Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками
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МОЗ отримало вимогу від НАБУ щодо надання інформації про переговори з усіма виробниками вакцин проти COVID-19.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня, я думаю, всі ви чули новину про порушення справи Національним антикорупційним бюро, яка стосується закупівлі вакцин. Сьогодні вранці Міністерство охорони здоров'я отримало від НАБУ вимогу щодо надання інформації про переговори з усіма виробниками вакцин проти COVID-19", - розповів глава МОЗ.
Степанов сказав, що дав доручення з підготовки всіх необхідних документів. Для їхньої підготовки в НАБУ було визначено 3 дні.
"Але я думаю, протягом доби всі документи будуть передані в НАБУ", - додав міністр.
"До чого призводять ці нападки - наслідки торкнуться кожного українця. Україна вже втрачає довіру від виробників вакцин. Подібні ситуації руйнують репутацію нашої держави. У нас і без того доволі складні переговори, щоб отримати додаткові дози вакцин. Через брудні інформаційні атаки виробники почали висловлювати небажання подальшої співпраці", - сказав Степанов і додав, що такі дії - це спроба зриву вакцинальної кампанії в Україні.
"Йдеться про спробу зриву вакцинальної кампанії. А це своєю чергою нам відкриває шлях до однієї вакцини, яку нам так наполегливо пропонують. Моя позиція - не допустити на ринок України російську вакцини", - зазначив Степанов.
Міністр вважає справу НАБУ одним з інструментів інформаційної війни проти команди міністерства.
Раніше повідомлялося, що НАБУ почало розслідування з приводу закупівлі COVID-вакцин.
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Вот начали прививать учителей
Украинцы даже реально не понимают на каком уровне страна - нищая третьего мира
В ЄС та США вони попадуть під санкціїї, а в оманах, еміратах ні.
Недарма Дубінеску розпродавав свої автівки. Не під матрасом же зберігати мільйони та мільярди.
с*ка, не позорься уже аж настолько, миллионерчег?
Типо - а че у нас генерал шо убег из Иловайска,
я - так это его зе назначил
тот
- а зато Зе борется с коррупцией.
я
- (о б*же) наливай, больше я зарекаюсь спорить с ТАКИМ...... контингентом.
я не то шо за кого-то, но те шо заЗе - это та же вата, только в профиль
Степашку давно пора в отставку
24 - 27 декабря 1917 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 200, 201, 204. - Из работы «Как организовать соревнование?»)2. «Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом - поставят их чистить сортиры. В третьем - снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом - расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…»
3 июня 1918 г. (Волкогонов Д.А. Ленин. Политический портрет. Ленинское рукописное распоряжение председателю Бакинской ЧК С. Тер-Габриэляну)актуальны в Украине.
Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена.
22 августа 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 165).
По поводу визга "Дело НАБУ против закупок китайской вакцины - это политическое дело" 1. Вакцина была закуплена в обход установленной законом процедуры закупок. 2. На момент закупки она не была зарегистрирована в установленном порядке. 3. Для закупок использовалась схема с "фирмой-прокладкой" что повысило ее цену на 12 % 4. После перечисления денег они исчезли со счетов фирмы "Лекхим", но вакцина так и не поступила в Украину и через полтора месяца. де тут политика ? Чистый криминал. И то что Степанов на свободе лишь оказывает простой факт - Украиной правит организованная преступная группа (ОПГ)
Мы агентам НАБУ носки дорогие покупали - пусть работают 😀😀😀
Чем !? Тем, что компетентные органы хотят проверить ЗАКОННОСТЬ !?
ТОЛЬКО МУТНЫЕ ОПЕРАЦИИ МОГУТ БОЯТСЯ ПРОВЕРКИ... А раз они мутные - нахера они нам нужны !?