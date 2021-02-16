Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками

МОЗ отримало вимогу від НАБУ щодо надання інформації про переговори з усіма виробниками вакцин проти COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня, я думаю, всі ви чули новину про порушення справи Національним антикорупційним бюро, яка стосується закупівлі вакцин. Сьогодні вранці Міністерство охорони здоров'я отримало від НАБУ вимогу щодо надання інформації про переговори з усіма виробниками вакцин проти COVID-19", - розповів глава МОЗ.

Степанов сказав, що дав доручення з підготовки всіх необхідних документів. Для їхньої підготовки в НАБУ було визначено 3 дні.

"Але я думаю, протягом доби всі документи будуть передані в НАБУ", - додав міністр.

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"До чого призводять ці нападки - наслідки торкнуться кожного українця. Україна вже втрачає довіру від виробників вакцин. Подібні ситуації руйнують репутацію нашої держави. У нас і без того доволі складні переговори, щоб отримати додаткові дози вакцин. Через брудні інформаційні атаки виробники почали висловлювати небажання подальшої співпраці", - сказав Степанов і додав, що такі дії - це спроба зриву вакцинальної кампанії в Україні.

"Йдеться про спробу зриву вакцинальної кампанії. А це своєю чергою нам відкриває шлях до однієї вакцини, яку нам так наполегливо пропонують. Моя позиція - не допустити на ринок України російську вакцини", - зазначив Степанов.

Міністр вважає справу НАБУ одним з інструментів інформаційної війни проти команди міністерства.

Раніше повідомлялося, що НАБУ почало розслідування з приводу закупівлі COVID-вакцин.

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