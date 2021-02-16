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обстріл (21042) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Найманці РФ продовжують здійснювати провокаційні обстріли на Донбасі, за добу - три порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Найманці РФ продовжують здійснювати провокаційні обстріли на Донбасі, за добу - три порушення режиму

Минулої доби, 15 лютого, на більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Було зафіксовано лише три порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, неподалік Славного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Світлодарськ, російсько-окупаційні війська здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед українських захисників немає", - повідомили в штабі.

Читайте також: Троє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ОС

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 16 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Найманці РФ продовжують здійснювати провокаційні обстріли на Донбасі, за добу - три порушення режиму тиші, втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Ща зеля разберётся, виноваты будут украинские военные «халатность» не понравились сепарам. Зебилы вы довольны собой?
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16.02.2021 07:55
+3
Про "режим тиші" ми будемо чути напевне ще років 3, або ж дійсно почнеться щось велике і криваве. Чому? Бо чмо не може визнати, що з кацапами миру бути не може, як і того ж миру в очах великосерійрого вбивці пуцина. Визнати помилки не може підліток з "понтами", злочинний авторитет і людина з хворобливо перебвльшеним его - тобто слабка людина. Свого часу Порошенко помилку визнав і виправив. І це і є те, чим він відрізняється від Зєлжнского. І це правильно, бо помиляються всі люди, непомильний лише Всевишній. І тут на перший план виходить саме вміння визнати помилку. Бо визнання помилки відкриває дорогу до її виправлення і мінімізації шкоди від неї. Зєлєнскій апріорі не здатен визнавати помилки, а отже і виправляти їх. Він, як поранений бик і далі несе ься на шпагу тореадора. Тільки на відміну від бика ', який гине сам, Зєлєнскій штовхає д загибелі надто багато людей, які на виборах довіри йому не лише мандат на керівництво, але й свою безпеку і власні життя. Він так і не визнав помилку з Ріімастєром, з "миром в очах пуцина", з "пєржмтать стрєлять" і інші. Але від цього страждають інші, а не він і вцьому і є те зло, яке він несе.
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16.02.2021 08:15
+3
если будет прорыв и наступление орков и займут новые територии а Зебил отвел войска и дал указ не стрелять как будет обьяснять звонить )(уйлу ? кто главнокомандующий?свалить все на воинов уже не получится зеленая мразь
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16.02.2021 08:16
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Ща зеля разберётся, виноваты будут украинские военные «халатность» не понравились сепарам. Зебилы вы довольны собой?
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16.02.2021 07:55 Відповісти
там регулярна армія, нащо сцяти в очі про російських найманців
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16.02.2021 07:57 Відповісти
Мы будем стоять не впереди,а сзади этих детей...
вв.путлер.
В Беслане постоял,теперь в на Донбассе вояка плешивый...,стреляя из за спин этих детей....,крысы позорные...
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16.02.2021 08:12 Відповісти
Про "режим тиші" ми будемо чути напевне ще років 3, або ж дійсно почнеться щось велике і криваве. Чому? Бо чмо не може визнати, що з кацапами миру бути не може, як і того ж миру в очах великосерійрого вбивці пуцина. Визнати помилки не може підліток з "понтами", злочинний авторитет і людина з хворобливо перебвльшеним его - тобто слабка людина. Свого часу Порошенко помилку визнав і виправив. І це і є те, чим він відрізняється від Зєлжнского. І це правильно, бо помиляються всі люди, непомильний лише Всевишній. І тут на перший план виходить саме вміння визнати помилку. Бо визнання помилки відкриває дорогу до її виправлення і мінімізації шкоди від неї. Зєлєнскій апріорі не здатен визнавати помилки, а отже і виправляти їх. Він, як поранений бик і далі несе ься на шпагу тореадора. Тільки на відміну від бика ', який гине сам, Зєлєнскій штовхає д загибелі надто багато людей, які на виборах довіри йому не лише мандат на керівництво, але й свою безпеку і власні життя. Він так і не визнав помилку з Ріімастєром, з "миром в очах пуцина", з "пєржмтать стрєлять" і інші. Але від цього страждають інші, а не він і вцьому і є те зло, яке він несе.
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16.02.2021 08:15 Відповісти
Це основна різниця між розумним і дурнем - вміння визнавати помилки.
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16.02.2021 10:24 Відповісти
если будет прорыв и наступление орков и займут новые територии а Зебил отвел войска и дал указ не стрелять как будет обьяснять звонить )(уйлу ? кто главнокомандующий?свалить все на воинов уже не получится зеленая мразь
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16.02.2021 08:16 Відповісти
Іди геть, брудний кацап.
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16.02.2021 09:22 Відповісти
Говнокомандующий держит ситуацию под личным контролем?
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16.02.2021 08:30 Відповісти
Найманці РФ продовжують здійснювати провокаційні обстріли на Донбасі, за добу - три порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8056
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16.02.2021 08:39 Відповісти
Похвастался б ещё "блицкригом" в Донецком аэропорту и безнаказанными артобстрелами из территории Ростовской области. Те ещё "аники-воины" из-за спин женщин и детей.
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16.02.2021 09:31 Відповісти
А еще они несистемно расстреливают наших солдат из снайперских винтовок и провокационно минируют наши позиции. Да, зебилы?
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16.02.2021 10:20 Відповісти
сегодня уже один погибший. 41 год сотрудник СБУ
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16.02.2021 11:03 Відповісти
 
 