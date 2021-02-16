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Україна стане першою країною у світі, яка прирівняє цифрові паспорти до звичайних, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Україна стане першою країною у світі, яка прирівняє цифрові паспорти до звичайних, - Федоров

Законопроєкт, який дозволить користуватися цифровими паспортами нарівні з паперовими, в першому читанні підтримала Верховна Рада 4 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Після прийняття необхідного закону у світі сформується бренд України як "цифрової держави" — ми станемо першою країною, що легалізує цифрові паспорти. Це також спростить внутрішні процеси із запуску нових цифрових продуктів", - зазначив Федоров.

За словами міністра, Україна стане першою у світі державою, де цифровий паспорт юридично прирівняється до звичайного.

У мобільному застосунку Дія доступні закордонний біометричний паспорт та iD-картка. Документи у мобільному застосунку Дія запроваджуються за принципом people-to-people. Щоб перевірити дійсність цифрового документа, не потрібні жодні додаткові пристрої. Зробити це можна за допомогою будь-якого смартфона, на якому встановлено Дію. Для цього потрібно навести камерою смартфона на QR-код цифрового документа. Це унікальний 3-хвилинний ідентифікатор, що дозволяє звірити цей документ з даними у відповідних реєстрах.

Читайте: Понад мільйон українців не мають прописки, а кожен третій проживає не за місцем реєстрації, - Федоров

Українці вже можуть користуватися цифровими паспортами у більшості життєвих ситуацій — для отримання відправлення на пошті, адміністративних, фінансових, банківських послуг тощо. Зокрема, з цифровими паспортами можна віддалено відкрити банківський рахунок у деяких банках, а також подорожувати Україною потягом та літаком. Документи у Дії приймають вже 10 міжнародних аеропортів країни: "Бориспіль", "Київ", "Одеса", "Львів" імені Данила Галицького, "Харків", "Запоріжжя", "Миколаїв", "Івано-Франківськ", "Херсон" та "Дніпропетровськ".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Я розумію,що Україна- передова технологічна супердержава майбутнього,але вас не турбує питання,чому подібне...новація,не прижилась десь в Японії,Швейцарії,США ?Певно,цьому є розумне пояснення ?
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16.02.2021 09:35
+16
Конченые клоуны...
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16.02.2021 09:16
+15
Вот будет прикильно когда эту "Дию" хакнут Україна стане першою країною у світі, яка прирівняє цифрові паспорти до звичайних, - Федоров - Цензор.НЕТ 702
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16.02.2021 09:27
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По словам министра, Украина станет первым в мире государством, где цифровой паспорт юридически приравняется к обычному. и который никто в мире не признает Україна стане першою країною у світі, яка прирівняє цифрові паспорти до звичайних, - Федоров - Цензор.НЕТ 1093
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16.02.2021 10:47 Відповісти
Та таким громадям як цей міністр паспорт і не потрібен, їм достатньо буде справки як у ківи
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16.02.2021 13:18 Відповісти
Ну, а пока - мы единственная страна в Европе где так и не начали вакцинацию от Covid -19!
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16.02.2021 10:54 Відповісти
и появится у нас не утеря бумажного паспорта, а цифровая кража личности.
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16.02.2021 10:55 Відповісти
О, наконец то мы первыми будем лепить горбатого к стене.
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16.02.2021 11:23 Відповісти
Сумнівна першість для ******** реалій. Чи не оформить зелена чума через "народний референдум" якусь прутню, проголосувавши цими паспортами?
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16.02.2021 11:28 Відповісти
Маю великі сумніви в доцільності будь якої онлайнової активності суто з точки зору безпеки. Ну як потенційно приваблива жертва для хакерів, професійних злодіїв і чиновників. Всі бази даних продаються і злочинців які використовують поцуплені персональні дані з кожним роком все більше і більше. Як не дивно, я себе поки що прекрасно почуваю без рахунків в банках України, без смартфону і без реєстрації в усіх цих цифрових списках. Десь читав що за "совка" дані особи дублювалися без будь яких цифрових технологій протягом життя близько 10 000 разів. Зараз навіть важко уявити можливості контролю та слідкування яке надає лише володіння смартфоном за яке я маю ще й пристойно заплатити. Стати потенційною жертвою за власні гроші? Дякую. Мене нема. Я у внутрішній еміграції.
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16.02.2021 12:24 Відповісти
В нормальных странах вообще внутренних паспортов нет. Україна стане першою країною у світі, яка прирівняє цифрові паспорти до звичайних, - Федоров - Цензор.НЕТ 2109
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16.02.2021 13:10 Відповісти
Не ну а чо - паспорт в смартфоне, оригинально же ёпть, а то ежели пять паспортов у этих мудил, так карманов же уже не хватает - не влазят все в один. Идиоты всё и всегда доводят до абсурда. Я бы еще понял что в обычный паспорт книжицу внедрят нормальный чип для бесконтактного считывания всех данных, всю биометрику и мед. сведения. Но вот это в смартфоне, с программой подверженной подмене и взлому - идиотизм чистейшей воды. Предлагаю таким новаторам, сразу же внедрять клеймо на лбу - ДИБИЛ
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16.02.2021 13:15 Відповісти
СМЫСЛ !? ЕСЛИ ДРУГИЕ НЕ ПРИЗНАЮТ !!!
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16.02.2021 13:18 Відповісти
какой смысл в загранпаспорте, если его признают только в украинских аэропортах?
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17.02.2021 00:03 Відповісти
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