Степанов пояснив, як організм може відреагувати на COVID-вакцинацію: "Людина може захворіти, але не мати важких наслідків"
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що ефективність вакцини проти коронавірусу - це питання, яке турбує всіх громадян. Він розповів, що може бути після вакцинації.
Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Можливі випадки, коли людина може захворіти, але перенести легко хворобу, не мати важких наслідків", - розповів він.
Також, за його словами, люди після вакцинації не хворіють взагалі, це більшість випадків.
Топ коментарі
+6 Andrey Dzybak
показати весь коментар16.02.2021 10:45
+5 Гоша Фантомас b9eb6379
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+4 Velykyj Lug
показати весь коментар16.02.2021 10:45
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Будь ласка, зачекайте...
Попроси админа, чтобы больше его не цитировал.
Можно не только заболеть,а ещё иии...
Вакцина от коронавируса может вызвать смерть через 56 дней?
Вакцинация наспех сделанной прививки от коронавируса может иметь непоправимые последствия для здоровья. Об этом предупреждает ирландский иммунолог, профессор Долорес Кэхилл. По её словам, прививка может вызвать сильную иммунную реакцию, которая в результате приведет к летальному исходу. (Портал «Швейцария Деловая»)
то китайский шмурдяк хочет купить, то у индийских цыган не пойми что.
читать не разучились, бараны?
Те же 3-5%? )))
Это ключевая фраза. А может и не заболеть. Это типа завтра пойдет дождь а может и не пойдет. Этот Степанов не туда работать пошел.
Так и без вакцины ТО ЖЕ САМОЕ !!!!
НАХРЕНА ТАКИЕ ВАКЦИНЫ... ?!