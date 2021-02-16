Пропозиція про зміну наглядової ради і глави "Нафтогазу" була відповіддю на доручення прем'єра, - Вітренко

В.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко підтвердив звернення до Кабінету міністрів розглянути питання зміни керівництва НАК "Нафтогаз України" в результаті доручення прем'єр-міністра проаналізувати невиконання плану збільшення внутрішнього газовидобутку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Вітренко заявив на форумі "Україна 30".

"Я звернувся у відповідь на відповідне доручення з боку прем'єр-міністра. Держаудитслужба перевіряла "Нафтогаз" в кінці минулого року, а план видобутку, який показує падіння, а не збільшення, тільки недавно прийшов в міністерство", - сказав Вітренко.

За словами Вітренка, на виявлення Держаудитслужбою порушення в НАК і невиконання плану зі збільшення видобутку повинні бути ухвалити відповідні кадрові рішення.

"Повинні бути прийняті рішення, зокрема кадрові, за результатами вже проведеної перевірки "Нафтогазу"... Також ми як орган, який формує державну політику в енергетиці, показали і зазначили, що "Нафтогаз" не виконує національну завдання зі збільшення видобутку власного газу - замість збільшення видобутку він зменшує ... У "Нафтогазу" є наглядова рада, яка мала за цим стежити. На жаль, вона не ефективно за цим спостерігала, тому також повинні бути прийняті відповідні рішення", - додав Вітренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу".

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