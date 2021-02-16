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Білорусь (5968) Наливайченко (99) санкції (6842) Електрика (803)

ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко

Наступним кроком Європейського парламенту в протидії Білоруській АЕС режиму Лукашенка може стати введення санкцій проти її контрагентів, в тому числі українських компаній, які закуповують на станції електроенергію.

Про це повідомив народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Останні кілька днів мав численні розмови з колегами з Литви, і вони запевняли, що на резолюції Європарламенту боротьба з загрозою, яку несе Білоруська АЕС, не зупиниться. Наступним кроком можуть стати європейські санкції проти юридичних осіб, які співпрацюють з атомною станцією і таким чином сприяють її роботі. Зокрема, це може стосуватися й українських компаній, які закуповують струм для постачання в Україну", - зазначив Наливайченко у своїй колонці для видання "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, це може стосуватися монопольного виробника трубної продукції в Україні компанії "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука, яка однією з перших почала купувати струм у Білорусі через афілійовану компанію "Дніпросталь-Енерго".

"Не зайвим буде нашим національним виробникам, зокрема, таким великим промисловим компаніям на кшталт "Інтерпайпу", задуматися про наслідки купівлі електроенергії в Білорусі. Міжнародні санкції - це серйозно!", - наголосив ексголова СБУ.

За його інформацією, лише в січні Україна фактично профінансувала білоруську атомну станцію на 10,1 млн доларів і гарантувала їй збут близько 50% продукції. Всього з початку року Україна придала у Білорусі 350 млн кВт годин на суму понад 550 млн гривень.

"Це йде в розріз з діями наших союзників у країнах Балтії. Ці країни обмежили доступ білоруської атомної енергії на свої ринки. Це необхідно було для того, щоб позбавити АЕС ринків збуту та протидіяти загрозам національній безпеці. По суті, рішення української влади в цей же час нівелювало зусилля країн Балтії, і станція змогла запрацювати на повну потужність", - додав нардеп.

Як повідомлялося, Україна розпочала імпорт струму з Білоруської АЕС 3 січня 2021 року. В середині лютого Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій визнав Білоруську АЕС загрозою і поставив вимогу зупинити роботу цієї станції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Черговий пендель від ЄС для Бубачки. ЕС может ввести санкции против украинских импортеров тока с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 4291
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16.02.2021 10:07
+3
А проти частоти, а проти косінуса фі?
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16.02.2021 10:05
+3
покупая у РФ электричество, Россия тем самым разрушает энергетику Украины и РФ и не на столько скинет цену, чтобы это сделать, а потом, когда внутри Украины энергетика будет разрушена, то РФ влупит на полную завышение цен!
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16.02.2021 10:14
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Проти імпортерів струму - введуть, а проти імпортерів напруги та опору - не введуть.
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16.02.2021 10:04 Відповісти
А проти частоти, а проти косінуса фі?
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16.02.2021 10:05 Відповісти
Вони ще не знають, що змінний струм бігає туди-сюди через митний кордон. А то можна було би здерти по 50 Гц з кожного струма!
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16.02.2021 10:13 Відповісти
ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 2026
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16.02.2021 11:06 Відповісти
а блуждающие токи Фуко? ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 2162
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16.02.2021 12:51 Відповісти
Украина дала России такое мощное оружие, как электричества поставки и если Россия додумается вырубить электричество в Украине и плюс одновременно совершить хакерские атаки на электросети и террористические атаки на электросети, то вся культура обратится в хаос, через 3 дня на улицах начнут заправлять банди! Если вдруг прекратятся поставки продуктов или не будут работать средства связи вся культура рухнет - это не займёт много времени. Все трансформаторы страны вышли из строя, а без электроэнергии, как их ремонтировать??? все инструменты работают от сети! И это только начало, без электричества предприятия больше не смогут производить, консервировать, и доставлять продукты питания, и будет нечего есть! Без электричества больше невозможно будет делать горючие из сырой нефти, будет нечем заправлять бензобаки! Не будет света и отопления, рабочих больниц, экстренных служб. Полное уничтожение страны! Энергетика - это Ахиллесова пята и давать это оружие на блюдечке врагу с которым идет война - это коллаборационизм и пособничество врагу!!!
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16.02.2021 10:04 Відповісти
Украина дала? А можно на цену посмотреть? Сколько у наших патриотичных олигархов и сколько у оккупантов? Нет, вот серьезно. Задолбал этот плач Ярославны.
Цены в студию. И посмотрим, кто патриотичнее, то есть дешевле.
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16.02.2021 10:09 Відповісти
покупая у РФ электричество, Россия тем самым разрушает энергетику Украины и РФ и не на столько скинет цену, чтобы это сделать, а потом, когда внутри Украины энергетика будет разрушена, то РФ влупит на полную завышение цен!
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16.02.2021 10:14 Відповісти
Еще раз. У олигархов нашей страны, у Ахметова и Пинчука конкретно - было 30 лет для того, чтобы модернизировать советские АЭС. Чтобы затраты на 1 кВт/ч. были меньше, и соответственно, стоимость кВт/ч - конкурентоспособна с новейшей АЭС в РБ. У них была возможность зарабатывать лишь один раз - на экспорте э/э через Бурштинский энергоостров, а для внутреннего потребления населением и промышленностью поставлять ее по себестоимости ну или с минимальной наценкой.
Но их жадность - конкретно: не вкладывание бабла в модернизацию плюс желание еще и на продаже на внутреннем рынке заработать - привело к тому, что некоторые поставщики были вынуждены искать варианты подешевле. И нашли их, ибо рынок.
В общем - ищешь крайнего? Так он не в РБ или даже рфиию. Он куда как ближе.
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16.02.2021 10:21 Відповісти
Найстрашніші санкції для Пінчука, та інших - заставити їх платити європейські податки на великий бізнес. Скільки там Пінчук платив би податок на девіденти, 48%? А у нас платить цілих 5%!!!! Так що від санкцій в сухоти Пінчук не впаде.
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16.02.2021 10:15 Відповісти
Пфф... а ты думаешь, они их платить будут? Серьезно? Неее.... не будут. Будет население - и именно в этом был главный разводняк с проевропейским выбором.
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16.02.2021 10:22 Відповісти
Украине нужно принять Акт Шермана, чтобы монополистов обязать продать монополии многим компаниям и признать преступлением против государства создание монополий ибо оно будет препятствовать свободе торговли и образов монополию - монополист не имея конкурентов совершает преступление против народа завышая цены ибо просто у людей не у кого больше получить услугу, кроме монополиста. Акт Шермана против олигархов в США приняли больше 100 лет назад. Там тоже были такие же, как у нас олигархи. Украина по сути на 100 лет отстает от США.
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16.02.2021 10:20 Відповісти
НЕТ.
Украине нужно национализировать электроэнергетику и добычу с переработкой полезных ископаемых. Чтобы была не цепочка поставщиков, с наценкой на каждом этапе и зарплатой уровня гендиректора на каждом этапе. А один поставщик с минимальной наценкой и одной должностью гендира. Говроя проще - вместо сложного многоуровнего процента из-за цеопяки посредников - иметь прямой договор с простым процентом
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16.02.2021 10:24 Відповісти
Это очень хорошо , герус на очке (узской бутылке) давно задался с беничем
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16.02.2021 10:05 Відповісти
Черговий пендель від ЄС для Бубачки. ЕС может ввести санкции против украинских импортеров тока с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 4291
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16.02.2021 10:07 Відповісти
Борьба за рынок сбыта и не более того.
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16.02.2021 10:10 Відповісти
Боги, да напишите уже стоимость кВт/ч с беларусской АЭС для нас и закроем спор "хорошо" / "плохо" через математику.
Если она выше чем 1,68грн., то ...лесом.
Если ниже... то пусть уже наши т.н. "союзники" идут лесом или предлагают источники дешевле.
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16.02.2021 10:07 Відповісти
А стоимость кВт/ч с украинских АЭС - 50 коп., но 8 энергоблоков с 16 работает, это разве не вредительство
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16.02.2021 10:23 Відповісти
Так. Хорошо. Теперь:
1) Пруф на стоимость с наших АЭС.
2) Стоимость с АЭС в РБ
3) Стоимость - не производства а с учетом транспортировки. Потому как в Прибалтике той же, стоимость производства ниже, но с учетом доставки до потребителя (вообще они ее из Швеции импортируют) - дороже чем аналогичный показатель из РБ.

То есть. Две цифры. Стоимости с учетом транспортировки до конечного потребителя. То есть до условного Киевские электросети.
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16.02.2021 10:26 Відповісти
So Sveciji importirujem okolo 50%,tam ne tolko Svecija no i Norvegija prodajiot gidro energiju.Svecija tam na 1 meste jest gidro,potom vetruvki,a togda uze AES.Realno mi sami xotim zdelat na zelionoj projekti 20 uze realizujetsia ,za dva goda zelionaja budet na 2 raza bolse cem teper
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16.02.2021 10:43 Відповісти
Это не вопрос того, откуда конкретно импортируете - только из Швеции или же из Швеции с Норвегией. Это вопрос цены.
Я лишь хочу видеть 2 цифры стоимости 1 кВт/ч с учетом доставки до мощностей киевэлектросети.
1) Укр.
2) АЭС РБ.
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16.02.2021 11:00 Відповісти
Pro cenu neznaju no nado ucest sto zakrytyja AES toze stojit dengi,mi vot 3 miliarda evro vlozim na eto do 2035 goda.Stob postrojit Belorus vziala kredit na 5miliardov evro za 3.5% v god
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16.02.2021 11:06 Відповісти
Деньги кредитные учитываются в себестоимости и, как результат - в цене Товара.
Эмм... это, конечно надо еще посчитать...
Но вот смотри. Вы потратили деньги на строительство АЭС. Чего-то там начали строить. Потом серьезные дяди из ЕС вам сказали "ата-та, что (АЭС) Франции можно, то вам низзя"... и вы стали покупать э/э у скандинавии задорого (дороже чем могло бы быть на АЭС). Теперь вот потратите деньги на демонаж...
В итоге вы заплатили даже не дважды, а трижды...

Ты конечно извини. Но цена вопроса - ключевой вопрос любого бизнес-проекта.
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16.02.2021 11:11 Відповісти
Tak cena u nas ciut ne samaja desiovaja v ES stranax elektri.Vetruvki zdes u nas ix nenado vyderzyvat gosudarstvu,oni sami prodajut elektru na aukcinax bez pomoci gosudarstva,ix tolko nado pobolse i cena ecio umensitsia.Tem i zanimajemsia jest projekti na more gde az 25% budet delat elektri
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16.02.2021 11:20 Відповісти
Речь не о том, дешевле ли у Вас энергия чем в Германии, к примеру.
Речь о том, дешевле ли она чем с АЭС в РБ.
То есть, покупать в Германии может и дороже чем в Швеции / Норвегии... но вот если покупать в РБ, то может быть ЕЩЕ дешевле.
Я потому и прошу цифры. Цена вопроса.
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16.02.2021 11:37 Відповісти
Nado svojio delat pervuju ocered.Vot takyje desiovyje mozet isportit.Vot otoplenija kogda s 100% zavyselo ot gaza,a teper bojus tolko 10% ili ecio mense.Peresli na biotoplivo vse govorili nevygodna,no imejem to sto cena upala az na 3 raza.Ukraine platyte bolse cem u nas za otoplenije .Vot vam i cena,toze budet i zelionj enerjiji kogda budet bolse predlozenyji,a ne deficit kakoj jest teper
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16.02.2021 11:42 Відповісти
Ну и опять же. Кредит они взяли в РФ. И продавать будут в том числе и туда же. Так что по сути... они получили за рфские бабки в первую очередь - СЕБЕ дешевую электроэнергию. Что благоприятно как для населения так и для промышленности. Так развести рфию на бабки... это надо уметь...
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16.02.2021 11:12 Відповісти
Platit oni procenti raske,raska vozmiot 2 raza doroze.Raska nicego nebudet s nix pokupoat poskolku u nix netu kuda det elektru.Vot Litva mogla s nix kupit na eto i rascytovali,.NO mi vsio zdelajem stob tak nebylo
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16.02.2021 11:22 Відповісти
Будет или нет... тут весь вопрос в том, что они получат для себя энергию прежде всего - дешевле.
Мне интересны цифры. Так нагляднее. Можно долго дискутировать мол "лучше" или "хуже", ведь мнение у всех разные.
А вот спорить с математикой не получится.
Там 2 всегда больше 1
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16.02.2021 11:39 Відповісти
A kto tut perezyvajet za cenu?Biznis da net tut 3 raza bolse eksportirujet cem Belorus
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16.02.2021 11:45 Відповісти
Ecio odin primer u nas HES riadom ot menia mozet 500 metrov.Vot cena prodajiot 14 raz bolse cem im stojit.Eto gosudarstvenaja kompanija jej vladejet.4% vsej elektro oni delajet.Liudi necustvujet raznici,jest ix pribyl i gosudarstva takze s etogo
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17.02.2021 17:02 Відповісти
Один только вопрос. Какая у тебя заработная плата?
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17.02.2021 17:05 Відповісти
U menia jest dom 350 kvadratnix metrov i zemli 20 arov v tom meste gde zyl nas prezident primerno v 1940 godax.Zarplata 5 gryven v mesiac ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 432
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17.02.2021 17:11 Відповісти
Оооочень интересно. А за какие шиши ты ходишь к стоматологу?)) Чую я, что есть у тебя источники дохода... позволяющие содержать дом в 350 квадратов)).

А теперь спроецируй то о чем пишешь на... 200 евро в месяц на руки - дохода... как думаешь, цена за электричество критична?
Я не говорю о своей зарплате. Но я не эгоист и думаю о других.
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17.02.2021 17:14 Відповісти
dom vot za otoplenije jesli gazom plocu 6 evro v sutki.Tut bolse cem 30 batareji.Casticno uteplioni,no ne daviol do konca so svojix skromnix 5 gryven ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 5670U nas medicina bezplatna
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17.02.2021 17:21 Відповісти
))) 5 гривен...
Слуушай. А кто это у вас законодательство о минимальной зарплате нарушает? У вас же вроде 555 Евро в месяц - а у тебя лишь 5 гривен...

И не лги. Бесплатно - это бесплатно, а не за 44,81 евриков в месяц в виде ОМС)). Кстати - откуда у тебя 44 евро на ОМС, если ты получаешь всего 5 грн/мес.?))
И стоматология в emergency care не входит.

Так что... в общем карты на стол!))
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17.02.2021 17:29 Відповісти
Tut minimalka 642 evro,no ja za takuju nebudu rabotat,mne i 5 gryven xvatit ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 7618
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17.02.2021 17:39 Відповісти
Litve sredneje zarplata jest 1400 evro,no ja polucaju tolko 5 gryven,ne xociu ja bolse ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 9747
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17.02.2021 17:27 Відповісти
Таааак. Знаешь, если бы в Украине была такая средняя зарплата, я бы не парился тоже.
Но она у нас около 11 000 гривен, это примерно 300 евро, ну чуть больше. И это - средняя.
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17.02.2021 17:31 Відповісти
А зачем ЕС пытаться нагадить Беларуси? Потому что Беларусь не в ЕС?
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16.02.2021 10:23 Відповісти
Tut zelionaja energija prioritet,jesli zakupat desiovuju energiju svoji nado zakrit.Da ecio nezabute sto Belorus kak i raska nevxodit nord pool birzu,kak bi sovsem nemozet prodovat elektru takze.Delali im iskliucenyje no realno etogo nedolzno bit
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16.02.2021 10:39 Відповісти
Ага, особенно во Франции где 70,6% энергии вырабатывается из АЭС. Потому что это самая дешевая энергия?
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16.02.2021 10:45 Відповісти
Francija toze uze naciala vetruvki strojit,v 4 lucix proslom godu vosli.37% uze elektru delajet zelionyje projekti operedili gaz i ugol v Evrope v etom godu
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16.02.2021 10:49 Відповісти
В данном с лучше есть два варианта, либо украинские импортеры положили на Зе, либо Зе дал отмашку, и значит положил на ЕС.
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16.02.2021 10:29 Відповісти
Даже с точки зрения морали это выглядит скверно. Польша тоже собирается построить АЭС. А Беларуси нельзя, потому что все кроме ЕС должны жить хреново?
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16.02.2021 10:29 Відповісти
potomu sto stresovyje testi Belorus AES prosli tolko 8 iz 29 sto trebujetsia v ES stranax
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16.02.2021 10:36 Відповісти
"Европейские эксперты начинают проверку, как на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце выполнили рекомендации Евросоюза по ядерной безопасности, передает корреспондент DW. Их миссия пройдет с 14 по 22 декабря, сообщила на пресс-конференции по итогам виртуального заседания министров энергетики стран ЕС в понедельник, 14 декабря, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."

Похоже Наливайченко просто лжет.
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16.02.2021 10:42 Відповісти
Nu da dolzni byli proverit no nepustili ix.
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16.02.2021 10:45 Відповісти
Европейцы проверяют БелАЭС с самого начала строительства. В последний раз эксперты ЕС были на АЭС 9-10 февраля этого года.

ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 3280
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16.02.2021 10:57 Відповісти
Gde vyvodi?Kak raz EK prinial ostonovit rabotu do vyvdov.Tut vi na god posmotreli sto dajiote 2018
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16.02.2021 11:01 Відповісти
Вот отчет по Белорусской АЭС европейского регулятора по безопасной атомной энергии.

http://www.ensreg.eu/sites/default/files/attachments/hlg_p2018-36_155_belarus_stress_test_peer_review_report_0.pdf
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16.02.2021 11:07 Відповісти
Nevazno sto tam 2018 godu dumali,teper vot nedavno cytali EK sto priniala.Ecio takoje priniali sto s 3 stran sovsem nemozno zakupat elektru kotoraja zdelano v AES,tut edinoglasno priniali
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16.02.2021 11:13 Відповісти
это для ес нормально, игналинскую же станцию закрыли, что бы в прибалтике не было дешевого электричества
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16.02.2021 10:43 Відповісти
Zakryli sto termin zakoncilsia.Pocemu dumajete sto gidro doroze cem atomnaja?Kto vam takoje skazal?
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16.02.2021 10:56 Відповісти
гидро может и не дороже, а вот места водохранилище займет очень много, да и река нужна для нее большая, а после постройки плотины будет еще одно море
атомные же станции компактны и дают много недорогой энергии без загрязнения атмосферы
почему то польша собирается строить именно серию атомных станций для дальнейшего развития своей экономики
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16.02.2021 17:32 Відповісти
U svedov gidro mnogo elektri,tam glavnaja u nix eta energija.Vot snix zakupajem.Nenado zabit sto mi prolozyli kabel 500 kilometrov dlinoj i nam eto stojilo 200mln evro,stolko i svedam,a ecio 140 mln dali ES.Vot etot projekt prioritet takze poskolku vlozeni dengi.50% gde to elektri importa idiot s nix
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16.02.2021 20:43 Відповісти
и кстати после закрытия игналинской аэс производство энергии в литве упало более чем вдвое, значит вместо продажи на экспорт там теперь приходится импортировать
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16.02.2021 17:34 Відповісти
Da import az 60-70%,tak vot potomu i nuzni novyje projekti kotoryje uze naciati i budet zdelaniv blizajcyje godi.MI dolzni obojtis bez importa elektri.Vetruvki u nas dlia nix xorosyje uslovija,na more projekt vot 1/4 dolzna zdelat elektri sto nam nuzna
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16.02.2021 17:41 Відповісти
трохи не так: усі повинні жити погано окрім Німеччини та Франції, бо по факту ЄС це ці дві країни, а інші сателіти, котрі поставляють рабсилу, використовуються тільки як ринок сбуту та "буферні зони".
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16.02.2021 10:44 Відповісти
Герус не хоче змастити вазеліном дупу чи йому пох**, адже на зарплаті йому це не позначиться?!!
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16.02.2021 10:30 Відповісти
Вот не надо сказки рассказывать. Из Белоруси перетоки прекратились, зато начались перетоки из Псковской области РФ в Латвию и Эстонию. Это как газ в Украину из Словакии.
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16.02.2021 11:05 Відповісти
Vot kak raz etim i zanialis,ranse bylo podpisano sto Latvija i Estonija nemozet pokupat elektru s raski.
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16.02.2021 11:09 Відповісти
Ну они обещали отключится от энергосистемы РФ к 2025 г.
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16.02.2021 11:30 Відповісти
Tut sinchronizacija Brell idiot s raski,a vot s 2025 ili ranse uze Evropa.Teper idut raboti
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16.02.2021 11:55 Відповісти
Вот и хорошо было бы,что бы зелупам вставили.
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16.02.2021 11:08 Відповісти
Українці вже давно просять ЄС запровадити санкції для тих , хто купуючи товар , фінансує війну , тероризм і вбивства людей по всьому світі .
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16.02.2021 13:54 Відповісти
 
 