Степанов пояснив, як організм може відреагувати на COVID-вакцинацію: "Людина може захворіти, але не мати важких наслідків"

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що ефективність вакцини проти коронавірусу - це питання, яке турбує всіх громадян. Він розповів, що може бути після вакцинації.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Можливі випадки, коли людина може захворіти, але перенести легко хворобу, не мати важких наслідків", - розповів він.

Також читайте: Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками

Також, за його словами, люди після вакцинації не хворіють взагалі, це більшість випадків.