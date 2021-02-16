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Новини Політика України
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наглядова рада (80) Нафтогаз (1243) звільнення (1511) Коболєв (343) Вітренко Юрій (370)

Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко пропонує прем'єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України", яке очолює Андрій Коболєв, і припинення контрактів з членами Наглядової ради компанії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це йдеться в листі Вітренка Шмигалю від 12 лютого.

Вітренко називає кілька причин для таких кадрових змін:

1.) Невиконання показників по видобутку газу, які було затверджено урядом, та плани подальшого скорочення показників видобутку.

У червні 2019 року Наглядова рада НАК затвердила бізнес-план Дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" на 2019-2023 роки, яким, зокрема, встановлено прогноз видобутку природного газу АТ "Укргазвидобування" в обсязі 15,0 млрд куб. метрів у 2019 році, та 14,9 млрд куб. метрів у 2020 році. Це, зазначає Вітренко, суперечить розпорядженню Кабміну від 20.03.2019 № 161-р та постанові від 26.04.2017 № 351 щодо затвердження основних засад здійснення державної власності АТ "НАК "Нафтогаз України", відповідно до яких видобуток мав скласти у 2019 році не менш як 18,2 млрд. куб. метрів газу, у 2020 році - не менш як 20,1 млрд. куб. метрів.

2.) Подальші плани по скороченню видобування газу.

Вітренко зазначає, що на період 2021-2025 років НАК очікує скорочення видобутку - прогнозні обсяги в 2025 році від 9,9 до 12,5 млрд куб. метрів за різними сценаріями.

3) Результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "НАК "Нафтогаз України" за період з 01.10.2018 по 31.12.2019, проведеної Держаудитслужбою, якими встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 75,5 млрд гривень.

Також читайте: Критичних загроз немає, сподіваємося закінчити зиму без віялових відключень, - в.о. глави Міненерго Вітренко

Виявлені Офісом великих платників податків ДПС порушення в АТ "Укртрансгаз" на суму 37,3 млрд гривень призвели до заниження сплачених АТ "НАК "Нафтогаз України" дивідендів на суму 35,2 млрд гривень.

"Враховуючи наведені вище факти, а також беручи до уваги інформацію, наведену у додатках до цього листа, Міненерго пропонує невідкладно розглянути питання зміни керівництва АТ "НАК "Нафтогаз України", припинення контрактів з членами Наглядової ради АТ "НАК "Нафтогаз України" та проведення конкурсів на заміщення відповідних посад", - йдеться в листі.

Вітренко також пропонує провести аудит ефективності діяльності АТ "НАК "Нафтогаз України" та всіх підприємств, що входять до Групи Нафтогаз.

"Результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "НАК "Нафтогаз України" також вказують на необхідність приведення бухгалтерського обліку АТ "НАК "Нафтогаз України" до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зокрема, внесення змін до облікової політики АТ "НАК "Нафтогаз України", - зазначено у документі.

В цей час звільнити главу НАК може лише Наглядова рада НАК, який зараз складається з 5 діючих членів - 2 від держави і 3 незалежних. Разом з тим, згідно зі статутом НАК (п. 68), збори акціонерів, яким є Кабінет міністрів, може достроково припинити повноваження усього складу Наглядової ради, або деяких його членів і призначити новий склад або окремих членів цього органу.

Також читайте: Одна фінансова група де-факто контролює поставки понад 70% газу для населення, - Коболєв

Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду Нафтогазу, - ЗМІ 01
Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду Нафтогазу, - ЗМІ 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Наталья Витренко агент еще старого КГБ,а сыночек в ФСБ перебрался... Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ - Цензор.НЕТ 500
Україно,Україно,подивись на Себе
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г.Шевченко
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16.02.2021 10:02
+12
Раскудахтался! Коболева давно нужно было гнать вместе с тобой и со всей этой пи..обратией.. Обсели трубу,суки, и сосут из народа бабло. А оно сбежало и теперь пиарится.Не даром не хотят за такого голосовать,чуть что СДАСТ ВСЕХ!!!!
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16.02.2021 10:17
+9
А Вітренко певне для наріду старається. Нє? 😊
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16.02.2021 10:22
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Коболев и этот совет делали при ЗЕле всё для Бени.
И Гудка Леонидовича.
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16.02.2021 09:59 Відповісти
А Вітренко певне для наріду старається. Нє? 😊
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16.02.2021 10:22 Відповісти
Витренко, пожалей маму! Как ей теперь там жить? Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ - Цензор.НЕТ 7727
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16.02.2021 10:00 Відповісти
Вітренко хвилює його власна мама. Кобєлєва-мать його не хвилює.
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16.02.2021 10:02 Відповісти
Наталья Витренко агент еще старого КГБ,а сыночек в ФСБ перебрался... Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ - Цензор.НЕТ 500
Україно,Україно,подивись на Себе
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г.Шевченко
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16.02.2021 10:02 Відповісти
Я бачу, як ти смієшся!
Не можна ж так палитися.
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16.02.2021 10:04 Відповісти
до чого це ти серонув?
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16.02.2021 10:05 Відповісти
що ти хотіло сказати?
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16.02.2021 10:06 Відповісти
На що я тобі Теплохудий чувирло Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ - Цензор.НЕТ 7187 Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ - Цензор.НЕТ 7187
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16.02.2021 10:05 Відповісти
П і а р! Вони з ОДНІЄЇ бочки.....Ніхто нікого не прогонить і не спитають за базар. До влади ТРЕБА наших, роботящих, патріотів!
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16.02.2021 10:06 Відповісти
Це тих, які жінок кидають з дітьми? Бо щось не пригадую де це я зустрічав "роботящих патріотів" в реальності.
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16.02.2021 10:08 Відповісти
Зелемойские,помните, Индюкович удирал через Ростов... Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ - Цензор.НЕТ 6650 Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза", - СМИ - Цензор.НЕТ 6650
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16.02.2021 10:06 Відповісти
Не бути Вітрянку міністром
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16.02.2021 10:08 Відповісти
" Не бути Вітрянку міністром.."
Коли в другій спробі він не пройшов-зрозуміло чому-мало заніс тай ще в гривнях....з третьої спроби,напевне заповзе-заніс,як сказали....скількіж купюр,але в євро. Іван,ці потвори без часті.
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16.02.2021 10:55 Відповісти
Це не потвори,це глисти в хворому тілі українського народу,вони втовкмачують що вони тут народились,вони є частиною народу та вони є такою ж частиною народу як глисти що народились ,виросли і жеруть тіло свого хазяїна
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16.02.2021 19:05 Відповісти
Оце кацап операційка Вітренка вітрянкою вперто назива 😆
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16.02.2021 10:09 Відповісти
Ну що ж, почалася помста одного "бідного" ненажери іншому "бідненькому" нуворишу. Хоча цього слід було чекати! Але найкраще було б обох в одну камеру посадити і кожний знав би за що сидить!!!
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16.02.2021 10:10 Відповісти
Десятки миллиардов убытков в госкомпании и выплаты при этом десятков миллиардов дивидендов частным лицам. Что это, если не ЗЕкоррупция?
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16.02.2021 10:10 Відповісти
Месть, - это блюдо, которое подается холодным=)
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16.02.2021 10:17 Відповісти
Раскудахтался! Коболева давно нужно было гнать вместе с тобой и со всей этой пи..обратией.. Обсели трубу,суки, и сосут из народа бабло. А оно сбежало и теперь пиарится.Не даром не хотят за такого голосовать,чуть что СДАСТ ВСЕХ!!!!
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16.02.2021 10:17 Відповісти
Яйценюх, внедрил в гос-предприятия *********** советы по выкачиванию бабла из гос-бюджета, один Коболев, законно, нагреб уже больше двух миллиардов гривен... Сперва Яйценюха благодарим!
А менять там нужно не людей, а систему и правила а то "новые огурчики" в той бочке прокиснут ещё быстрее!
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16.02.2021 12:27 Відповісти
Вова, твори чудеса, пока МВФ и старик Джо дремают. Будут знать, как игнорировать президента великой страны. А то кредита ...................., Файзера .........................., скажи им Китай нам друг, ОАЭ.
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16.02.2021 10:20 Відповісти
Витренко 2 раза уже прокатили с назначением. Так он решил конкурента через Шмыгу убрать. Обычная дележка корыта коррупционерами, с визгом и соплями.
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16.02.2021 10:21 Відповісти
Коболєва у Прем*єри наче не пропонували ...
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16.02.2021 11:18 Відповісти
Бєня називав Вітренка можливим кандидатом на прем'єра в 2019 році.
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16.02.2021 13:33 Відповісти
Та оба они пид@ры!
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16.02.2021 10:22 Відповісти
Краткость сестра таланта. Лучше и не скажешь !
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16.02.2021 10:29 Відповісти
Під"ри це сексуальна орієнтація. А нас цікавлять державні гроші. Очевидно вкрадені.
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16.02.2021 11:20 Відповісти
Коболев менеджер международного класса с хорошим кредитным прошлым,таких на Западе не очень то и много.Хотя кому я объясняю...тонкости и детали,...Зелемойские не поймут..."большевики" чЛенинцы Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4288 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4288
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16.02.2021 10:27 Відповісти
так и сидел бы там питор! а то грабят тут твари
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16.02.2021 12:08 Відповісти
При зарплате по миллиону в день! у любого дурака, будет хорошее "кредитное прошлое"... Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9317
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16.02.2021 12:29 Відповісти
Нафтогаз при Порошенко имел 17 млрд. прибутку Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3700Зараз одні збитки...а що трапилось панове*???
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16.02.2021 10:34 Відповісти
Какие нахрен "прибыли" при Порошенко?! А на субсидии сколько гепали? До Порошенка, платили "Нафтогазу" прямо из бюджета, при Порошенко, то же самое через субсидии.
Хрен, редьки не слаще! Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3459
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16.02.2021 12:33 Відповісти
после того,как Коболев озвучил сколько в украинских хранилищах осталось газа, Витренко ,который перед этим рассказывая басни о том.что никто не ведает сколько решил отомстить
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16.02.2021 10:34 Відповісти
Коболев продався Путлеру Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8799 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8799
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16.02.2021 10:35 Відповісти
Хорошее название нашел в Ютьюбе...Быдломойские... Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4785 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4785Кучмисты
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16.02.2021 10:37 Відповісти
снова "мы стоим на пороге грандиозного шухера"
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16.02.2021 10:40 Відповісти
Предложения этого жулика никак не меняет коррупционный государственный Нафтогаз.В начале убери от этой кормушки Беню,выступай с инициативой,причём в открытом пространстве,о преступных законах предложенных комитетом ВР, принятый парламентов и подписанный президентам.А это пыль,от которой народу глаза засорятся.
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16.02.2021 10:41 Відповісти
Вот и нтересно - а про что Витренко с Коболевым посрались?
Они вроде в начале дружненько работали?
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16.02.2021 10:46 Відповісти
За дєвушку ... Нє ? Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1562
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16.02.2021 11:21 Відповісти
Кучма начальник Украины...остальные "шестерки"...
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16.02.2021 10:47 Відповісти
Кобель жирует давно. Нахер его.
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16.02.2021 10:58 Відповісти
Давно пора разогнать эту коболевскую шайку которая зарабатывает только на перепродаже газа с бешеной наценкой и из года в год уменьшает собственную добычу газа.
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16.02.2021 10:58 Відповісти
А я предлагаю всем трём "бери шинель вали домой".
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16.02.2021 11:21 Відповісти
Взе зрозуміло. У Вітренко з Коболєвим - конфлікт особистого характеру. Хтось когось послав...
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16.02.2021 11:25 Відповісти
Все в сад!»©
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16.02.2021 11:27 Відповісти
Ї###ала жаба гадюку...
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16.02.2021 11:40 Відповісти
мамалюбитскорость)
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16.02.2021 11:59 Відповісти
Уволить, как и разрушить - легче всего. Что дальше? Ладно, пускай Коболев мудак, а кого на его место? Есть кандидатура? Прежде чем увольнять нужно найти замену получше. Иначе одного уволят, а на его место возьмут того, кто в 10 раз хуже.
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16.02.2021 12:04 Відповісти
Я могу! Даже согласен за пол ляма в день...
У меня дальний родственник " работал" до последнего времени в "Нафтогазе", ни образования, ни практики и даже газа в квартире нет... - электро-плита. И ещё руки из задницы растут... Но "работал"! Дали выходное "пособие" 600 000 гривен...
Учитесь студенты!
Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5842 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5842 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5842 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5842 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5842 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5842 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5842
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16.02.2021 12:39 Відповісти
Для замены коболева , экс-менеджера конфетной фабрики порошенко, найдутся! Коболев "смог"-смогут и другие
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16.02.2021 15:15 Відповісти
Так мудак-клоун думал: смог Порошенко - смогу и я. Чем кончилось? Обосрался клоун по полной.
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16.02.2021 20:17 Відповісти
Не понимаю ажиотажа вокруг витренка. Зная его мамашу,ему максимум в дворники дорога. А он ещё что-то там распоряжается. А упорное желание пролезть в министры вообще за гранью добра и зла. Зелёный трэш продолжается.
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16.02.2021 12:30 Відповісти
А пять лимонов маме в Люксембург отправил.
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16.02.2021 13:21 Відповісти
Вот он момент истины, теперь очевидно для чего Витренко в правительство тянули, аж Верховная Рада заворачивалась, боятся зелёные выхухоли независимого и влиятельного Коболева, из него может получиться хороший премьер.
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16.02.2021 13:40 Відповісти
Ромочка ПОЦ из него уже получился хороший ВОР альхен и уже ничего другого не получится
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16.02.2021 15:01 Відповісти
Жабогадюкинг Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 559 Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7972
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16.02.2021 14:55 Відповісти
Мы вас всех не только уволи м ,мы вас ун...жим
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16.02.2021 14:59 Відповісти
Витренко кого за идиотов держит? И коболева, и витренко-СУДИТЬ с конфискацией! Выведенные из Украины млрд ВЕРНУТЬ в страну!
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16.02.2021 15:11 Відповісти
Згодний.
Один одного вартий.
Це як Іван Іванич посварився з Іваном Микифоровичом.
Або як ведмудчук увів на рф санкції проти мураєва.
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16.02.2021 15:19 Відповісти
Не поділили премії?
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16.02.2021 16:16 Відповісти
 
 