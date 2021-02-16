Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко пропонує прем'єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України", яке очолює Андрій Коболєв, і припинення контрактів з членами Наглядової ради компанії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це йдеться в листі Вітренка Шмигалю від 12 лютого.

Вітренко називає кілька причин для таких кадрових змін:

1.) Невиконання показників по видобутку газу, які було затверджено урядом, та плани подальшого скорочення показників видобутку.

У червні 2019 року Наглядова рада НАК затвердила бізнес-план Дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" на 2019-2023 роки, яким, зокрема, встановлено прогноз видобутку природного газу АТ "Укргазвидобування" в обсязі 15,0 млрд куб. метрів у 2019 році, та 14,9 млрд куб. метрів у 2020 році. Це, зазначає Вітренко, суперечить розпорядженню Кабміну від 20.03.2019 № 161-р та постанові від 26.04.2017 № 351 щодо затвердження основних засад здійснення державної власності АТ "НАК "Нафтогаз України", відповідно до яких видобуток мав скласти у 2019 році не менш як 18,2 млрд. куб. метрів газу, у 2020 році - не менш як 20,1 млрд. куб. метрів.

2.) Подальші плани по скороченню видобування газу.

Вітренко зазначає, що на період 2021-2025 років НАК очікує скорочення видобутку - прогнозні обсяги в 2025 році від 9,9 до 12,5 млрд куб. метрів за різними сценаріями.

3) Результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "НАК "Нафтогаз України" за період з 01.10.2018 по 31.12.2019, проведеної Держаудитслужбою, якими встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 75,5 млрд гривень.

Також читайте: Критичних загроз немає, сподіваємося закінчити зиму без віялових відключень, - в.о. глави Міненерго Вітренко

Виявлені Офісом великих платників податків ДПС порушення в АТ "Укртрансгаз" на суму 37,3 млрд гривень призвели до заниження сплачених АТ "НАК "Нафтогаз України" дивідендів на суму 35,2 млрд гривень.

"Враховуючи наведені вище факти, а також беручи до уваги інформацію, наведену у додатках до цього листа, Міненерго пропонує невідкладно розглянути питання зміни керівництва АТ "НАК "Нафтогаз України", припинення контрактів з членами Наглядової ради АТ "НАК "Нафтогаз України" та проведення конкурсів на заміщення відповідних посад", - йдеться в листі.

Вітренко також пропонує провести аудит ефективності діяльності АТ "НАК "Нафтогаз України" та всіх підприємств, що входять до Групи Нафтогаз.

"Результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "НАК "Нафтогаз України" також вказують на необхідність приведення бухгалтерського обліку АТ "НАК "Нафтогаз України" до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зокрема, внесення змін до облікової політики АТ "НАК "Нафтогаз України", - зазначено у документі.

В цей час звільнити главу НАК може лише Наглядова рада НАК, який зараз складається з 5 діючих членів - 2 від держави і 3 незалежних. Разом з тим, згідно зі статутом НАК (п. 68), збори акціонерів, яким є Кабінет міністрів, може достроково припинити повноваження усього складу Наглядової ради, або деяких його членів і призначити новий склад або окремих членів цього органу.

Також читайте: Одна фінансова група де-факто контролює поставки понад 70% газу для населення, - Коболєв



