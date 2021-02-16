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ПДР (364) Нацполіція (13924) патрульна поліція (1399) Кравчук Євгенія (362)

Нардепи не підтримають поправку про "профілактичну" зупинку поліцією автомобілів уночі, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Нардепи не підтримають поправку про

У "Слузі народу" кажуть, що домовились не підтримувати поправку про "профілактичну" зупинку поліцією автомобілів уночі до законопроєкту № 2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".

Про це розповіла у коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Йдеться про можливість за рішенням голови Нацполіції в нічний час з 20.00 до 8 ранку під час святкових днів впроваджувати можливість профілактичної зупинки транспортних засобів. Умовно кажучи, в новорічну ніч, щоб подивитись, чи людина випила, чи ні", - розповіла Кравчук.

Вона зауважила, що в Україні є певний травматичний досвід ДАІ, тому водії сприймають цю норму як можливе джерело корупції.

"Тому ми вирішили вчора на фракції і сьогодні в залі побачимо, що коли буде поставлена ця правка на підтвердження, а вона прийнята комітетом, то депутати її провалять. І там ще одну із правок треба паралельно підтримати… Відповідно, в кінцевому варіанті закону, який ми сьогодні будемо голосувати, цього пункту про зупинку транспортного засобу не буде", - сказала Кравчук.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Наивный. Корочку депутата показал и поехал дальше. Это депутаты так, типа, заботу о народе проявляют. Ну и о работе МВД заботятся. Если такую норму введут, то полицаев мы днем не увидим от слова "совсем". Все будут отсыпаться перед ночной рыбалкой.
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16.02.2021 12:26
+5
просто за себя бездельники боятся - под мухой через одного ездят...
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16.02.2021 12:14
+4
Какая на хрен профилактика!! Это ещё один вариант обогащения патрульных, нацгвардейцев и прочих ворюг в погонах!!
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16.02.2021 12:34
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просто за себя бездельники боятся - под мухой через одного ездят...
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16.02.2021 12:14 Відповісти
Наивный. Корочку депутата показал и поехал дальше. Это депутаты так, типа, заботу о народе проявляют. Ну и о работе МВД заботятся. Если такую норму введут, то полицаев мы днем не увидим от слова "совсем". Все будут отсыпаться перед ночной рыбалкой.
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16.02.2021 12:26 Відповісти
"Профилактическую" остановку не протянули, зато протянули внедрение ЗАКОННОГО требования полицейского открыть багажник, капот, дать документы в руки, за невыполнение которого наступает административная ответственность.
Гаечки закручиваются...
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16.02.2021 16:29 Відповісти
Вдруг якомусь слугє на задньому сидінні будуть димарь чистити, а тут якийсь пАлєцай зупинить і весь кайф собаці під хвіст Нардепы не поддержат поправку о "профилактической" остановке полицией автомобилей ночью, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2116
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16.02.2021 12:22 Відповісти
Ну і правильно! Мені раніше не раз намагалися пришити нетверезе водіння, хоча я тоді лікувався і взагалі ні граму алкоголя в той період не вживав! Але ментам було пофіг!
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16.02.2021 12:23 Відповісти
Да так едишь праздновать, бац повернули в больницу сдавать анализы на наркотическое. Это не полиция , беспредельщики. Вместо того чтобы ловить пьянь они тупо выполняют план по постановам. Останавливают и сразу делают из водителей наркоманов.
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16.02.2021 12:29 Відповісти
принимайте уже "профилактический выстрел по колесам".
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16.02.2021 12:29 Відповісти
и гранату в ответ
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16.02.2021 13:30 Відповісти
Ну, вот и ответ Антоше Геращенко. Может снова вес набирать, нервная работа, похоже- завершилась.
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16.02.2021 12:30 Відповісти
Какая на хрен профилактика!! Это ещё один вариант обогащения патрульных, нацгвардейцев и прочих ворюг в погонах!!
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16.02.2021 12:34 Відповісти
Нардепам,звичайно занесуть дещо за цей закон...Але розумніші (тобто не абсолютні дебіли) все таки зрозуміють,що депутатство і бабло закінчаться,і вони знову стануть водіями-тєрпілами перед обнаглівшою мусорньою,яку тепер буде підтримувати підтриманий ними ж закон...
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16.02.2021 12:40 Відповісти
Так скоро дійде, що поліцай буде наречену пробувати в шлюбну ніч , підозрюючи в роповсюджені ковиду. Доки водій не зробив ДТП не має что пристібуватись до громадян. А коли зробив злочин як Зайцева, тоді нехай і відповідає: чому не справний атомобіль, чому був під мухою, чому за кермом була людина без посвітчення , чому лисі покришки тощо. Все повинен фігуранту нарахувати суд , а не поліцай. З яких це пір нагайка пана буде піклуватись про сіромах.
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16.02.2021 12:49 Відповісти
Якщо навіть один з тисячі водіїв їде п'яним за кермом, це не є приводом зупиняти всіх підряд, підозрюючи всіх навкруги водіїв у правопорушенні.
Якщо є об'єктивні підозри, що водій п'яний - порушує ПДР, вихляє між рядами, виїздить на зустрічну полосу - в них є можливість і обов'язок зупинити такого водія, і при наявності зовнішніх ознак сп'яніння провести аналіз, або доправити у медзаклад.
Тобто всі необхідні повноваження в них є, але вони боряться за право зупиняти всіх скопом.
А потім почнеться "Аптечка, вогнегасник, а покажи що везеш, а що там в тебе в сумці?.."
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16.02.2021 13:27 Відповісти
поправку можно принимать, только тотальный контроль за полицаями нужен. запись с их камер должна размещаться на нескольких серверах чтобы эти твари не могли их редактировать.
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16.02.2021 13:34 Відповісти
Самому не смешно? Кто же будет ставить камеру запись которой нельзя отредактировать или удалить? Сколько знаю знакомых которые штрафы не платят а звонят своему *знакомому* в погонах чтобы удалил видео из базы данных.
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16.02.2021 13:51 Відповісти
И сколько вы знаете таких знакомых?
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16.02.2021 15:40 Відповісти
Пускай Рюкзаков с Херащенком сначала у себя профилактику проведут и наконец то расследуют перестрелку мусоров в Княжичи и расстрел Эндрю.
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16.02.2021 13:49 Відповісти
Мне не тяжело остановиться и показаться что я не пьяный, но ведь ментам дай палец и они откусят руку. Уже есть видео как они пытаются разводить трезвых водителей, а если человек накануне выпил совсем немного может и дрогнуть.
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16.02.2021 14:12 Відповісти
а почему нет?чем день отличается от ночи? алканов непуганных надо дрючить круглосуточно. от вседозволенности и мягкости наказание окуели вкрай даже те,которым по масти и по финансам не положено ездить пьяными. лично знаю уродов соседей и знакомых,голодранцы ездящие на металлоломе и бухающие за рулем регулярно и говорящих,что им мол пох, договорюсь.
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17.02.2021 14:45 Відповісти
 
 