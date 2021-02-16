Україна стане першою країною у світі, яка прирівняє цифрові паспорти до звичайних, - Федоров

Законопроєкт, який дозволить користуватися цифровими паспортами нарівні з паперовими, в першому читанні підтримала Верховна Рада 4 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Після прийняття необхідного закону у світі сформується бренд України як "цифрової держави" — ми станемо першою країною, що легалізує цифрові паспорти. Це також спростить внутрішні процеси із запуску нових цифрових продуктів", - зазначив Федоров.

За словами міністра, Україна стане першою у світі державою, де цифровий паспорт юридично прирівняється до звичайного.

У мобільному застосунку Дія доступні закордонний біометричний паспорт та iD-картка. Документи у мобільному застосунку Дія запроваджуються за принципом people-to-people. Щоб перевірити дійсність цифрового документа, не потрібні жодні додаткові пристрої. Зробити це можна за допомогою будь-якого смартфона, на якому встановлено Дію. Для цього потрібно навести камерою смартфона на QR-код цифрового документа. Це унікальний 3-хвилинний ідентифікатор, що дозволяє звірити цей документ з даними у відповідних реєстрах.

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Українці вже можуть користуватися цифровими паспортами у більшості життєвих ситуацій — для отримання відправлення на пошті, адміністративних, фінансових, банківських послуг тощо. Зокрема, з цифровими паспортами можна віддалено відкрити банківський рахунок у деяких банках, а також подорожувати Україною потягом та літаком. Документи у Дії приймають вже 10 міжнародних аеропортів країни: "Бориспіль", "Київ", "Одеса", "Львів" імені Данила Галицького, "Харків", "Запоріжжя", "Миколаїв", "Івано-Франківськ", "Херсон" та "Дніпропетровськ".