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НАБУ (3426) вакцина (3528) МОЗ (3881) Степанов Максим (2015)

Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками

МОЗ отримало вимогу від НАБУ щодо надання інформації про переговори з усіма виробниками вакцин проти COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня, я думаю, всі ви чули новину про порушення справи Національним антикорупційним бюро, яка стосується закупівлі вакцин. Сьогодні вранці Міністерство охорони здоров'я отримало від НАБУ вимогу щодо надання інформації про переговори з усіма виробниками вакцин проти COVID-19", - розповів глава МОЗ.

Степанов сказав, що дав доручення з підготовки всіх необхідних документів. Для їхньої підготовки в НАБУ було визначено 3 дні.

"Але я думаю, протягом доби всі документи будуть передані в НАБУ", - додав міністр.

Також читайте: ВООЗ схвалила застосування вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca, її ефективність становить 63%

"До чого призводять ці нападки - наслідки торкнуться кожного українця. Україна вже втрачає довіру від виробників вакцин. Подібні ситуації руйнують репутацію нашої держави. У нас і без того доволі складні переговори, щоб отримати додаткові дози вакцин. Через брудні інформаційні атаки виробники почали висловлювати небажання подальшої співпраці", - сказав Степанов і додав, що такі дії - це спроба зриву вакцинальної кампанії в Україні.

"Йдеться про спробу зриву вакцинальної кампанії. А це своєю чергою нам відкриває шлях до однієї вакцини, яку нам так наполегливо пропонують. Моя позиція - не допустити на ринок України російську вакцини", - зазначив Степанов.

Міністр вважає справу НАБУ одним з інструментів інформаційної війни проти команди міністерства.

Раніше повідомлялося, що НАБУ почало розслідування з приводу закупівлі COVID-вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов пообіцяв, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня, - "слуга народу" Гетманцев

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 2824
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16.02.2021 10:26
+28
Ау Степашка! А закупка китайской фуфловакцины через фирму прокладку Богатырёвой, это информационная война?
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16.02.2021 10:26
+23
Цей Стєпанав просто відверто сцить всім в очі!!!! Виорбники вимагають продемонструвати прозорість закупок! Як вже дістала ця згахабіла маланота в Україні!!!
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16.02.2021 10:29
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та панятна Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 4283
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16.02.2021 10:25 Відповісти
Вглубь смотри. Степашка ищет на что бы списать провал вакцинации.
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16.02.2021 10:47 Відповісти
Да канєшна!)))
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16.02.2021 10:25 Відповісти
Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 2824
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16.02.2021 10:26 Відповісти
Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 2041
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16.02.2021 10:33 Відповісти
Ау Степашка! А закупка китайской фуфловакцины через фирму прокладку Богатырёвой, это информационная война?
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16.02.2021 10:26 Відповісти
Зачем ви нагавагиваете? Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 2873
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16.02.2021 10:30 Відповісти
Де початок вакцинації 15 лютого, клоун? Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 5694
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16.02.2021 10:27 Відповісти
То есть вымогать откаты негативно не влияло?)
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16.02.2021 10:27 Відповісти
Влияло на немцев и американцев. На китайцев - не влияло. В Китае коррупция процветает, китайцы к откатам привычные.
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16.02.2021 10:36 Відповісти
Степашка балабол якого ще пошукати треба.
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16.02.2021 10:28 Відповісти
Цей Стєпанав просто відверто сцить всім в очі!!!! Виорбники вимагають продемонструвати прозорість закупок! Як вже дістала ця згахабіла маланота в Україні!!!
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16.02.2021 10:29 Відповісти
это же хорошо) все равно говном никто не станет прививаться
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16.02.2021 10:29 Відповісти
Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 111
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16.02.2021 10:29 Відповісти
Превратили слуги Украину в Африку
Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 7736
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16.02.2021 10:34 Відповісти
В Словакии уряд хотел открыть школы для младших классов , но санэпидемилогичесая служба не разрешила - ПОКА НЕ ПРИВЬЮТ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ 2 раза
Вот начали прививать учителей
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16.02.2021 10:39 Відповісти
Какой вакциной, какого производителя?
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16.02.2021 10:49 Відповісти
Не хочу защищать слуг , но в Африку Украину превращали все президенты КРОК ЗА КРОКОМ
Украинцы даже реально не понимают на каком уровне страна - нищая третьего мира
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16.02.2021 10:41 Відповісти
Расследование изнасилования негативно влияет на потерпевшую. И ничего что насильник останется на воле. Совковая догма. Хищение неучтенного дефицита плохо отражается на производителе Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 6898. Вот на кого рассчитан этот Степановский треп Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 9613?
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16.02.2021 10:30 Відповісти
на зебилов. тупых обоссанных зебилов...
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16.02.2021 10:34 Відповісти
вор степанов должен воровать, и проверять его низзя, бо єто негативно повлияет.
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16.02.2021 10:32 Відповісти
Следы поведут на самый верх. Степашкин сам не замутил бы схему по воровству такого масштаба. Поэтому шобла срочно активизировалась по Сытнику, нужно вместо него поставить кого-то нулячего в юриспруденции и одновременно послушного, как Венедиктова.
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16.02.2021 10:32 Відповісти
Всім цим керує найвеличніший і має від цього свою долю.
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16.02.2021 10:36 Відповісти
Не виключено, що в ОАЕ відвезли на зберігання гроші, вкрадені бенінсько-рашистською мафією в українців.
В ЄС та США вони попадуть під санкціїї, а в оманах, еміратах ні.
Недарма Дубінеску розпродавав свої автівки. Не під матрасом же зберігати мільйони та мільярди.
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16.02.2021 10:47 Відповісти
Бубачка теж все порозпродував. Совпадєніє?
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16.02.2021 10:52 Відповісти
От повезло же мудаку с производителями! Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 9741 Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 9741 Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 9741
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16.02.2021 10:33 Відповісти
Я обосрался, но виновата туалетная бумага, которую я не нашел в сортире, но потом заказал - **** нету "биде", ибо я хотел бассейн с подмывом хлебалища, а не привезли, но не то и не здесь и не сразу, и вообще, иду читать Букварь, вы все п134, а я - Крут.
с*ка, не позорься уже аж настолько, миллионерчег?
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16.02.2021 10:35 Відповісти
Он не обосрался, он ПРОВОРОВАЛСЯ. Обосрались те, кто за них голосовал.
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16.02.2021 10:49 Відповісти
Вони думали шо хуже нібудіт.
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16.02.2021 10:54 Відповісти
Старик, я было, постарался спорить с чуваком, который "зазе".... это ..... данунаПутина. такую ....... нес.
Типо - а че у нас генерал шо убег из Иловайска,
я - так это его зе назначил
тот
- а зато Зе борется с коррупцией.
я
- Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками - Цензор.НЕТ 1909 (о б*же) наливай, больше я зарекаюсь спорить с ТАКИМ...... контингентом.
я не то шо за кого-то, но те шо заЗе - это та же вата, только в профиль
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16.02.2021 11:01 Відповісти
У меня таких знакомых то же хватает. Я просто перестал тратить на них слова, доводы и силы. Столбу бетонному или дубу лесному скорее можно пояснить, что они наворотили, чем этим умственно отсталым в своём развитии избирателям ЗЕ.
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16.02.2021 11:07 Відповісти
В принципе я вот Лещенко слушаю и Степаненко, критикуют немного, но епПутина - такого же бы не было при ПАП-е. хотя там 314-ц как хватает всего, но хотя бы солдики не тряслись - сдаст-не-сдаст. то
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16.02.2021 11:40 Відповісти
Как они боятся НАБУ 😀😀😀
Степашку давно пора в отставку
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16.02.2021 10:35 Відповісти
Степашку давно пора на парашку.
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16.02.2021 10:36 Відповісти
😀😀😀
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16.02.2021 10:45 Відповісти
Товарисч чЛенин был конечно редчайшей гнидой, но его высказывания сейчас очень 1. «…Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом "зелёных" (мы потом на них свалим) пройдём на 10-20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного…»
24 - 27 декабря 1917 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 200, 201, 204. - Из работы «Как организовать соревнование?»)2. «Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом - поставят их чистить сортиры. В третьем - снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом - расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…»
3 июня 1918 г. (Волкогонов Д.А. Ленин. Политический портрет. Ленинское рукописное распоряжение председателю Бакинской ЧК С. Тер-Габриэляну)актуальны в Украине.
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16.02.2021 10:36 Відповісти
Диктатура пролетар"ята.(голодранців)
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16.02.2021 10:39 Відповісти
Да нет, не о диктатуре разговор. Об актуальности момента.
Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена.
22 августа 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 165).
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16.02.2021 10:43 Відповісти
@tZEinform

По поводу визга "Дело НАБУ против закупок китайской вакцины - это политическое дело" 1. Вакцина была закуплена в обход установленной законом процедуры закупок. 2. На момент закупки она не была зарегистрирована в установленном порядке. 3. Для закупок использовалась схема с "фирмой-прокладкой" что повысило ее цену на 12 % 4. После перечисления денег они исчезли со счетов фирмы "Лекхим", но вакцина так и не поступила в Украину и через полтора месяца. де тут политика ? Чистый криминал. И то что Степанов на свободе лишь оказывает простой факт - Украиной правит организованная преступная группа (ОПГ)
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16.02.2021 10:38 Відповісти
Та вы просто посмотрите на этого Степашку. Оно же от природы дебильноватое, как и все ЗЕбилы
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16.02.2021 10:38 Відповісти
Он школу в налоговой инспекции проходил. Как вы думаете, чему он там научился ?
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16.02.2021 10:46 Відповісти
скот с липкими руками
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16.02.2021 10:39 Відповісти
Тебя пасодют(пусть и папизже). А ты не воруй.
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16.02.2021 10:42 Відповісти
Если кабмин тронет НАБУ - кабмин тогда на Гиляку всем составом плюс портняжку !!!

Мы агентам НАБУ носки дорогие покупали - пусть работают 😀😀😀
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16.02.2021 10:43 Відповісти
Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками - Цензор.НЕТ 9107
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16.02.2021 11:53 Відповісти
Степанову надо чтобы воровство его было шито-крыто, а тут НАБУ на божий свет выносит.
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16.02.2021 10:45 Відповісти
НАБУ має вжарити Стєпашку!
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16.02.2021 10:48 Відповісти
"Не мешайте работать" - любимая мантра всех коррупционеров, когда их ловят на горячем.
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16.02.2021 10:49 Відповісти
Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками - Цензор.НЕТ 5177
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16.02.2021 10:51 Відповісти
Из речи степанова, на 200% можно гарантировать, степашка получил откат, причем кинул китайских комуняк, раз они не дают товар, по другому сделки не делают.
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16.02.2021 11:06 Відповісти
Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества",- производителям глубоко н,,,ть ,почему НАБУ интересуется деятельностью Степанова.В европейских странах ,США никто не делает государственной тайны из закупок вакцины,
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16.02.2021 11:38 Відповісти
негативно влияет цена 18 вместо 3-7 баксов за дозу
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16.02.2021 11:57 Відповісти
Степанов!!Надо поменьше воровать вместе с зеленским и тогда против вас не будут возбуждать уголовные дела!! Что?? Поставка вакцины через фирму -воровку Богатырёвой, такая у острая необходимость!! Этот миллион доз вакцин из дебильного Китая ничего на решает для наше Украины!! Нам надо 40-60 млн. доз и хорошей качественной вакцины , ане фуфломецин из Китая или Россиии! Вы же лично , с Зеленским на пару обосрались на пару, не заказав вакцину вовремя, в июле 2020 года, потому ,что вам надо было наворовать достаточно много на строительстве дорог, куда и ухайдокали весь ковидный фонд!!!! Придурки и не доумки и воры!!
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16.02.2021 12:10 Відповісти
Ничего! Производители расследование переживут, а вот Степанов с Крадуцким - как сказать...
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16.02.2021 12:17 Відповісти
Степанов одной рукой вышиванку поправляет "патриот" же, а второй рукой схемы рисует. Прикрываясь патриотизмом воровать у своих, это как называется?! Репутацию разрушают такие как ты, ну те которые воруют у своих (щур), недоверие к государству из-за тебя, так как с производителями вакцины государства договариваются, а не прокладки типа "Лекхим", и это не информационная война против гражданина Степанова и МОЗ, а против ваших воровских схем.
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16.02.2021 14:41 Відповісти
Негативно повлияет на сотрудничество с ПОДЕЛЬНИКАМИ!
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16.02.2021 15:53 Відповісти
Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками - Цензор.НЕТ 6304
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16.02.2021 16:02 Відповісти
Україна вже давно втратила довіру не лише виробників вакцин,а й до слів та обіцянок високопосадовців від Президента,до Міністрів!Источник: https://censor.net/ru/n3248166
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16.02.2021 16:20 Відповісти
"Украина уже теряет доверие от производителей вакцин" - ??
Чем !? Тем, что компетентные органы хотят проверить ЗАКОННОСТЬ !?
ТОЛЬКО МУТНЫЕ ОПЕРАЦИИ МОГУТ БОЯТСЯ ПРОВЕРКИ... А раз они мутные - нахера они нам нужны !?
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16.02.2021 16:41 Відповісти
Наркодиллер о деле о себе - НАЛИТЕ МЕНЯ!
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16.02.2021 18:56 Відповісти
 
 