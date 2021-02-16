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Новини Політика України
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ВР (11730) призначення (1019) Вітренко Юрій (370) Кравчук Євгенія (362)

Питання про призначення Вітренка найближчими днями Рада не розглядатиме: подання немає, підписи не збирали, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання про призначення Вітренка найближчими днями Рада не розглядатиме: подання немає, підписи не збирали, -

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук відкидає можливість розгляду питання про призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики в найближчі дні в залі пленарних засідань Верховної Ради.

"Ми не обговорювали (на засіданні фракції в понеділок. - Ред.) жодних кадрових питань - ні щодо Вітренка, ні щодо інших міністрів. Тому не думаю, що це питання виникне в терміновому порядку сьогодні або завтра і буде вноситися в зал", - зазначила політикиня під час брифінгу у вівторок, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Разом з тим вона нагадала: для включення цього питання до порядку денного має бути відповідна постанова фракції "Слуга народу", а після - від прем'єр-міністра.

"На сьогодні подання (фракції. - Ред.) немає. Підписів ми не збирали, на фракції не обговорювали", - уточнила Кравчук.

Також читайте: Питання про призначення Вітренка на засіданні фракції не розглядалося, - "слуга народу" Гетманцев

Автор: Анастасія Потіха
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16.02.2021 11:47 Відповісти
Медом їм той Вітренко помазаний? Чи злодіяка великого масштаба?
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16.02.2021 11:51 Відповісти
#мамалюбитденьги расстроится...
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16.02.2021 11:51 Відповісти
А шо такое? Деньжат не хватило?
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16.02.2021 12:30 Відповісти
старая кастрюля деньги собирает на нову партеечку!
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16.02.2021 15:43 Відповісти
 
 