У столиці лікар "приймав" пологи через Skype, бо жінка вирішила народжувати вдома

У Києві жінка народжувала вдома, а пологи "приймав" лікар через Skype.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Центру екстреної медичної допомоги, інформує Цензор.НЕТ.

У Дарницькому районі бригада ЕМД виїхала до 26-річної жінки, яка народжувала вдома, пологи "приймав" лікар через Skype. Немовля народилося недоношеним на 36 тижні. Мати на обліку жіночої консультації не перебувала. Бригаду швидкої викликав чоловік породіллі.

У Центрі ЕМД нагадали, що народжувати жінкам вдома не заборонено законодавством України, проте варто розуміти всі можливі наслідки таких пологів.

За словами акушера-гінеколога КНП "Київській міський пологовий будинок №6" Наталі Яремчук, у її лікарню жінок, які вирішили народжувати вдома, але щось пішло не так, привозять приблизно двічі на місяць.

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