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Ахметов (789) інвестиції (544) ОАЕ (136)

Інвесткомпанія Ахметова UMG Investments уклала Меморандум з державним інвестфондом з ОАЕ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Інвесткомпанія Ахметова UMG Investments уклала Меморандум з державним інвестфондом з ОАЕ

Компанія UMG Investments, яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, уклала меморандум з державним інвестфондом ОАЕ Mubadala, відповідно до якого сторони домовились про співпрацю з вибору, аналізу, розробки та імплементації взаємовигідних інвестиційних проектів в Україні та за кордоном, повідомляє пресслужба.

"Як локальний інвестор, маємо чітке розуміння ринку та впевнені, що в Україні існують привабливі інвестпроекти та галузі, яким необхідні приватні кошти. Восьмикратне зростання вартості активів під управлінням за період з 2006 року дозволяє нам впевнено стверджувати, що ми маємо достатньо управлінського досвіду для розширення інвестиційного портфелю та подальшого зростання портфельних компаній, - зазначив генеральний директор UMG Investments Андрій Горохов.

За його словами, фонд Mubadala в цьому році прийняв рішення більш уважно подивитися на Україну, як потенційну можливість для інвестицій. Основна модель роботи Фонду – міноритарна участь в бізнесі, в якому операційне управління веде локальний партнер. І ми готові запропонувати нашу експертизу арабським колегам".

Інвестиційна компанія Mubadala керує портфелем активів та інвестицій в ОАЕ та за кордоном у розмірі $232 млрд.

"Mubadala має значний досвід виходу на ринки, що розвиваються, а Україна має значний потенціал для іноземних інвестицій. Підписання Меморандумів про взаєморозуміння з провідними суб'єктами в Україні підтверджує намір вивчити потенційні інвестиційні можливості та сфери співпраці на індивідуальній основі. Ми вражені якістю та масштабом українського бізнесу", - зазначив, коментуючи підписання низки Меморандумів, Фаріс Аль Мазруі, Керівник інвестиційної програми інвестфонду Mubadala в країнах СНД.

Підписання відбулося під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського в Об’єднані Арабські Емірати.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Вот для этого ЗЕля и катался в ОАЭ. Под госгарантии выклянчить денег для Ахметова. Ну, и позагарать, конечно.
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16.02.2021 12:18
+13
аааа, вот зачем президент туда летал... гарантии давал...
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16.02.2021 12:17
+9
Вот же совпадение,а не связано ли это с поездкой нашего вислючка....?
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16.02.2021 12:19
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аааа, вот зачем президент туда летал... гарантии давал...
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16.02.2021 12:17 Відповісти
Вот для этого ЗЕля и катался в ОАЭ. Под госгарантии выклянчить денег для Ахметова. Ну, и позагарать, конечно.
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16.02.2021 12:18 Відповісти
Вот же совпадение,а не связано ли это с поездкой нашего вислючка....?
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16.02.2021 12:19 Відповісти
Так, а шо, бубочка от бени к ахмєтке уже переметнулся, чи то він два роки под прікритієм був? Инвесткомпания Ахметова UMG Investments заключила Меморандум с государственным инвестфондом из ОАЭ - Цензор.НЕТ 1058
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16.02.2021 12:19 Відповісти
покорный и ласковый теленок двух мамок сосет ))))) Інвесткомпанія Ахметова UMG Investments уклала Меморандум з державним інвестфондом з ОАЕ - Цензор.НЕТ 5812
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16.02.2021 12:36 Відповісти
"ВСІ олігархи підтримували ВАЗеленського на виборах 2019 року. Ахметов з 2016 року",- Беня.
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16.02.2021 12:41 Відповісти
Мы рады за Ахметова и хотим, что бы он нам еще таоифы поднял раз в десять.
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16.02.2021 12:20 Відповісти
та тьху на Вас ))) они же подумают "по просьбам трудящихся" и таки подымут ))))
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16.02.2021 12:37 Відповісти
поднимать тарифы будут до тех пор, до которых народ позволит их поднимать. Не больше не меньше...
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16.02.2021 13:03 Відповісти
Все набагато примітивніше. Компанія Ахмєтава вийшла з заявою про «меморандум», щоб прикрити поїздку Зєлєнскага, ось і все.
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16.02.2021 12:20 Відповісти
Вот всё и прояснилось. Для кого старался зе! и за какие бонусы. Я вот думаю, это смена приоритетов с бени на татарина, или одно другому не мешает?
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16.02.2021 12:21 Відповісти
А ЗЕлохи раділи шо тепер в Еміратах визнаватимуть їхні водійські права. Шах вам і мат. Інвесткомпанія Ахметова UMG Investments уклала Меморандум з державним інвестфондом з ОАЕ - Цензор.НЕТ 2419
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16.02.2021 12:26 Відповісти
які були визнані вже років 6-7 тому
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16.02.2021 12:38 Відповісти
Как говорит один сказочный долб.**:

"Совпадение ...?
НЕ ДУМАЮ...!"


Теперь ясно зачем осёл туда летал...!
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16.02.2021 12:31 Відповісти
Так шмаркля летал в ОАЭ как протеже Ахметову. Тогда ясно. Потому что всё остальное для отвада глаз.
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16.02.2021 12:33 Відповісти
та шо вы такое говорите..., олигархи наши - они ж нам как родные..., мы все за них переживаем..., вдруг потеряют чего, какой-нить лярд куда закатится..., тада все - нам всем будет крышка...
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16.02.2021 12:58 Відповісти
Ясно. Что ещё не украли?
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16.02.2021 12:34 Відповісти
Вибачте-вибачте ! Тобто йдеться не про інвестування в українську економіку,а співробітництво двох інвесткомпаній для отримання прибутку ?
Ні,я не проти збагаченню українського олігарха,але...чи не може він інвестувати в ремонт власних ТЕС,щоб вони не зупинялись серед зими ?
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16.02.2021 12:36 Відповісти
т.е. поддержал олигарха как мог )))) (ну и Ленку вігулял в хиджабе)))
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16.02.2021 12:40 Відповісти
Прости Беня!
Прости.
Інвесткомпанія Ахметова UMG Investments уклала Меморандум з державним інвестфондом з ОАЕ - Цензор.НЕТ 9180
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16.02.2021 12:41 Відповісти
ахметке при всех хорошо,что при яныке,что при шоколаднике,а при зелупе вообще рай.
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16.02.2021 12:41 Відповісти
"Метинвест" Ахметова увеличил чистую прибыль на 54%
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16.02.2021 12:42 Відповісти
Меморандум -ответ Ахметова на поползновения Заленского. Которые начались после облома с продажей 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильские руки и гнева папы Карло на Буратину. Стоимость меморандума 0,0 дирхамов и столько же гривен и фунтов. Как и предыдущего. Украина и Великобритания подпишут Меморандум на £1,25 млрд о развитии Военно-морского флота Украины, - Зеленский. 07.10.20
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16.02.2021 12:45 Відповісти
Ахметку всі укр. президенти любили , завжди як кіт у маслі ...за будь яку владу
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16.02.2021 12:59 Відповісти
мало для Ахметова,что сделали его монополистом в Украине,который безнаказанно диктует стране условия,частью которых являются скандальные тарифы по "коммуналке" ?...Так теперь его всовывают в межгосударственные проекты для того,чтобы сделать государство и на уровне межгосударственных отношений зависимым от этого мутного бизнесмена ?...Не пора ли вообще,ПО ТРЕБОВАНИЮ международных партнёров устранить олигархов от влияния на государство, если Украина хочет стать членом ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО государственного альянса (ЕС) с нормальным рынком,а не монополией, нормальными демократическими и судовыми законами,а не "поправками для олигархов", заменяющими в Украине конституцию и законы
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16.02.2021 13:30 Відповісти
так зеленый для ахметки договариваться ездил....
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16.02.2021 13:30 Відповісти
Это просто пифдец.. Частная компания Украины заключает договор с ГОСУДАРСТВЕННОЙ компанией ОАЭ!!! Пиялть, ну почему государство нее может заключить напрямую, как ОАЭ... нет же нужно кормить очередной раз ахметку,и накуя нам государственые структуры, Ахметова посадить, а этих пидалюг государственных , министров, депутатов и т.д. разогнать к епаной маме! толку от них всех как от козлов капысты!
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16.02.2021 14:54 Відповісти
Ребята из ОАЭ - не ведитесь на этот лохотрон, вас наэпут сто процентов!
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16.02.2021 14:55 Відповісти
Профессия у него вор,чем всю жизнь и занимается.Приехал с татарстана уничтожать Украину.Даунбас уже помог ликвидировать.Переполз на нашу територию и все продолжается.Хочется попросить рабиновича найти этих фашистов,что бы хоть они заступились от нашествия урок,и от зеленых прыщей на их ..опе.
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16.02.2021 18:28 Відповісти
 
 