
Хотелось бы увидеть ответку Ураганами.
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16.02.2021 19:00 Відповісти
Тобто бійці йшли по території України , яку вони самі замінували? Що це за знущання над нами?
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16.02.2021 16:49 Відповісти
есть линия разграничения....ТАМ ГДЕ ПОГИБЛИ БОЙЦЫ...О БОЖЕ...была ЗЕМЛЯ до ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ или ПОСЛЕ ЛИНИИ РАЗГРАНИЧенИЯ????
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16.02.2021 17:42 Відповісти
Мины противотанковые. Прыгать на них не стоит конечно, но спокойно идти, если в тебе веса не более 150кг, можно. Просто к этим противотанковым кто-то прикрутил еще и противопехотные с дистанционным управлением, ну или просто по куску пластида.
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16.02.2021 18:46 Відповісти
Уже месяц,как пишут,что взрывными устойствами маскируют прилеты...
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16.02.2021 17:28 Відповісти
Ого. Виновных будут искать. Давайте я может в карту ткну?
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16.02.2021 17:38 Відповісти
через 10 дней зеля про все забудет ето же не его сыновья погибли...Авы заметили..что только у Сталина сын погиб в в плену....А У НАШИХ ЧИНОВНИКОВ СЫНОВЬЯ ГИБНУТ ТОЛЬКО ОТ ВИСКИ
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16.02.2021 17:46 Відповісти
Думается, после взрыва пяти ТМ-62 (40-50 кг ВВ) воронка будет побольше чем эта
"Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62", - Зеленський повідомив подробиці трагедії і дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох воїнів - Цензор.НЕТ 1745
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16.02.2021 18:31 Відповісти
на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке.Источник: https://censor.net/ru/n3248137

Это не одна закладка из 5-ти штук, а минирование против техники. Так что взрывались они каждая на своем месте (с отдельной воронкой), просто кто-то предварительно позаботился о том, чтобы они взорвались одновременно, когда группа будет над той площадью, где они были зарыты.
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16.02.2021 18:57 Відповісти
Там 8 кило взрывчатки!
В каждой.
Людей бы на куски разорвало.
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16.02.2021 19:01 Відповісти
Чтобы на куски разорвало, нужно быть над ней. А если в 2-3-х метрах от нее, то может и не разорвать, просто в сторону отлетишь и "Скорая прибыла на место, но спасти их не смогла" ...
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16.02.2021 19:22 Відповісти
Вы правы.
Но в любом случае, ясно одно: дрг противника целенаправленно установила это минное поле, замаскировала его и вот результат.
Мало того, что погибли солдаты, так их еще и пытаются обвинить!
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16.02.2021 19:29 Відповісти
Это, в некоторой степени, тыл, как минимум по отношению к боевым позициям. Так что мины были свои и защищали дорогу от техники противника, поэтому они и шли, как я понял - довольно смело, вдоль дороги по привычному маршруту где ходили не один раз.
Остается выяснить - это ДРГ или крот. Даже если это ДРГ, то все-равно есть крот, который проинформировал про место минирования дороги и расписание "смены караула" на позиции.
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16.02.2021 20:25 Відповісти
Одночасно підірвати 5 протитанкових мін для вбивства трьох воїнів??? Це із рубрики дебілізм! На фото а вирви є( означає що якщо міна то була прикопана) чомусь замерзла земля кусками в самій вирві і біля неї. А при такому розриву там повинен утворитись порох і куски землі повинні були бути як мінімум метрів за 20
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16.02.2021 19:51 Відповісти
Одночасно підірвати 5 протитанкових мін для вбивства трьох воїнів??? Це із рубрики дебілізм!

1. Мины ВСУ, значит для того кто подрывал затраты ограничились пятью толовыми шашками и пятью детонаторами к ним.
2. Если мины НЕ ВСУ, то это все-равно халява, ибо благотворительные от спонсоров. Поэтому ради ликвидации даже 1 ВСУушника легко могут использовать тонну мин/снарядов, по российским нормам запрещенных к применению в ВС РФ и подлежащих утилизации.
3. Ты, Вася, настолько молод, что ни когда не слыхал "А нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим"?
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16.02.2021 20:11 Відповісти
Міни "Василька" там приземлилися. А це означає що був обстріл. Ну вам видніше з чого горбатого ліпити. Версія одночасного підриву 5 танкових мін--- НІІІ, такого ще не було. Ще так не заливали
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16.02.2021 20:23 Відповісти
Такі вирви характерні для мін 80. А я їх бачив і не одну. 120 трохи більші, ну а 152 це вже по пояс навіть в такій землі!
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16.02.2021 19:56 Відповісти
У 120/122/152мм ОФ снарядов, всё зависит от того, как установлен взрыватель. Воронки "по пояс" только тогда, когда установлен фугасный режим. При осколочном режиме взрыв происходит мгновенно, после касания взрывателя поверхности, то бишь - над землей, в этом режиме в мерзлой земле или асфальте, воронки не будет практически вообще - углубление сантиметров в 5-7 в месте касания взрывателя и следы от осколков образовавшихся в нижней части боеприпаса.
Если нужно накрыть группу пехоты вне укрытий, то только дебил будет устанавливать фугасный режим у боеприпаса.
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16.02.2021 20:48 Відповісти
ОСНОВНА ФІШКА Зе ВЛАДИ БРЕХАТИ, БРЕХАТИ І ЩЕ РАЗ БРЕХАТИ -
як це протитанкова міна може спрацювати на людей як що в неї нижня

планка спрацювання на 200 кг

"Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62", - Зеленський повідомив подробиці трагедії і дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох воїнів - Цензор.НЕТ 976
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16.02.2021 18:31 Відповісти
Скоріше за все кацапи підірвали наших вояків СВП на відстані і реальному часі, все щоб "уговоріть" Зе клоуна піти на поступки у контактній групі.
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16.02.2021 18:33 Відповісти
Як вже «дістав» Нелох Оманський з цим панібратством!
Захоплені Путіним в нейтральних водах Чорного моря і посаджені на рік до буцегарнi «Лефортово» українські військові моряки у Бубочки «пацани». Загиблі від вибуху міни під населеним пунктом Новолуганське військові Олександр Войтенко, В'ячеслав Алексєєнко та Дмитро Мироненко у шостого Гаранта «ребята». «Пацани» і «ребята» в «95 кварталі». Головнокомандуючий ЗСУ спілкується на «фені».
Пересiчним громадянам України не подобається, що Верховний потерпілий обізвав «далекобійників» людьми, які не користуються туалетним папіром. Не варто цьому дивуватися. Після розвалу СРСР Ростов-батько передав свої кримінальні «повноваження» Кривому Рогу. Тому це мiсто зараз - український бандитський Петербург. «Малина» українського криміналу. Хавер «The» зважений на вагах і знайден дуже легким. Передвіборне блатне гасло: «Зробимо їх разом» нічім не відрізняється від блатной клятви термоса: «зуб даю». Піпл «заржав» і обрав його своїм царем. Щоб привернути до себе «нарiд» і показати, що я «свій в дошку» блазень в своїх передвиборчих виступах, використовував тюремний жаргон. Вираз на фені «Зуб даю», зазвичай вживають тільки насельники в'язниць. В'язні буцегарні, не маючи ніяких цінних коштовностей, при суперечках давали урочисті обіцянки і клялися власними зубами. У разі не виконання обітниці, співкамерники акуратно вибивали їм зуби
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16.02.2021 21:49 Відповісти
Зе-чмо.
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16.02.2021 19:06 Відповісти
кауио то
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16.02.2021 19:18 Відповісти
Вован, подивись у дзеркало і побачиш там винного у їх загибелі. Хто дав наказ відвести контр-снайперів, розвідку ???
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16.02.2021 20:30 Відповісти
Всё верно заявил. Нет возражений.
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16.02.2021 22:47 Відповісти
порожнє місце і не питали.
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17.02.2021 07:33 Відповісти
Тобто зебіл підтримав офіційну версію ордло і кремля, що самі себе підірвали , пі .... ц
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17.02.2021 00:32 Відповісти
КТО ЖЕ ВИНОВАТ?!!
Виноват ток, кто:
запретил дроны
запретил разведку
запретил патрули
запретил снайперов
запретил контроль серой зоны
И все знают, кто это все запретил - тот, кто сейчас судорожно ИЩЕТ ВИНОВАТЫХ!
"Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62", - Зеленський повідомив подробиці трагедії і дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох воїнів - Цензор.НЕТ 9565
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17.02.2021 01:26 Відповісти
Дві з трьох версій - обвинувачення українських військових.
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17.02.2021 07:33 Відповісти
Не удивлюсь, если через 10 дней Хомчак даст "большое интервью" и ребята окажутся "сами виноватыми"....
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17.02.2021 07:43 Відповісти
10 дней под личным контролем президента - прошли. Виновные уже назначены?
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25.02.2021 11:54 Відповісти
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