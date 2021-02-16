УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8955 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 872 8
ВР (11730) Крим (12756) мінування (1159) ПДР (364)

Рада сьогодні розгляне відновлення конкурсів на держпосади, посилення покарання за порушення ПДР та неправдиве мінування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні розгляне відновлення конкурсів на держпосади, посилення покарання за порушення ПДР та неправдиве мінування

Сьогодні, 16 лютого, Верховна Рада проведе засідання. До порядку денного включено низку законопроєктів, зокрема про посилення покарання за порушення правил дорожнього руху і неправдиве мінування.

Так, депутати розглянуть у другому читанні законопроєкт № 2695, яким пропонується посилити відповідальність за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, за окремі порушення пропонується встановити штрафи понад 40 тисяч гривень, а також затримувати водіїв на 15 діб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також парламент у другому читанні розгляне законопроєкт №3911, який має посилити покарання за неправдиве мінування. За неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які можуть спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, планують карати позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна.

Крім цього нардепи в першому читанні розглянуть законопроєкт №4113 щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю. Також буде розглянуто у другому читанні проєкт закону № 3526, яким пропонується підвищити захист лісів від пожеж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відео кнопкодавства за Шкарлета зникло, - надреп "Голосу" Железняк

Також Верховна Рада звернеться до міжнародних інституцій із закликом засудити тимчасову окупацію Криму та порушення прав людини.

Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні законопроєкту №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення".

Крім того, парламентарії мають намір у другому читанні розглянути проєкт закону №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

До порядку денного включено також проєкт закону №3010 "Про приватну детективну діяльність".

Порядок денний містить низку проєктів щодо ратифікації міжнародних документів.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самые наболевшие для людей вопросы!
показати весь коментар
16.02.2021 09:40 Відповісти
Не самі но ними теж потрібно занятися , на дорогах скоро тільки на бетері спокійно можна буде проїхати.
показати весь коментар
16.02.2021 09:52 Відповісти


Вал Мишель



«Слуга народа» Марьяна Безуглая. А теперь представьте, что этот генератор случайных слов голосует за законы.


https://twitter.com/i/status/1361388911071817732
показати весь коментар
16.02.2021 09:41 Відповісти
Краще нехай проголосують за відміну заборони недоумка відповідати на обстріли.
показати весь коментар
16.02.2021 09:42 Відповісти
Ответственность за назначение кацапских агентов на госдолжности будет рассмотрена? Ужесточение борьбы с коррупцией? Лишение олигархов влияния на политику? НЕТ??? Идите лесом, бездельники. Досрочно!!!
показати весь коментар
16.02.2021 09:43 Відповісти
Стадо голосующих дебилов. 😡
показати весь коментар
16.02.2021 09:47 Відповісти
Казлины
Опять понеслося - вместо "не предъявила" - "не передала" и прочее говно.

Жри те.
показати весь коментар
16.02.2021 10:23 Відповісти
За ложное минирование наказание выше, чем за брошенную в кафе гранату? Рада сьогодні розгляне відновлення конкурсів на держпосади, посилення покарання за порушення ПДР та неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 2788
показати весь коментар
16.02.2021 13:08 Відповісти
 
 