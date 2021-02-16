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Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

У Закарпатській області 56 осіб залучено до пошуку 40-річного киянина, який уже три ночі провів у горах на морозі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС

"О 6:00 відновили пошуки киянина, який заблукав на горі Гемба", - сказано в повідомленні.

До робіт залучено 56 осіб та 11 одиниць техніки.

Від рятувальників залучено 8 гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття, Львівщини та 2-го спеціального центру швидкого реагування р Дрогобич, а також 3 волонтера.

Також читайте: На Закарпатті 66 людей шукають туриста, який загубився в горах, - ДСНС

Як повідомила прессекретарка Управління ДСНС в Закарпатській області Наталія Батир у коментарі "Укрінформу" на місці, де проходить пошукова операція цієї зими, одна з пошукових груп натрапила на ймовірний слід зниклого лижника. "На Закарпатті триває найбільша пошуково-рятувальна операція цієї зими, пошуки тривають уже третю добу, шукають лижника, який загубився в районі гори Гемба. Вчора у чоловіка працював один з телефонних номерів, але на дзвінки він не відповідав. Сьогодні зв'язку з ним немає, очевидно, телефон розрядився. Але одна з пошукових груп натрапила на слід, який може належати цій людині, - зараз рухаються по ньому. Втім, це важко, тому що всі три доби в цьому районі йшов сніг і сліди частково заметені", - розповіла Батир.


Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС 01
Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС 02
Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС 03
Фото: сайт ДСНС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Тому що в таку погоду хороший хазяїн собаку з хати не вигоне Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7175
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16.02.2021 09:21
+2
Чому не видно жодноі пошуковоі собаки ?
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16.02.2021 09:15
+2
Два роки тому інший киянин в цьому ж карпатському районі заблукав і на п'ятий день пошуків (рекорд для Карпат) був знайдений живим тільки примороженим. Йому пощастило самому вийти на мисливський будинок, у якому були мінімальні залишки палива і харчів. Це і врятувало. Ну і сам хлоп був доволі підготовленим фізично, технічно і морально.
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16.02.2021 11:52
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Чому не видно жодноі пошуковоі собаки ?
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16.02.2021 09:15 Відповісти
Тому що в таку погоду хороший хазяїн собаку з хати не вигоне Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7175
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16.02.2021 09:21 Відповісти
А якщо в собаки служба така ??)
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16.02.2021 09:57 Відповісти
Ну з собакою зрозуміло - в неї служба така, а от якого чорта той турист поперся на гору в таку погоду - незрозуміло.
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16.02.2021 10:08 Відповісти
Може нелегал ? В Європу перся?
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16.02.2021 10:09 Відповісти
Якщо він надумав через Гембу в Європу пертись - то він і справді заблудився, причому дуже сильно Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7585
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16.02.2021 10:12 Відповісти
Не знаю що то за Гемба але вірю що пан в курсі
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16.02.2021 10:18 Відповісти
Знаю, бував там, тільки літом. Це хоч і Закарпаття, але до кордону звідти досить далеко.
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16.02.2021 10:23 Відповісти
Ок, дякую за інфу )
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16.02.2021 10:25 Відповісти
По такому снегу собака и километра не пройдет. Дальше ты ее на спине носить будешь.
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16.02.2021 09:45 Відповісти
Зрозуміло, бо в нас в новинах якщо йдеться за аналог. випадок в Альпах то завжди показують рятувальних собак
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16.02.2021 09:55 Відповісти
я думаю что он уже фсе....
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16.02.2021 09:36 Відповісти
Ну не факт , залежить від людини, я дивився док. фільм - один амер поперся в румунських Карпатах в гору попав під лавину майже втік але впав на каміння та зломав собі стегнову кістку , повз три дні, подолав дві гірські річки і доповз до першої хати, врятувався , лише амтутація 3 пальців на нозі , так що залежить тут від того наскільки металеві людина має яйця
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16.02.2021 10:07 Відповісти
Два роки тому інший киянин в цьому ж карпатському районі заблукав і на п'ятий день пошуків (рекорд для Карпат) був знайдений живим тільки примороженим. Йому пощастило самому вийти на мисливський будинок, у якому були мінімальні залишки палива і харчів. Це і врятувало. Ну і сам хлоп був доволі підготовленим фізично, технічно і морально.
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16.02.2021 11:52 Відповісти
О то і я ж про то .
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16.02.2021 12:00 Відповісти
Да пусть живёт там в горах. Будет из него Йети
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16.02.2021 09:42 Відповісти
мужика конечно жаль, но вот какого чйьорта он поперся в горы? Как по мне лучше сидеть в теплом помещение и строчить посты на Цензоре, чем лазать где-то в горах, по сугробах на морозе Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС - Цензор.НЕТ 968
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16.02.2021 09:54 Відповісти
Я тоже люблю море с берега, корабли на картинках, а войну по радио.
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16.02.2021 11:54 Відповісти
Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9708
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16.02.2021 10:26 Відповісти
Добре, щоб знайшли живим- здоровим. Та це буде чудом.
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16.02.2021 10:02 Відповісти
Ну надо же при себе всегда иметь зажигалку какую ни будь, всегда костер развести можно...
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16.02.2021 10:22 Відповісти
Шо вы там ищете? С первой оттепелью сам найдется
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16.02.2021 10:25 Відповісти
под такое дело еще пару лярдов рюкзакову не жалко отсыпать на карман))
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16.02.2021 10:33 Відповісти
На даний час, середина дня 16 лютого, вебкамери гірськолижних курортів у районі пошуків показують безхмарну погоду. Сам Бог велів скористатися шансом пошукати гелікоптерами. Тільки спостерігачі в їх екіпажах мають бути озброєні біноклями. Бо нічого інакше не побачать. І мали б пошукові безпілотники з ІЧ-камерами, то це взагалі був би ідеальний варіант.
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16.02.2021 12:17 Відповісти
А мобильной связи, что там нет?
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16.02.2021 13:37 Відповісти
Если в места где нет мобильной связи отправляются туристы и есть шанс заблудится, то я бы обязывал иметь в снаряжении систему спутникового спасения. При том, что в Украине есть такие. Например inReach mini. Были бы такие в туристических центрах в прокате, все были бы живы и поиски составляли бы несколько часов. А главное, что в приборе есть встроенный навигатор. И может быть никто и не заблудился.
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16.02.2021 13:48 Відповісти
Ідея правильна. Підтримую. Тільки це досить дорога іграшка. Так само потрібно носити біпер для подачі сигналу з-під снігу у лавині. Тільки це все в теорії. Реально народ виїздить на хребет на канатці і по пухляку спускаючись донизу і гадки не має, що в тумані поїде не на північ, а на південь у геть незаселену місцевість без веж для мобільного сигналу. Тобто ніхто не передбачає можливість потрапити в халепу. Така наша психологія більшості, якщо ти не професіонал або раніше не потрапляв у аналогічне попадалово.
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16.02.2021 15:05 Відповісти
 
 