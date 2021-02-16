П'яних водіїв заарештовуватимуть і вилучатимуть у них автомобіль: Геращенко розповів про новий законопроєкт

У МВС хочуть жорсткіше карати за п'яну їзду. Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко розповів про причини такого законопроєкту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник міністра повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Ви бачите на мені футболку з написом "Зупинимо вбивць на дорогах, голосуйте за закон 2695 ". Минулого року на дорогах України загинуло 3550 осіб. Ці люди стали жертвами тих, хто порушив правила безпеки дорожнього руху, - як правило, це перевищення швидкості, порушення правил обгону, виїзд на зустрічну смугу, керування в стані алкогольного сп'яніння.

Минулого року патрульна поліція зупинила 129 тис. водіїв, які керували автомобілем у нетверезому стані, по 300 осіб за день. Це тільки ті, кого ми встигли зупинити. А скільки мільйонів разів українці сідали за кермо в нетверезому стані? Десятки мільйонів. Штраф 10 200 грн, повторний - 20 400, але це не зупиняє цих людей. Минулого року 9,5 тис. водіїв сіли повторно за кермо в стані сп'яніння і були спіймані, а 7 тис. - втретє. У нас є унікуми, затримані по 9 разів у стані алкогольного сп'яніння", - сказав він.

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Геращенко розповів, яке покарання передбачено в новому законопроєкті.

"Цей законопроєкт за повторність вводить адміністративний арешт днів на 10, вводиться конфіскація авто у тих, хто втретє за рік сів за кермо п'яний. Ці люди реально вбивці. Підхід обґрунтований. У багатьох країнах дають рік-два в'язниці тим особам, які двічі-тричі за рік притягуються за керування в нетверезому стані.

Далі. Зараз штраф за перевищення швидкості 255 грн, це просто смішно, ми пропонуємо підвищити до 1 400. І в цьому законі багато новел, які не дають можливості водіям порушувати, тому що їм буде просто страшно. Але ви думаєте, багато депутатів хочуть голосувати? Ні, тому що у них є багато друзів, які люблять кататися п'яними, є і деякі депутати такі", - сказав він.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко розповів, як водіям хочуть спростити реєстрацію нових авто.