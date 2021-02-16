"Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62", - Зеленський повідомив подробиці трагедії і дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох воїнів
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Президент Володимир Зеленський повідомив три версії підриву військових Олександра Войтенка, В'ячеслава Олексієнко та Дмитра Мироненка на Донбасі 14 лютого: це порушення правил поводження з боєприпасами, теракт або недбале ставлення до служби.
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Одразу після прибуття з Об'єднаних Арабських Еміратів в аеропорту зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, міністром оборони Андрієм Тараном, заступником керівника Офісу Президента Романом Машовцем, Героєм України, членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігорем Герасименком. Вже є деталі загибелі наших військових – Олександра, В'ячеслава та Дмитра.
Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку. Близько 9:20 ранку 14 лютого наші військові переміщувалися для несення служби на позиціях відділення взводу. Коли вони рухалися вздовж дороги за маршрутом, близько 9:30 пролунав вибух. Швидка прибула на місце, але врятувати їх не змогла", - написав Зеленський.
Президент зазначив, що наразі розглядаються три ймовірні причини підриву: порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями; теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни; недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.
"Однак питань і досі залишається багато. Хто встановлював міни? Чому про них не були попереджені наші хлопці, які несли службу на цій території? Чи були там вказівники, які попередили б про міни? Деякі дані просто неможливо встановити за добу. ДБР вже почало розслідування. Додатково я даю завдання керівництву ЗСУ:
- провести заняття щодо дотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами, дотримання правил безпеки при пересуванні особового складу, озброєння та військової техніки на місцевості, висуванні на бойові позиції, спостережні пости та переміщенні між опорними пунктами;
- до кінця місяця перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах та шляхах сполучення. Важлива їхня доцільність. Застарілі та недоцільні міни – зняти, вказавши це у відповідних документах;
- продовжити розмінування ще активніше: не має бути мін там, де вже не існує загрози швидкої атаки, де живуть люди, де постійно пересуваються наші військові", - написав він.
Також президент зазначив, що гуманітарне розмінування – дитячих садків, шкіл, лікарень – було серед домовленостей лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі в Парижі у грудні 2019 року.
"Завдання нелегке й нешвидке. Міни в прямому сенсі стали синонімом втрати життя наших військових і мешканців Донбасу. Без розмінування ми ніколи не повернемося до мирного життя", - зазначив Зеленський.
"За 10 днів чекаю на імена винних у цій трагедії та шляхи вирішення проблеми, щоб більше ми не втрачали людей у такий страшний спосіб. Ще раз мої щирі співчуття рідним і близьким", - резюмував глава держави.
Нагадаємо, Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої неподалік населеного пункту Новолуганське.
Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом загибелі трьох українських воїнів на Донбасі.
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Это не одна закладка из 5-ти штук, а минирование против техники. Так что взрывались они каждая на своем месте (с отдельной воронкой), просто кто-то предварительно позаботился о том, чтобы они взорвались одновременно, когда группа будет над той площадью, где они были зарыты.
В каждой.
Людей бы на куски разорвало.
Но в любом случае, ясно одно: дрг противника целенаправленно установила это минное поле, замаскировала его и вот результат.
Мало того, что погибли солдаты, так их еще и пытаются обвинить!
Остается выяснить - это ДРГ или крот. Даже если это ДРГ, то все-равно есть крот, который проинформировал про место минирования дороги и расписание "смены караула" на позиции.
1. Мины ВСУ, значит для того кто подрывал затраты ограничились пятью толовыми шашками и пятью детонаторами к ним.
2. Если мины НЕ ВСУ, то это все-равно халява, ибо благотворительные от спонсоров. Поэтому ради ликвидации даже 1 ВСУушника легко могут использовать тонну мин/снарядов, по российским нормам запрещенных к применению в ВС РФ и подлежащих утилизации.
3. Ты, Вася, настолько молод, что ни когда не слыхал "А нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим"?
Если нужно накрыть группу пехоты вне укрытий, то только дебил будет устанавливать фугасный режим у боеприпаса.
як це протитанкова міна може спрацювати на людей як що в неї нижня
планка спрацювання на 200 кг
Захоплені Путіним в нейтральних водах Чорного моря і посаджені на рік до буцегарнi «Лефортово» українські військові моряки у Бубочки «пацани». Загиблі від вибуху міни під населеним пунктом Новолуганське військові Олександр Войтенко, В'ячеслав Алексєєнко та Дмитро Мироненко у шостого Гаранта «ребята». «Пацани» і «ребята» в «95 кварталі». Головнокомандуючий ЗСУ спілкується на «фені».
Пересiчним громадянам України не подобається, що Верховний потерпілий обізвав «далекобійників» людьми, які не користуються туалетним папіром. Не варто цьому дивуватися. Після розвалу СРСР Ростов-батько передав свої кримінальні «повноваження» Кривому Рогу. Тому це мiсто зараз - український бандитський Петербург. «Малина» українського криміналу. Хавер «The» зважений на вагах і знайден дуже легким. Передвіборне блатне гасло: «Зробимо їх разом» нічім не відрізняється від блатной клятви термоса: «зуб даю». Піпл «заржав» і обрав його своїм царем. Щоб привернути до себе «нарiд» і показати, що я «свій в дошку» блазень в своїх передвиборчих виступах, використовував тюремний жаргон. Вираз на фені «Зуб даю», зазвичай вживають тільки насельники в'язниць. В'язні буцегарні, не маючи ніяких цінних коштовностей, при суперечках давали урочисті обіцянки і клялися власними зубами. У разі не виконання обітниці, співкамерники акуратно вибивали їм зуби
Виноват ток, кто:
запретил дроны
запретил разведку
запретил патрули
запретил снайперов
запретил контроль серой зоны
И все знают, кто это все запретил - тот, кто сейчас судорожно ИЩЕТ ВИНОВАТЫХ!