Літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва, - речник МЗС Ніколенко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Українські туристи, які затрималися на острові Занзібар через поломку літака, в ніч на вівторок вилетіли до Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці в Twitter.
"Оновлене: літак з українськими туристами на борту вилетів з о. Занзібар до Києва в ніч на 16 лютого", - написав Ніколенко.
Нагадаємо, вранці 15 лютого представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що майже дві сотні українських туристів не можуть вилетіти з відпочинку на Занзібарі.
Пізніше стало відомо, що в Африці також застрягли голова Держміграційної служби Максим Соколюк і його нова дружина Анастасія Зінченко.
Занзібар - головний острів однойменного архіпелагу в Танзанії. Цей напрямок в умовах глобальних обмежень через пандемію COVID-19 став одним із найпопулярніших серед пропозицій на туристичному ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Может ее проще пристрелить, чем постоянно откуда-то вытаскивать?
А вообще-то, всем глубоко насрать на каких-то там туристов. Их проблемы, никто их туда не звал.
Потом почитал, что такое Занзибар и Танзания и решил, что лучше ездить в более цивилизованные страны.
Мадейра ждет нас!!!
а дикари способны лиш на муслимство, канибализм и христианство.
К тому же, варвары не создали Европейскую цивилизацию, а разрушили Римскую. И до создания цивилизации в Европе после этого прошло почти 500 лет.
Римскую империю разрушили не германцы, а христианская инфекция. Ибо всю дохристианскую историю Рим не только управлялся с соседями, но и успешно воевал на удаленке.
Я народився при других вже Совітах
І маю купу на Заході рідні,
Я першим є в колгоспі трактористом -
Збираю у панчоху трудодні.
Тепер панчоха буде довго гнити,
Бо Місько "сотки" всі повідміняв.
Як 'му не стане з Нобеля задатку,
За п'ять рублів панчоху йму продам.
Приспів:
А моя цьоця жиє у Занзібарі,
Розводить цьоця на фермі кенгуру,
А я родився в своїм Станіславі,
Живу як раб, чогось не доберу.
А моя цьоця жиє у Занзібарі,
Розводить цьоця на фермі кенгуру,
А я родився тут, на Україні,
Живу як раб, чогось не доберу.
Колгосп наш знає кожен у районі -
Він зветься в нас "колгосп-міліонер":
Державі винен понад три мільйони,
Не годен розплатитись дотепер.
Питалась цьоця: "А що би тоді було,
Якби в Сахарі зробили комунізм?"
Тоді б пісок давали на талони,
Ніхто б на пляж не проходив без віз.
Най жиє Занзібар.
Най жиє Занзібар.
в Калахари и Сахаре,
на горе Фернандо-По,
где гуляет гипопо
по широкой Лимпопо
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С бубочки станется. Этот может наградить кого угодно, но не человека, который каждый день под пулями ходит, защищая Украину. А вообще, я думаю, эта шмара скоро станет главой облдержадминистрации какой-нибудь области. Така собі пані губернаторка з цуциком.
Застряли на Занзибаре? Да мы тут в Украине застряли.
И наверное на долго.
вивчили б там мову, звичаї, засмагли б як слід
100% родичі якоїсь владної відрижки
https://pbs.twimg.com/media/EuVQBorXEAABnQr?format=jpg&name=small