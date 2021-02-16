У столиці лікар "приймав" пологи через Skype, бо жінка вирішила народжувати вдома
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У Києві жінка народжувала вдома, а пологи "приймав" лікар через Skype.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Центру екстреної медичної допомоги, інформує Цензор.НЕТ.
У Дарницькому районі бригада ЕМД виїхала до 26-річної жінки, яка народжувала вдома, пологи "приймав" лікар через Skype. Немовля народилося недоношеним на 36 тижні. Мати на обліку жіночої консультації не перебувала. Бригаду швидкої викликав чоловік породіллі.
У Центрі ЕМД нагадали, що народжувати жінкам вдома не заборонено законодавством України, проте варто розуміти всі можливі наслідки таких пологів.
За словами акушера-гінеколога КНП "Київській міський пологовий будинок №6" Наталі Яремчук, у її лікарню жінок, які вирішили народжувати вдома, але щось пішло не так, привозять приблизно двічі на місяць.
Будь ласка, зачекайте...
Я не гинеколог, но могу посмотреть.
Це вже якась секта з якою треба боротись на законодавчому рівні.