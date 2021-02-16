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вакцина (3528) карантин (16095) МОЗ (3881) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру

В Україні все готово до початку вакцинації - немає тільки самої вакцини.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пояснивши затримку в постачанні "логістичними проблемами" і "бюрократичними труднощами", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Так, я говорив про те, що починаючи з 15 лютого ми розпочнемо кампанію з масової вакцинації <...> На сьогодні у нас готова вся медична інфраструктура, сформовані мобільні бригади і списки за прізвищами, кого будуть прищеплювати на першому етапі. Ми чекаємо поставку вакцини - як тільки вона приїде, відразу почнемо вакцинувати", - підкреслив глава МОЗ.

Він зазначив, що у них була впевненість, що вакцина надійде до 15 лютого, оскільки за умовами договорів, підписаних з виробниками препаратів, у лютому і березні Україна повинна отримати по мільйону доз.

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"Виникли певні технічні проблеми логістичного абсолютно характеру. Думаю, що вони будуть вирішені за кілька днів. Я розраховую, що цього тижня ми вже зробимо перше щеплення", - заявив міністр.

Також Степанов зазначив, що друга частина поставки вакцин буде відбуватися в рамках проєкту COVAX. За його словами, в Україні обіцяли привезти: 117 000 доз Pfizer ще до середини лютого - тому, розраховуючи на це, МОЗ і повідомив про дату початку вакцинації 15 лютого.

"Але виникли якісь там бюрократичні спільні проблеми, що не залежать від України", - заявив глава МОЗ, пояснюючи чому Pfizer так досі і не з'явився в країні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
та то Порошенко виноват - не завез вакцину к 15 числу Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера - Цензор.НЕТ 4936
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16.02.2021 10:56
+13
Проблема в Украине возникла в мае 2019 года. Одна. Большая. ЗЕлёная.
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16.02.2021 11:03
+11
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 161зе балабольство, не зветрайте уваги на телепків
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16.02.2021 11:08
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Правила форума Рада форумчан
Не оправдывайся, ни кто не ожидал от вас того что вы там лепите, а особенно про сроки
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16.02.2021 10:53 Відповісти
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 161зе балабольство, не зветрайте уваги на телепків
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16.02.2021 11:08 Відповісти
Курьеры заблудились?
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16.02.2021 10:55 Відповісти
Сніжить... Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 3486

Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 9388
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16.02.2021 11:08 Відповісти
У Степанова сегодня бенефис. Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера - Цензор.НЕТ 1971
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16.02.2021 10:55 Відповісти
возникли проблемы ЛОХистического характера

Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 1041
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16.02.2021 11:21 Відповісти
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 6258
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16.02.2021 13:13 Відповісти
Проблеми в пустій голові.
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16.02.2021 10:56 Відповісти
У вас у ЗЕбилов с головой возникла проблема, причем с рождения
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16.02.2021 10:56 Відповісти
та то Порошенко виноват - не завез вакцину к 15 числу Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера - Цензор.НЕТ 4936
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16.02.2021 10:56 Відповісти
УБЛЮДОК
Внезапно
Достал из штанин
Толстенький шприц с его хлеборезку
Быдло, я тут не один
И пропущу в Медцентр я поездку
(все хорошо, но не только у лишь всех Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера - Цензор.НЕТ 2426 )

Они нас за быдло считают, не бегите за уколом, он противен(бежит просить укольчик, но на Свиновак, а нормальный, физраствор и "бамажку шо это норм. вакцина")
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16.02.2021 10:56 Відповісти
"Стєпашка", коли, під кінець зими, закінчуються корми, іде масовий забій "кроликів", поки вони линять не почали... У "блазенят" гроші закінчуються!... Ти - перший, на "забій"!... Вріжуть тобі палицею поза вухами!!!...
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16.02.2021 10:56 Відповісти
В Украине все готово к началу вакцинации - нет только самой вакцины.
В Украине все готово к жизни по-европейски-только все во главе с поцзедентом воруют
А так..-какая разница..
Ну скиздел Степанов малеха..ну кто-то не вовремя получит вакцину..
КАКАЯ РАЗНИЦА!-девиз нынешней власти
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16.02.2021 10:58 Відповісти
Какой он таки идиот.
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16.02.2021 10:59 Відповісти
У всегда все готово, и для борьбы с пандемией, и для вакцинации, вы вообще чемпионы Европы, мира и Вселенной по всему!
Век вам воли не видать!
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16.02.2021 11:00 Відповісти
Ну не шмогла я, не шмогла...
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16.02.2021 11:01 Відповісти
Вони вже відверто шантажують всю країну: або ви даєте нам вкрасти, або вакцинації не буде! Такого ще не було в історії людства!
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16.02.2021 11:01 Відповісти
Откуда такие выводы-то?
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16.02.2021 12:23 Відповісти
О СЕРИИ ПРОВАЛОВ КАРАНТИНОВ И ВАКЦИНАЦИЙ В ИЗРАИЛЕ
читать не разучились, бараны?
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16.02.2021 11:02 Відповісти
все готово, но / чтобы да так нет (евр.)
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16.02.2021 11:03 Відповісти
Проблема в Украине возникла в мае 2019 года. Одна. Большая. ЗЕлёная.
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16.02.2021 11:03 Відповісти
та ничё. 29-го февраля начнётся.
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16.02.2021 11:06 Відповісти
Ошибаетесь, 30 февраля))))
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16.02.2021 11:53 Відповісти
ЮАР попросила Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) забрать один миллион доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, который компания отправила в начале февраля. Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.
https://twitter.com/tZEinform/status/1361601822822178816

Вот привезут из ЮАР и нам скинут.
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16.02.2021 11:06 Відповісти
вакцина від AstraZeneca виявилась лайно, про кацапську взагалі нема що казати.
Поки що тільки Pfizer або Moderna... або взагалі не прищеплюватися... Вакцина не лікує, вона потрібна тільки для групи ризику... Молодим, більш-менш здоровим, до 55 років ез особливих проблем з легенями, зі здоров'ям взагалі краще не поспішати.

Набагато краще для тих, у кого можуть бути проблеми з легенями, хто хворів запаленням легенів колись, зробити щеплення пневмоккоковою перевіреною та відмінною вакциною.
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16.02.2021 11:18 Відповісти
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 1690 Вакцина не лікує\\\\\\\\\\
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16.02.2021 13:49 Відповісти
Плохом танцорам вечно ноги мешают.
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16.02.2021 11:12 Відповісти
Мастера спорта в боротьбі з короною, блін. Тільки якась логістика заважає - а то були би гросмейтерами.
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16.02.2021 11:13 Відповісти
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек,

Начните вакцинацию на 10 дней позже-из-за вас только в Киеве умрет около 100 человек
Какая разница!!
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16.02.2021 11:13 Відповісти
Тим хто захворів вакцина не потрібна взагалі.
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16.02.2021 11:19 Відповісти
Точно. Повторное заболевание это фейк.
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16.02.2021 13:23 Відповісти
Потрібна після зникнення антитіл, приблизно через 6 місяців
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16.02.2021 13:33 Відповісти
Дайте цьому йолопу пігулку від проносу Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 9832
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16.02.2021 11:14 Відповісти
а что готово то?
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16.02.2021 11:18 Відповісти
«Слава Богу, что на вранье нет пошлин! Ведь куда бы какое всем было разорение!»© Д. Фонвизин
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16.02.2021 11:18 Відповісти
"У нас дванадцять причин чому ми не стріляли - сказав Людовіку комендант фортеці.Перша - у нас немає пороху...Досить - сказав Людовік.Далі не продовжуйте"
Цей приклад наводять,коли пояснюють теорію "достатніх величин".Ось так і Степанов...Каже всьо в нас є для вакцинування,тільки вакцини самої нема...
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16.02.2021 11:19 Відповісти
Кредит не дали, потому что обкакался МВФ. Вакцину еще не завезли, потому что наверно ВОЗ и СOVAX, тоже обкакались.) Все вокруг в дерьме, кроме наших засранцев у власти...
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16.02.2021 11:20 Відповісти
там по словав Дебілованова МВФ "обкакався" тут по словам Степанова - постачальники винні. Всі винні . Всі, крім нас зелених
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16.02.2021 11:21 Відповісти
А що з цього приводу думає синьор Коронамор? Владим ССанич?
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16.02.2021 11:22 Відповісти
Закрой пасть придурошное
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16.02.2021 11:22 Відповісти
tZE
Хроника одного президента
‎16.‎02.‎2021

ЮАР попросила Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) забрать один миллион доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, который компания отправила в начале февраля. Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.

15.02.2021 г. Всемирная организация здравоохранения выдала экстренное разрешение на вакцину против коронавируса Oxford-AstraZeneca. Вакцины производятся AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и Институтом сыворотки Индии. После BioNTech-Pfizer утвержденных в декабре 2020 это вторая вакцина разрешенная ВОЗ.
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16.02.2021 11:34 Відповісти
"Національний план впровадження вакцини проти COVID-19", о необходимости утверждения которого говорил в декабре 2020 премьер-министр Шмыгаль, до сих пор не утвержден. Начало вакцинации населения определенное министром здравоохранения Украины Степановым на 15 февраля начато быть не может в связи с отсутствием вакцин, структуры и мест промежуточного хранения. В общем ситуация характеризуется как полный провал вакцинации от COVID-19.

источник -- тот же
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16.02.2021 11:40 Відповісти
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 6486
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16.02.2021 11:42 Відповісти
Вакцинация народа Украины от ковида переносится с 15-го на 30-е февраля.
В том министерстве, которое у нормальных людей занимается здравохранением, нам объяснили, почему сегодня так и не началась вакцинация, которую нам обещали: это всё бюрократы виноваты. Именно они не потрудились подписать нужные для поставок в Украину вакцин документы.
А МОЗ - ни при чём. Они старались.
Вакцинацию нам теперь обещают через неделю. Если, конечно, справятся с бюрократами. Но не всем, и это вообще не точно.
Так что 30-е февраля - это самый реалистичный на сегодня срок. На него и будем ориентироваться.

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3463000.html
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16.02.2021 11:45 Відповісти
Ага, наздожене і ще раз закупить. Патологічний жлоб, Барига-мільярдер може тільки закупляти сам у своїх заводів гівно-катери для ЗСУ.
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16.02.2021 12:03 Відповісти
дивно, я не бач щоб нежлоби типу тебе та 3еленої щмарклі хоч масочку лікарям подарували
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16.02.2021 19:55 Відповісти
Плохому танцору яйца мешают.
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16.02.2021 11:48 Відповісти
Жодна (ЖОДНА) вакцина непотрібна проти вірусу з летальністю щонайбільше 0,2%, а якщо людина не при смерті (від поважного віку чи купи хронічних патологій) та має вітамін Д в нормі, то ймовірність важкого перебігу прямує до нуля.
Тим більше непотрібні вакцини, що є експериментальними, поспіхом виготовленими, погано перевіреними (бо 3 фаза клінічних випробувань ще не завершена для жодної з них).
Тим більше вони непотрібні для масового використання з урахуванням того факту, що їх єдина функція - це зменшення вірогідності важкого перебігу (за словами самих виробників та ВООЗ), тобто на заразність взагалі немає ніякого впливу, принаймні немає доказів, що щеплений є менш заразним. Більше того цей щеплений, захворівши, матиме не важкий перебіг, а легкий (безсимптомний), що лише допомагає поширенню вірусу (оскільки ізолювати такий випадок складніше), який і так легко, без перепон поширюється, не дивлячись на купу безпрецедентних заходів по усьому світу.
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16.02.2021 12:00 Відповісти
з летальністю щонайбільше 0,2% они до сих пор намордники не в состоянии снять
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16.02.2021 12:32 Відповісти
так, а ці намордники лише збільшують летальність
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16.02.2021 12:35 Відповісти
так вакцина тупо здоровым шоб антитела иметь, шо вы пишешь то?
понятно шо Трамп крут, но не надо так палиться тою
аЮ респы веропитеки, тогда я за Байдена - Демократия, ув-еее!!
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16.02.2021 13:53 Відповісти
65+ річні, яких зараз масово вакцинують, є "тупо здоровими"?
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19.02.2021 20:44 Відповісти
У недоміністра на службі у Блазня одна причина "она утонула"
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16.02.2021 12:01 Відповісти
"Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера" - и где эти проблемы логистического характера возникли, кто дурак?
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16.02.2021 12:06 Відповісти
плохому танцору яйца мешают
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16.02.2021 12:08 Відповісти
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 4581
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16.02.2021 12:13 Відповісти
Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html…

Так это этот миллион доз купил Степанов ?
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16.02.2021 12:16 Відповісти
ЮАР --ОТКАЗАЛАСЬ ОТ АСТРА-ЗЕНЕКИ И ЕЩЁ РЯД СТРАН ЕЕЕЕСССС, А ЭТИ БУДУТ ПРИВИВАТЬ
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16.02.2021 12:35 Відповісти
Ну. что чемпионы мира по борьбе с коронавирусом в Лице Степанова , Ляшко и зеленского выявились самыми обыкновенными злодеями, брехунами , болтунами и ворюгами!! С чем я и поздравляю 73% Зедебилов!! Помните за кого голосовали в мае 21019??За клоуна,!! Что же вы теперь от него хотите!! Вот он вас всех и разводит как клоун на сцене, а вы все подохните без ШВЛ и вакцины!!!!
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16.02.2021 12:41 Відповісти
А проблемы логистического характера это на Марсе?
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16.02.2021 13:14 Відповісти
Как было бы здорово, если бы от вранья рос нос, как в сказке.🙂
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16.02.2021 13:27 Відповісти
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 1567
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16.02.2021 15:38 Відповісти
В Україні все готово до початку вакцинації - немає тільки самої вакцини.Джерело: https://censor.net/ua/n3248171
Це як в тому анекдоті - залишилось тільки вмовити британську королеву. Повні придурки...
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16.02.2021 13:35 Відповісти
После 15 марта проблемы возникнут лингвистического характера.
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16.02.2021 13:36 Відповісти
Здесь не логистическая а гундявая проблема
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16.02.2021 13:41 Відповісти
Да нет, то Жумадилов виноват, не захотел вакцину закупать. Кстати его дело передали уже в генпрокуратуру. Тут уже вредительством попахивает.
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16.02.2021 13:45 Відповісти
Я от взагалі не розумію,як може цей лошара займати посаду міністра. Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 1839
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16.02.2021 14:04 Відповісти
Российская вакцина 95%.
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16.02.2021 14:31 Відповісти
Мог бы и не объяснять. Все равно никто и не ожидал, что вакцинация начнется в объявленное время. Разве хоть одно обещание этой власти было выполнено как обещалось?
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16.02.2021 15:21 Відповісти
Тем более что он ничего и не объяснил. Что значит "фсьо гатово!" если есть "проблемы логистического характера" и вакцинация не началась. Как вот это всё у них совмещается: "фсьо гатово!" и не началась, и зачем оно вообще нам. Нам, походу, нужен результат, а не разговоры.
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16.02.2021 15:37 Відповісти
Во-во... У нас всё готово, только ничего не готово
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16.02.2021 15:33 Відповісти
Балабол такой же как и Зе президент
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16.02.2021 15:44 Відповісти
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 6715
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16.02.2021 16:15 Відповісти
І хто понесе відповідальність за невиконання договірних умов,чи умов контрактів?
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16.02.2021 16:31 Відповісти
Нет отката, нет приката. Чо не понятно.

В холостую вот так, кому это интересно.
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16.02.2021 18:59 Відповісти
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 1303
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16.02.2021 19:31 Відповісти
 
 