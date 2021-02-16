Тіла чотирьох осіб виявили в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Новій Каховці, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Події
15 лютого в м. Нова Каховка (Херсонська область) у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виявлено тіла 4 загиблих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"15 лютого в м. Нова Каховка в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виявлено тіла 4 загиблих. Ознак пожежі і насильницької смерті не виявлено", - сказано в повідомленні.
Підрозділ ДСНС залучався до відкриття вхідних дверей. Причина смерті встановлюється.
Топ коментарі
+5 Огусто
показати весь коментар16.02.2021 08:39
+4 Виктор Соколенко 006819fd
показати весь коментар16.02.2021 08:19
+4 Frol Fedoroff
показати весь коментар16.02.2021 08:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
жалко людей.
Вон, напр. как сработали за наркоту Добкина:
https://site.ua/kirill.sazonov/33732-politseyskiy-rekord-v-harkove/
Представь.те, скока работы проделано.(если думать шо менты "не знали" обо всем этом)
на рашке было шо мужик, адекватный таксист скушал кусок дочери и убил жену("духи" приказали). трезв был, но есть нюанс
разве так бывает шо 4 чела одномоментно упиваются до отключки?
Чувак купив вісімку. Приїхав до друзів, запросити відсвяткувати. По дорозі прикупив в лярьку того самого Роялю, закусі. Поки піднявся, поки відчинили, слово за слово, давай збиратись, у вікно - ніц авто. Горе то яке... В міліцію, туди сюди, взяли в магазі "пузир" і насуху закусили. Аж тут дзвінок, мовляв ваше авто знайдено в 30 км і, в ньому....два небізчика. Чуваки за того відсвяткували Роялем і закуссю.
Тут власнику і друзям не аби як пощастило, що авто поцупили. Були випадки не солодкі нгеть, хоча усе починалось красиво.
До речі, ще була Старка, Стопка... Хавно рідчайшої якості.