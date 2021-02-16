"Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62", - Зеленський повідомив подробиці трагедії і дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох воїнів

Президент Володимир Зеленський повідомив три версії підриву військових Олександра Войтенка, В'ячеслава Олексієнко та Дмитра Мироненка на Донбасі 14 лютого: це порушення правил поводження з боєприпасами, теракт або недбале ставлення до служби.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Одразу після прибуття з Об'єднаних Арабських Еміратів в аеропорту зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, міністром оборони Андрієм Тараном, заступником керівника Офісу Президента Романом Машовцем, Героєм України, членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігорем Герасименком. Вже є деталі загибелі наших військових – Олександра, В'ячеслава та Дмитра.

Хлопці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку. Близько 9:20 ранку 14 лютого наші військові переміщувалися для несення служби на позиціях відділення взводу. Коли вони рухалися вздовж дороги за маршрутом, близько 9:30 пролунав вибух. Швидка прибула на місце, але врятувати їх не змогла", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що наразі розглядаються три ймовірні причини підриву: порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями; теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни; недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.

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"Однак питань і досі залишається багато. Хто встановлював міни? Чому про них не були попереджені наші хлопці, які несли службу на цій території? Чи були там вказівники, які попередили б про міни? Деякі дані просто неможливо встановити за добу. ДБР вже почало розслідування. Додатково я даю завдання керівництву ЗСУ:

- провести заняття щодо дотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами, дотримання правил безпеки при пересуванні особового складу, озброєння та військової техніки на місцевості, висуванні на бойові позиції, спостережні пости та переміщенні між опорними пунктами;

- до кінця місяця перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах та шляхах сполучення. Важлива їхня доцільність. Застарілі та недоцільні міни – зняти, вказавши це у відповідних документах;

- продовжити розмінування ще активніше: не має бути мін там, де вже не існує загрози швидкої атаки, де живуть люди, де постійно пересуваються наші військові", - написав він.

Також президент зазначив, що гуманітарне розмінування – дитячих садків, шкіл, лікарень – було серед домовленостей лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі в Парижі у грудні 2019 року.

"Завдання нелегке й нешвидке. Міни в прямому сенсі стали синонімом втрати життя наших військових і мешканців Донбасу. Без розмінування ми ніколи не повернемося до мирного життя", - зазначив Зеленський.

"За 10 днів чекаю на імена винних у цій трагедії та шляхи вирішення проблеми, щоб більше ми не втрачали людей у такий страшний спосіб. Ще раз мої щирі співчуття рідним і близьким", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої неподалік населеного пункту Новолуганське.

Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом загибелі трьох українських воїнів на Донбасі.