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Нове керівництво Пентагону хоче відновити довіру у відносинах з НАТО

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Нове керівництво Пентагону хоче відновити довіру у відносинах з НАТО

Адміністрація президента Байдена скористається майбутньою зустріччю НАТО, щоб почати зусилля щодо відновлення довіри з європейськими союзниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Як розповіли Reuters анонімні джерела в адміністрації, міністр оборони Ллойд Остін підкреслить відданість США трансатлантичному альянсу після відкритої ворожості експрезидента Дональда Трампа.

Зустріч міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 17-18 лютого, стане першим великим європейським заходом з моменту інавгурації Байдена. Президент виступить з промовою на віртуальних зборах Мюнхенської конференції з безпеки 19 лютого.

За словами джерел, Пентагон за Байдена не припинить наполягати на досягненні цільових показників з видатків на оборону в країнах НАТО, але зосередиться на досягненні прогресу в зміцненні колективної оборони.

"Довіру не можна побудувати відразу, це потребує часу. Для цього потрібні не просто слова, а дії", - сказало анонімне джерело в Міністерстві оборони США.

Щоб підкреслити позицію Байдена щодо НАТО, Білий дім пішов на рідкісний крок, опублікувавши відео першої розмови президента з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, у якому він використовував слово "священні" для опису зобов'язань з колективної оборони.

Однак на Байдена може чекати непростий шлях до відновлення відносин з Європою після того, як Трамп порушив низку зобов'язань перед європейськими союзниками, зокрема вийшов з ядерної угоди з Іраном і Паризької угоди з клімату.

"У європейському оборонному співтоваристві накопичилася втома від Трампа і його непередбачуваності, - сказало європейське дипломатичне джерело в НАТО. - Ми чотири роки не спілкувалися один з одним, а світ змінився за цей час. Байдену належить багато відновити у відносинах з Європою".

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Міністр оборони Португалії Жоау Гомеш Кравіньу, виступаючи 28 січня в Європарламенті, назвав роки президентства Трампа "ідеологічним експериментом", який мав "руйнівні наслідки з точки зору авторитету Сполучених Штатів і їхньої сили на міжнародному рівні".

Нещодавні заворушення в Капітолії також завдали серйозної шкоди іміджу Америки у світі, вважають аналітики.

Одне з найскладніших завдань Байдена полягатиме в тому, щоб переконати союзників, що через чотири або вісім років США не повернуться в еру Трампа.

"Це цілком обґрунтовані побоювання", - вважає наукова співробітниця Центру нової американської безпеки Рейчел Ріццо. На її думку, на те, щоб довести надійність США як союзника, піде чимало часу.

Президент Франції Емманюель Макрон навіть заявив, що Європі потрібна власна суверенна стратегія захисту, незалежна від США. Тим часом східноєвропейські країни, які побоюються Росії, кажуть, що європейські плани оборони мають тільки доповнювати НАТО, а не заміняти її.

Очікується, що на зустрічі міністрів оборони НАТО буде розглянуто низку питань, зокрема зусилля з припинення війни в Афганістані, яка триває вже два десятиліття.

Передбачається, що в ході міністерської наради також будуть обговорюватися цільові показники за видатками на оборону: згідно з раніше досягнутими домовленостями, всі члени НАТО мають до 2024 року витрачати на оборону щонайменше 2 відсотки від ВВП.

Згідно з прогнозами, опублікованими НАТО в жовтні, Німеччина, Італія та Іспанія не встигнуть досягти цієї мети до 2024 року. Німеччина пообіцяла вийти на цільовий показник до 2031 року, після чого обурений Трамп розпорядився вивести з Німеччини майже 12 000 військовослужбовців.

За словами офіційного представника Пентагону Джона Кірбі, в ході міністерської наради Остін наголосить, що багато союзників вже досягли мети, а інші "прагнуть до неї".

Як зазначило інше джерело в уряді США, навіть з урахуванням додаткового економічного навантаження через COVID-19 від союзників чекають збільшення витрат на оборону. Вашингтон намагатиметься підкреслити, що не можна допустити, щоб криза в галузі охорони здоров'я перетворилася на кризу в галузі безпеки.

"Однак тон буде іншим, і набагато більше уваги буде приділятися іншим сферам, - сказало джерело на умовах анонімності. - Це питання не буде використовуватися як зброя проти союзників".

Автор: Наталя Джума
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а чого сваритися?
треба мочити кремлівського гопника в сортирі
моцно, та едним кулаком !
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16.02.2021 07:55 Відповісти
Нове керівництво Пентагону хоче відновити довіру у відносинах з НАТО - Цензор.НЕТ 6925 С продажными венграми, хитрожопыми гансами и янычарами Эрдогана можно только собственные тапочки обмочить
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16.02.2021 08:21 Відповісти
из НАТО надо выгнать мокшанскую Венгрию. Ссанным веником. Что это за союзник, который ложится под Московию, да еще препятствует укреплению этой самой НАТЫ Нове керівництво Пентагону хоче відновити довіру у відносинах з НАТО - Цензор.НЕТ 3144?
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16.02.2021 08:17 Відповісти
Позитивна новина.
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16.02.2021 08:20 Відповісти
2% ВВП - не честно!
Взносы должны быть с количества населения или защищаемой площади страны.
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16.02.2021 09:01 Відповісти
Ога, знову оплачувати німцям членство в той самий час, коли вони ведуть бізнес з кацапами! Я-я, русіше шпієн!
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16.02.2021 09:07 Відповісти
НАТО - всё , вчерашний день . Если каждый продажный ****** имеет право заблокировать любое решение , то это уже не организация .
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16.02.2021 09:10 Відповісти
Сплочение стран входящих а НАТО сверх актуально.Перед миром стоит вызов к политике беспредела РФ на международной арене. Необходимо создавать международную антироссийскую коалицию с целью экономической её изодяции.Любые санкции не остановят тот беспредел. который она распространяет.
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16.02.2021 10:12 Відповісти
Началась эра соплежуйства и бесконечных перезугрузок отношений со стороны США, там пришла слабая безхребетная нелегитимная власть, им бы закрепиться там на территории пока их не вынесли, так что им не до внешней политики.
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16.02.2021 11:05 Відповісти
 
 