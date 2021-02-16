ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко

Наступним кроком Європейського парламенту в протидії Білоруській АЕС режиму Лукашенка може стати введення санкцій проти її контрагентів, в тому числі українських компаній, які закуповують на станції електроенергію.

Про це повідомив народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Останні кілька днів мав численні розмови з колегами з Литви, і вони запевняли, що на резолюції Європарламенту боротьба з загрозою, яку несе Білоруська АЕС, не зупиниться. Наступним кроком можуть стати європейські санкції проти юридичних осіб, які співпрацюють з атомною станцією і таким чином сприяють її роботі. Зокрема, це може стосуватися й українських компаній, які закуповують струм для постачання в Україну", - зазначив Наливайченко у своїй колонці для видання "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, це може стосуватися монопольного виробника трубної продукції в Україні компанії "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука, яка однією з перших почала купувати струм у Білорусі через афілійовану компанію "Дніпросталь-Енерго".

"Не зайвим буде нашим національним виробникам, зокрема, таким великим промисловим компаніям на кшталт "Інтерпайпу", задуматися про наслідки купівлі електроенергії в Білорусі. Міжнародні санкції - це серйозно!", - наголосив ексголова СБУ.

За його інформацією, лише в січні Україна фактично профінансувала білоруську атомну станцію на 10,1 млн доларів і гарантувала їй збут близько 50% продукції. Всього з початку року Україна придала у Білорусі 350 млн кВт годин на суму понад 550 млн гривень.

"Це йде в розріз з діями наших союзників у країнах Балтії. Ці країни обмежили доступ білоруської атомної енергії на свої ринки. Це необхідно було для того, щоб позбавити АЕС ринків збуту та протидіяти загрозам національній безпеці. По суті, рішення української влади в цей же час нівелювало зусилля країн Балтії, і станція змогла запрацювати на повну потужність", - додав нардеп.

Як повідомлялося, Україна розпочала імпорт струму з Білоруської АЕС 3 січня 2021 року. В середині лютого Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій визнав Білоруську АЕС загрозою і поставив вимогу зупинити роботу цієї станції.