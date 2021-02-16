Літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва, - речник МЗС Ніколенко

Українські туристи, які затрималися на острові Занзібар через поломку літака, в ніч на вівторок вилетіли до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці в Twitter.

"Оновлене: літак з українськими туристами на борту вилетів з о. Занзібар до Києва в ніч на 16 лютого", - написав Ніколенко.

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Нагадаємо, вранці 15 лютого представник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що майже дві сотні українських туристів не можуть вилетіти з відпочинку на Занзібарі.

Пізніше стало відомо, що в Африці також застрягли голова Держміграційної служби Максим Соколюк і його нова дружина Анастасія Зінченко.

Занзібар - головний острів однойменного архіпелагу в Танзанії. Цей напрямок в умовах глобальних обмежень через пандемію COVID-19 став одним із найпопулярніших серед пропозицій на туристичному ринку.