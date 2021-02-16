ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко
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Наступним кроком Європейського парламенту в протидії Білоруській АЕС режиму Лукашенка може стати введення санкцій проти її контрагентів, в тому числі українських компаній, які закуповують на станції електроенергію.
Про це повідомив народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.
"Останні кілька днів мав численні розмови з колегами з Литви, і вони запевняли, що на резолюції Європарламенту боротьба з загрозою, яку несе Білоруська АЕС, не зупиниться. Наступним кроком можуть стати європейські санкції проти юридичних осіб, які співпрацюють з атомною станцією і таким чином сприяють її роботі. Зокрема, це може стосуватися й українських компаній, які закуповують струм для постачання в Україну", - зазначив Наливайченко у своїй колонці для видання "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, це може стосуватися монопольного виробника трубної продукції в Україні компанії "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука, яка однією з перших почала купувати струм у Білорусі через афілійовану компанію "Дніпросталь-Енерго".
"Не зайвим буде нашим національним виробникам, зокрема, таким великим промисловим компаніям на кшталт "Інтерпайпу", задуматися про наслідки купівлі електроенергії в Білорусі. Міжнародні санкції - це серйозно!", - наголосив ексголова СБУ.
За його інформацією, лише в січні Україна фактично профінансувала білоруську атомну станцію на 10,1 млн доларів і гарантувала їй збут близько 50% продукції. Всього з початку року Україна придала у Білорусі 350 млн кВт годин на суму понад 550 млн гривень.
"Це йде в розріз з діями наших союзників у країнах Балтії. Ці країни обмежили доступ білоруської атомної енергії на свої ринки. Це необхідно було для того, щоб позбавити АЕС ринків збуту та протидіяти загрозам національній безпеці. По суті, рішення української влади в цей же час нівелювало зусилля країн Балтії, і станція змогла запрацювати на повну потужність", - додав нардеп.
Як повідомлялося, Україна розпочала імпорт струму з Білоруської АЕС 3 січня 2021 року. В середині лютого Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій визнав Білоруську АЕС загрозою і поставив вимогу зупинити роботу цієї станції.
Будь ласка, зачекайте...
Цены в студию. И посмотрим, кто патриотичнее, то есть дешевле.
Но их жадность - конкретно: не вкладывание бабла в модернизацию плюс желание еще и на продаже на внутреннем рынке заработать - привело к тому, что некоторые поставщики были вынуждены искать варианты подешевле. И нашли их, ибо рынок.
В общем - ищешь крайнего? Так он не в РБ или даже рфиию. Он куда как ближе.
Украине нужно национализировать электроэнергетику и добычу с переработкой полезных ископаемых. Чтобы была не цепочка поставщиков, с наценкой на каждом этапе и зарплатой уровня гендиректора на каждом этапе. А один поставщик с минимальной наценкой и одной должностью гендира. Говроя проще - вместо сложного многоуровнего процента из-за цеопяки посредников - иметь прямой договор с простым процентом
Если она выше чем 1,68грн., то ...лесом.
Если ниже... то пусть уже наши т.н. "союзники" идут лесом или предлагают источники дешевле.
1) Пруф на стоимость с наших АЭС.
2) Стоимость с АЭС в РБ
3) Стоимость - не производства а с учетом транспортировки. Потому как в Прибалтике той же, стоимость производства ниже, но с учетом доставки до потребителя (вообще они ее из Швеции импортируют) - дороже чем аналогичный показатель из РБ.
То есть. Две цифры. Стоимости с учетом транспортировки до конечного потребителя. То есть до условного Киевские электросети.
Я лишь хочу видеть 2 цифры стоимости 1 кВт/ч с учетом доставки до мощностей киевэлектросети.
1) Укр.
2) АЭС РБ.
Эмм... это, конечно надо еще посчитать...
Но вот смотри. Вы потратили деньги на строительство АЭС. Чего-то там начали строить. Потом серьезные дяди из ЕС вам сказали "ата-та, что (АЭС) Франции можно, то вам низзя"... и вы стали покупать э/э у скандинавии задорого (дороже чем могло бы быть на АЭС). Теперь вот потратите деньги на демонаж...
В итоге вы заплатили даже не дважды, а трижды...
Ты конечно извини. Но цена вопроса - ключевой вопрос любого бизнес-проекта.
Речь о том, дешевле ли она чем с АЭС в РБ.
То есть, покупать в Германии может и дороже чем в Швеции / Норвегии... но вот если покупать в РБ, то может быть ЕЩЕ дешевле.
Я потому и прошу цифры. Цена вопроса.
Мне интересны цифры. Так нагляднее. Можно долго дискутировать мол "лучше" или "хуже", ведь мнение у всех разные.
А вот спорить с математикой не получится.
Там 2 всегда больше 1
А теперь спроецируй то о чем пишешь на... 200 евро в месяц на руки - дохода... как думаешь, цена за электричество критична?
Я не говорю о своей зарплате. Но я не эгоист и думаю о других.
Слуушай. А кто это у вас законодательство о минимальной зарплате нарушает? У вас же вроде 555 Евро в месяц - а у тебя лишь 5 гривен...
И не лги. Бесплатно - это бесплатно, а не за 44,81 евриков в месяц в виде ОМС)). Кстати - откуда у тебя 44 евро на ОМС, если ты получаешь всего 5 грн/мес.?))
И стоматология в emergency care не входит.
Так что... в общем карты на стол!))
Но она у нас около 11 000 гривен, это примерно 300 евро, ну чуть больше. И это - средняя.
Похоже Наливайченко просто лжет.
http://www.ensreg.eu/sites/default/files/attachments/hlg_p2018-36_155_belarus_stress_test_peer_review_report_0.pdf
атомные же станции компактны и дают много недорогой энергии без загрязнения атмосферы
почему то польша собирается строить именно серию атомных станций для дальнейшего развития своей экономики