Рада сьогодні розгляне відновлення конкурсів на держпосади, посилення покарання за порушення ПДР та неправдиве мінування

Сьогодні, 16 лютого, Верховна Рада проведе засідання. До порядку денного включено низку законопроєктів, зокрема про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху і неправдиве мінування.

Так, депутати розглянуть у другому читанні законопроєкт № 2695, яким пропонується посилити відповідальність за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, за окремі порушення пропонується встановити штрафи понад 40 тисяч гривень, а також затримувати водіїв на 15 діб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також парламент у другому читанні розгляне законопроєкт №3911, який має посилити покарання за неправдиве мінування. За неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які можуть спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, планують карати позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна.

Крім цього нардепи в першому читанні розглянуть законопроєкт №4113 щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю. Також буде розглянуто у другому читанні проєкт закону № 3526, яким пропонується підвищити захист лісів від пожеж.

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Також Верховна Рада звернеться до міжнародних інституцій із закликом засудити тимчасову окупацію Криму та порушення прав людини.

Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні законопроєкту №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення".

Крім того, парламентарії мають намір у другому читанні розглянути проєкт закону №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

До порядку денного включено також проєкт закону №3010 "Про приватну детективну діяльність".

Порядок денний містить низку проєктів щодо ратифікації міжнародних документів.