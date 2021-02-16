УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10097 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 167 9
карантин (16095) статистика (2134) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб

Станом на ранок вівторка, 16 лютого, виявлено 3143 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"3143 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб 03госпіталізовано – 915 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб 03летальних випадків – 150;

В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб 03одужало – 6 189 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб 03здійснено тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9114).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені виявили новий різновид COVID-19, що має "потенційно тривожний набір мутацій"

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб 08захворіло – 1 276 618 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб 08одужало – 1 122 968 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб 08летальних випадків – 24 542;

В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 6 570 806.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб 13

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брехня зі статистикою. 150 смертей - це біля 15000 нових випадків, якщо нема лагу
показати весь коментар
16.02.2021 08:27 Відповісти
Ага, 100500
ниче шо фиксируют только сред-тяж?
да и то при смертности в 5%, то умножь 150 вна 20 значит, шо получите? правильно!
показати весь коментар
16.02.2021 08:33 Відповісти
04.12.20- 235 умерли, новых 15131.
показати весь коментар
16.02.2021 08:46 Відповісти
РАПТОВО!
Достал из ватных штанин
Он крепкую маску с его хлеборезку
Стебанов за виски сбежал в магазин
Ну а Ляшко за компанию с ним

Статистика - продажная издевка министров. Доколе?(одевает/надевает кепку, прогревает броневик "Пролетарский")
показати весь коментар
16.02.2021 08:32 Відповісти
Шо там вакцЫнация уже началась?
показати весь коментар
16.02.2021 08:39 Відповісти
Всё постепенно уйдёт само Впервые с октября в мире обнаружили меньше 300 тысяч больных COVID-19"
показати весь коментар
16.02.2021 08:41 Відповісти
Самое страшное, что никто не учитывает смерти после осложнений - тромбозы, отказ почек, сердечно-сосудистые и т.д.
показати весь коментар
16.02.2021 08:46 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб - Цензор.НЕТ 3831 В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб - Цензор.НЕТ 1840
показати весь коментар
16.02.2021 09:01 Відповісти
Когда было по 17000 тыс. выявленных, лаборатории давали результат через 7- 10 дней и смертность легко скрывалась в больших масштабах. Это очень видно в маленьких городах, где одна больница и когда в октябре - ноябре каждый день умирали по 2- 3 человека, то в статистику попадало всего 30% . Зараз мало тестирований и труднее скрыть более реальную смертность..
показати весь коментар
16.02.2021 10:11 Відповісти
 
 