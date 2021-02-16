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Тіла чотирьох осіб виявили в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Новій Каховці, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Тіла чотирьох осіб виявили в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Новій Каховці, - ДСНС

15 лютого в м. Нова Каховка (Херсонська область) у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виявлено тіла 4 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"15 лютого в м. Нова Каховка в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виявлено тіла 4 загиблих. Ознак пожежі і насильницької смерті не виявлено", - сказано в повідомленні.

Підрозділ ДСНС залучався до відкриття вхідних дверей. Причина смерті встановлюється.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Ага, безпечні, сча.
Чувак купив вісімку. Приїхав до друзів, запросити відсвяткувати. По дорозі прикупив в лярьку того самого Роялю, закусі. Поки піднявся, поки відчинили, слово за слово, давай збиратись, у вікно - ніц авто. Горе то яке... В міліцію, туди сюди, взяли в магазі "пузир" і насуху закусили. Аж тут дзвінок, мовляв ваше авто знайдено в 30 км і, в ньому....два небізчика. Чуваки за того відсвяткували Роялем і закуссю.
Тут власнику і друзям не аби як пощастило, що авто поцупили. Були випадки не солодкі нгеть, хоча усе починалось красиво.
До речі, ще була Старка, Стопка... Хавно рідчайшої якості.
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16.02.2021 08:39
+4
в основном-паленка.
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16.02.2021 08:19
+4
Ну в супермаркете риск нарваться на отраву меньше, чем в маленьком магазине или баре. Но и там нет гарантии, что продают оригинальный продукт.
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16.02.2021 08:31
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Быстро же инфо попало в ЦН. В городе только и говорят об этом....версии самые разные-"базарно-автобусные"....
Тела четырех человек обнаружили в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Новой Каховке, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1692 жалко людей.
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16.02.2021 08:16 Відповісти
И шо говорят?
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16.02.2021 08:17 Відповісти
в основном-паленка.
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16.02.2021 08:19 Відповісти
ага. значит детей среди них не было. ох уж эти журнализды...
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16.02.2021 08:21 Відповісти
Ну тогда это их личный выбор...пузырь же явно не покупали в местном АТБ или АШАНЕ....
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16.02.2021 08:21 Відповісти
Ну в супермаркете риск нарваться на отраву меньше, чем в маленьком магазине или баре. Но и там нет гарантии, что продают оригинальный продукт.
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16.02.2021 08:31 Відповісти
А что было когда десятки людей покупали в с.м. водку, но наливатели переборщили с метанолом? Вроде на харьковщине. В баре или маленьком магазе - не купят стока бухла шоб случилось такое, со столькими пострадавшими любителями жахнуть водки.
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16.02.2021 08:51 Відповісти
на ящик две-три бутылки подставы. Попробуй отследи-докажи.. И покойники уже не расскажут в каком магазине отоваривались. Еще вопросы?
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16.02.2021 08:55 Відповісти
Чек, камеры, показания жен. Конечно вопросы, бо менты сразу посадили на бутылку супермаркетеров и вычислили "поставщиков".
Вон, напр. как сработали за наркоту Добкина:
https://site.ua/kirill.sazonov/33732-politseyskiy-rekord-v-harkove/
Представь.те, скока работы проделано.(если думать шо менты "не знали" обо всем этом)
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16.02.2021 09:00 Відповісти
у меня знакомый имел продуктовый магазин и алкоголь продавал так же \ с завода заводской транспорт доставлял.\. налоговая взяла на экспертизу - фальсификат . штраф . стал сам привозить с завод опять экспертиза- фальсификат . плюнул стал кондитеркой торговать
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16.02.2021 11:40 Відповісти
Подставу могли сделать на любом этапе. С конвейера до прилавка. И так что хозяин и не в курсе. Пару раз ловил барменов на такой лаже, спасибо хозяева свои люди были. Раньше, фабричный розлив от самопала по налету на донышке бутылки определяли. Потом по несоответствии этикеток. Сейчас не знаю, отстал от жизни
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16.02.2021 11:56 Відповісти
У нас пять трупов в городе. В ЦН не сообщили,что мужик(трезвый) выпрыгнул с 4го этажа. Молодой еще 26 лет. Сарафанное радио версий не озвучило....
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16.02.2021 08:35 Відповісти
"спайсы"?
на рашке было шо мужик, адекватный таксист скушал кусок дочери и убил жену("духи" приказали). трезв был, но есть нюанс Тіла чотирьох осіб виявили в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Новій Каховці, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3346
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16.02.2021 08:53 Відповісти
и никто из них не заверещал на помощь что-ли?
разве так бывает шо 4 чела одномоментно упиваются до отключки?
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16.02.2021 08:23 Відповісти
Почитай "Метанол. Токсичность" и все поймешь
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16.02.2021 08:29 Відповісти
Бывает.Бывает когда примут наркоту и уходят из жизни в эйфории.
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16.02.2021 08:53 Відповісти
лихие 90-е возвращаются. Спирт "Royal" и водка "Распутин" считались практически безопасными напитками
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16.02.2021 08:26 Відповісти
Ага, безпечні, сча.
Чувак купив вісімку. Приїхав до друзів, запросити відсвяткувати. По дорозі прикупив в лярьку того самого Роялю, закусі. Поки піднявся, поки відчинили, слово за слово, давай збиратись, у вікно - ніц авто. Горе то яке... В міліцію, туди сюди, взяли в магазі "пузир" і насуху закусили. Аж тут дзвінок, мовляв ваше авто знайдено в 30 км і, в ньому....два небізчика. Чуваки за того відсвяткували Роялем і закуссю.
Тут власнику і друзям не аби як пощастило, що авто поцупили. Були випадки не солодкі нгеть, хоча усе починалось красиво.
До речі, ще була Старка, Стопка... Хавно рідчайшої якості.
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16.02.2021 08:39 Відповісти
Метиловый спирт?
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16.02.2021 08:16 Відповісти
коровавирус? Тела четырех человек обнаружили в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Новой Каховке, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4912
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16.02.2021 08:17 Відповісти
Апендицыт?
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16.02.2021 08:19 Відповісти
ДИАРЕЯ!
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16.02.2021 08:24 Відповісти
угорели, пожара как бы нет, но работа для гробарей как бы есть. Тіла чотирьох осіб виявили в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Новій Каховці, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7931
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16.02.2021 08:24 Відповісти
Или алкоголь ядовитый, но скорее всего, китайские спайсы - улетели стаей...
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16.02.2021 08:29 Відповісти
зараз здохнути легше ніж проживати
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16.02.2021 08:37 Відповісти
Там с незапамятных времен процветает бизнес - торговля фальсифицированым алкоголем. Занимаются - кому ни лень. Бадяжат в сараях все - от "вин" до "коньяков".. результаты..
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16.02.2021 09:13 Відповісти
ну таки ихний коньяк всё таки был лучше заводского в 90-х \ с завода тянули сырьё домой а на заводе бодягу разводили
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16.02.2021 11:45 Відповісти
 
 