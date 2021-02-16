В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб

Станом на ранок вівторка, 16 лютого, виявлено 3143 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"3143 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 915 осіб;

летальних випадків – 150;

одужало – 6 189 осіб;

здійснено тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9114).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 276 618 осіб;

одужало – 1 122 968 осіб;

летальних випадків – 24 542;

проведено ПЛР-тестувань – 6 570 806.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях", - розповів Степанов.









