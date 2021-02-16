П'яних водіїв заарештовуватимуть і вилучатимуть у них автомобіль: Геращенко розповів про новий законопроєкт
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У МВС хочуть жорсткіше карати за п'яну їзду. Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко розповів про причини такого законопроєкту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник міністра повідомив в ефірі каналу "Україна 24".
"Ви бачите на мені футболку з написом "Зупинимо вбивць на дорогах, голосуйте за закон 2695 ". Минулого року на дорогах України загинуло 3550 осіб. Ці люди стали жертвами тих, хто порушив правила безпеки дорожнього руху, - як правило, це перевищення швидкості, порушення правил обгону, виїзд на зустрічну смугу, керування в стані алкогольного сп'яніння.
Минулого року патрульна поліція зупинила 129 тис. водіїв, які керували автомобілем у нетверезому стані, по 300 осіб за день. Це тільки ті, кого ми встигли зупинити. А скільки мільйонів разів українці сідали за кермо в нетверезому стані? Десятки мільйонів. Штраф 10 200 грн, повторний - 20 400, але це не зупиняє цих людей. Минулого року 9,5 тис. водіїв сіли повторно за кермо в стані сп'яніння і були спіймані, а 7 тис. - втретє. У нас є унікуми, затримані по 9 разів у стані алкогольного сп'яніння", - сказав він.
Геращенко розповів, яке покарання передбачено в новому законопроєкті.
"Цей законопроєкт за повторність вводить адміністративний арешт днів на 10, вводиться конфіскація авто у тих, хто втретє за рік сів за кермо п'яний. Ці люди реально вбивці. Підхід обґрунтований. У багатьох країнах дають рік-два в'язниці тим особам, які двічі-тричі за рік притягуються за керування в нетверезому стані.
Далі. Зараз штраф за перевищення швидкості 255 грн, це просто смішно, ми пропонуємо підвищити до 1 400. І в цьому законі багато новел, які не дають можливості водіям порушувати, тому що їм буде просто страшно. Але ви думаєте, багато депутатів хочуть голосувати? Ні, тому що у них є багато друзів, які люблять кататися п'яними, є і деякі депутати такі", - сказав він.
Раніше радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко розповів, як водіям хочуть спростити реєстрацію нових авто.
Будь ласка, зачекайте...
Ну і середній клас на місці порішати вже за 200 уе не зможе, а від 500 і більше.
ну ну...
чихать тупицкий с вовком хотели на ваши законы
попадутся - отменят нахрен ваш закон, сто разов уже такое было
Сейчас норма жизни покурить травку или какую то марку заглотнуть(((((
А вы тут набросились на подвыпивших((( В Европе вообще 05-07 промиле это норма а это пару бокалов вина или 150 виски. И никаких проблем из этого не делают.
Ну и конечно коррупция ........ Пусть лучше решат проблему управления транспортных средств без номеров и по двойным номерам !!!! Или проблему с евробляхами
Водійські посвідчення треба конфісковувати і вже на другий раз, третього разу з п яним водієм не повинно бути
бухой сел за руль - преступник , а ведь так и есть
выехал на тротуар - получи маслину от бдительного гражданина , стрелявших оправдывать
ни гвоздя, ни жезла , соблюдайте пдд и все будет Ок
Хотіли б змінити ситуацію забирали б права на першому п яному ДТП з адмін
арештом і прибиранням снігу, на другий ПОЖИТТЄВО вилучення водійських
прав, а цей лакей Рюкзакевича ще про третій раз говорить. А от конфіскують
транспорт у тоталітарних країнах, це комуняцький брєд повний вирішувати
чим має володіти людина, а чим не має, на відміну від водійської ліцензії
Коли на кону в алкаша буде відчудження авто, просто зросте рівень хабаря патрульному.