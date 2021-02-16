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Новини Політика України
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Нафтогаз (1243) Вітренко Юрій (370) Денис Шмигаль (2699)

Пропозиція про зміну наглядової ради і глави "Нафтогазу" була відповіддю на доручення прем'єра, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пропозиція про зміну наглядової ради і глави

В.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко підтвердив звернення до Кабінету міністрів розглянути питання зміни керівництва НАК "Нафтогаз України" в результаті доручення прем'єр-міністра проаналізувати невиконання плану збільшення внутрішнього газовидобутку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Вітренко заявив на форумі "Україна 30".

"Я звернувся у відповідь на відповідне доручення з боку прем'єр-міністра. Держаудитслужба перевіряла "Нафтогаз" в кінці минулого року, а план видобутку, який показує падіння, а не збільшення, тільки недавно прийшов в міністерство", - сказав Вітренко.

За словами Вітренка, на виявлення Держаудитслужбою порушення в НАК і невиконання плану зі збільшення видобутку повинні бути ухвалити відповідні кадрові рішення.

"Повинні бути прийняті рішення, зокрема кадрові, за результатами вже проведеної перевірки "Нафтогазу"... Також ми як орган, який формує державну політику в енергетиці, показали і зазначили, що "Нафтогаз" не виконує національну завдання зі збільшення видобутку власного газу - замість збільшення видобутку він зменшує ... У "Нафтогазу" є наглядова рада, яка мала за цим стежити. На жаль, вона не ефективно за цим спостерігала, тому також повинні бути прийняті відповідні рішення", - додав Вітренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу".

Також читайте: Вітренко запропонував Шмигалю невідкладно звільнити Коболєва і наглядову раду "Нафтогазу", - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Автор: Анастасія Потіха
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Витренко всё на свет лезет, денег еще хочет. К эвакуации готовится. Как папередник.
/ МВД Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум. Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с 2012 по 2014 гг. Экс-министра Украины подозревают в растрате (т.е. в воровстве) государственной собственности. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота.
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16.02.2021 11:23 Відповісти
Самую большую и необратимую победу над Путиным не только вообще в Украине, но и в мире одержал человек, которого зовут Андрей Владимирович Коболев. Я не уверена, что всем вам известно это имя. Это человек, который сразу после Майдана возглавил Нафтогаз Украины. Он и до этого работал в Нафтогазе, а еще до этого он работал в PriceWaterhouse.
...Кремль зарезал курицу, которая несла золотые яйца, и более того, всухую проиграл развязанную газовую войну.
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16.02.2021 11:27 Відповісти
Коболев работает на этой должности по контракту. Причины увольнения прописаны в контракте довольно четко, как и штрафные санкции в случае разрыва Контракта по другим причинам одной из сторон. Что до наблюдательного совета, то его члены назначаются акционерами. Кабмин может сменить их только в объеме своей квоты. Если Коболева уволить просто по хотелкам Кабмина, то сумма штрафа и компенсации по суду может быть астрономической. Я бы на его месте судился.
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16.02.2021 11:30 Відповісти
коболева нужно простото зарезать
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16.02.2021 11:38 Відповісти
все кроме заинтересованных понимают что набсоветы нужно отменять а не изменять.
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16.02.2021 11:59 Відповісти
придуманная структура. не хватает должностей для своих. нате Вам набсовет. А ЧТО ОН ДЕЛАЕТ? а нихрена.... зато каждое гос предприятие каждый месяц платит им пару лямов.... КРАСОТА.....
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16.02.2021 12:02 Відповісти
Ще є питання - на кого працює синок вітренчихи?
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16.02.2021 12:02 Відповісти
Посадив дід ріпку. Ріпка відсидів, вийшов, та намагається зарізати дідку.
Хто є дід, а хто є ріпка - зрозуміло?

ЗІ
Але вони однакові, тож купуємо попкорн.
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17.02.2021 12:58 Відповісти
 
 