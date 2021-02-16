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пологи (52) породілля (15) Skype (3) швидка (216)

У столиці лікар "приймав" пологи через Skype, бо жінка вирішила народжувати вдома

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У столиці лікар

У Києві жінка народжувала вдома, а пологи "приймав" лікар через Skype.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Центру екстреної медичної допомоги, інформує Цензор.НЕТ.

У Дарницькому районі бригада ЕМД виїхала до 26-річної жінки, яка народжувала вдома, пологи "приймав" лікар через Skype. Немовля народилося недоношеним на 36 тижні. Мати на обліку жіночої консультації не перебувала. Бригаду швидкої викликав чоловік породіллі.

У Центрі ЕМД нагадали, що народжувати жінкам вдома не заборонено законодавством України, проте варто розуміти всі можливі наслідки таких пологів.

За словами акушера-гінеколога КНП "Київській міський пологовий будинок №6" Наталі Яремчук, у її лікарню жінок, які вирішили народжувати вдома, але щось пішло не так, привозять приблизно двічі на місяць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні швидка має приїжджати за 10-20 хвилин

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Я даже знаю за кого она голосовала...😃
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16.02.2021 11:42
+6
Сначала дурочки начитаются всяких блогерш, пропагандирующих глупость и идиотизм, а потом удивляются -- почему ребёнок калека или идиот.
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16.02.2021 11:50
+3
есть 2 реакции .....обморок и рвотный рефлекс......неизвестно как среагируешь,когда впервые роды увидишь)))
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16.02.2021 12:45
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Ну и как, принял? В столице врач "принимал" роды по Skype, потому что женщина решила рожать дома - Цензор.НЕТ 4213
В столице врач "принимал" роды по Skype, потому что женщина решила рожать дома - Цензор.НЕТ 1178
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16.02.2021 11:33 Відповісти
А аппендицит по Скайпу можно вырезать?
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16.02.2021 11:33 Відповісти
На Филиппинах есть опыт - вроде как вообще без скальпеля.
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16.02.2021 11:57 Відповісти
У столиці лікар "приймав" пологи через Skype, бо жінка вирішила народжувати вдома - Цензор.НЕТ 1493
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16.02.2021 13:22 Відповісти
Скоро консультации проктолога будут по скайпу.
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16.02.2021 13:29 Відповісти
а отбывать заслуженное наказание будет в чатрулетке
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16.02.2021 11:35 Відповісти
А трансляція на Ютубчик була?
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16.02.2021 11:36 Відповісти
видно дорого це діло в Києві
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16.02.2021 11:36 Відповісти
У столиці лікар "приймав" пологи через Skype, бо жінка вирішила народжувати вдома - Цензор.НЕТ 3917
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16.02.2021 11:37 Відповісти
По Скайпу и я могу принять. У столиці лікар "приймав" пологи через Skype, бо жінка вирішила народжувати вдома - Цензор.НЕТ 3472
Я не гинеколог, но могу посмотреть.
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16.02.2021 11:38 Відповісти
токо ставь рядом тазик...если не гинеколог))
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16.02.2021 12:00 Відповісти
А тазик нафига?..
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16.02.2021 12:43 Відповісти
есть 2 реакции .....обморок и рвотный рефлекс......неизвестно как среагируешь,когда впервые роды увидишь)))
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16.02.2021 12:45 Відповісти
Я даже знаю за кого она голосовала...😃
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16.02.2021 11:42 Відповісти
Да какая разница...
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16.02.2021 12:44 Відповісти
Сначала дурочки начитаются всяких блогерш, пропагандирующих глупость и идиотизм, а потом удивляются -- почему ребёнок калека или идиот.
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16.02.2021 11:50 Відповісти
Зачатие тоже по Скайпу проходило?
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16.02.2021 12:50 Відповісти
О! Ще одна тп з підписників Соні Стужук. Ця мать всєя інтернетів, коли народжувала вдома у надувному басейні, то біля її дому чергувала карета швидкої. Сидить така афца перед камерою та агітує народжувати вдома, не приймати ліків, не робити щеплення, а потім лікарям доводиться боротися з наслідками.
Це вже якась секта з якою треба боротись на законодавчому рівні.
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16.02.2021 12:59 Відповісти
Стесняюся спросить - а если разрывы, зашить по скайпу дохтур смог бы?
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16.02.2021 13:34 Відповісти
Тут вопрос не к врачу, а к женщине, которая насмотревшись супер-модных инстаграмблогеров, решила рожать дома. Естественные роды, *****)))
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16.02.2021 15:58 Відповісти
 
 