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У лікарні Івано-Франківська не залишилося вільних COVID-ліжок: пацієнтів розміщують у коридорах і їдальнях, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У лікарні Івано-Франківська не залишилося вільних COVID-ліжок: пацієнтів розміщують у коридорах і їдальнях, - міськрада

В Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні (ЦМКЛ), яка приймає хворих з коронавірусом, задіяні всі ліжка. Пацієнти лежать у коридорах, їдальнях і кабінетах лікарів.

Про це на оперативній нараді в Івано-Франківську повідомила начальниця управління охорони здоров'я міської ради Марія Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, учора ЦМКЛ госпіталізувала 95 пацієнтів, із них 79 – з пневмоніями. В реанімаціях перебувають 16 пацієнтів, на кисневій терапії - 89. Медики сьогодні розгортають додаткові ліжко-місця для хворих на коронавірус на двох поверхах міського перинатального центру, де є окремий вхід, приміщення і фаховий персонал.

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Бойко зазначила, що на території громади спостерігається різке зростання захворювання на COVID-19. Каже, у лютому вже лабораторно підтверджено 1389 випадків захворювання на коронавірус, тоді як у січні таких випадків зареєстрували 1353.

Водночас майже 80% ліжко-місць заповнені у міській клінічній лікарні №1, яка приймає хворих на коронавірус. У міській клінічній дитячій лікарні перебувають 83 пацієнти, з них 3 дітей - у реанімації.

В Івано-Франківській області за останню добу зареєстрований 621 випадок захворювання на COVID-19. В Україні цей показник становить 3143 нові випадки, тобто на Івано-Франківську область припадає майже кожен п'ятий зареєстрований випадок COVID-19.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
А Степашка все втирает, что заболеваемость СНИЖАЕТСЯ рекордными темпами.
В больнице Ивано-Франковска не осталось свободных COVID-коек: пациентов размещают в коридорах и столовых, - горсовет - Цензор.НЕТ 9190
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16.02.2021 12:18
+8
тыпил - антиМВФник детектед.
ну расскажи нам, что там еще МВФ требует от тебя?
В больнице Ивано-Франковска не осталось свободных COVID-коек: пациентов размещают в коридорах и столовых, - горсовет - Цензор.НЕТ 6235
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16.02.2021 12:30
+6
покажи пальцем, где в статье сказано про "закрытие больниц"!
даже горсовет не стал на такую причину съезжать.
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16.02.2021 12:25
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А Степашка все втирает, что заболеваемость СНИЖАЕТСЯ рекордными темпами.
В больнице Ивано-Франковска не осталось свободных COVID-коек: пациентов размещают в коридорах и столовых, - горсовет - Цензор.НЕТ 9190
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16.02.2021 12:18 Відповісти
коли лікарні закриваються, то це говорить про те, що ліжок стає менше, а не хворих більше
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16.02.2021 12:20 Відповісти
покажи пальцем, где в статье сказано про "закрытие больниц"!
даже горсовет не стал на такую причину съезжать.
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16.02.2021 12:25 Відповісти
в статті, звичайно, тобі про це ніхто не напише
журнашльондрам не за це платять
але це сумна реальність: лікарні закриваються, лікарі звільняютсья чи тікають (в 2020му ці тенженції не змінилися)

а питання залишається відкритим: через що хворим не вистачає ліжкомісць? для мене очевидно, що це через малу кількість останніх, а не велику кількість хворих
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16.02.2021 12:29 Відповісти
Просто, дебил не в состоянии понять, что он дебил. Так и с тобой, ослик
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16.02.2021 12:32 Відповісти
А про увеличение количество больных в статье НАПИСАЛИ, причем с ЦИФРАМИ.
Но, ты "на своей волне": ни шагу в сторону.
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16.02.2021 12:34 Відповісти
скільки хворих інфекційними хворобами потребували госпіталізації 16 лютого 2020 року?
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16.02.2021 12:37 Відповісти
Сколько?
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16.02.2021 12:39 Відповісти
Это аукнулся пир во время чумы в Буковеле. В Одессе до сих пор расхлебывают летнее сумасшествие во время пандемии.
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16.02.2021 13:26 Відповісти
восени щось принципово змінилося?
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16.02.2021 13:38 Відповісти
И Буковель , и скорее всего заробитчане притаскали британский штамп из Европы. Здесь последний месяц была жопа , госпиталя переполнены , отправляли в другие страны больных , сейчас , после жестких мер пошло на спад , а у вас скорее только начало . Этот штамп и заразней и смертельнее в разы , так что не недооценивайте опасность , всем здоровья !
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16.02.2021 19:20 Відповісти
Степанов раз сто говорил,что Ивано-Франковск доиграется....вот он и доигрался
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16.02.2021 15:41 Відповісти
25% два года назад говорили 73%, что "доиграетесь", а вы так не поняли, что "какая разница" и "хуже не будет" - будут полной *ОПОЙ!
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16.02.2021 16:10 Відповісти
ще більше лікарень закривайте, а нових не відкривайте
МВФ же вимагає переходити на телемедицину (лікування через скайп)
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16.02.2021 12:18 Відповісти
Хтось тут писав, шо Степанов ще за Супрун сприйняв цю ідею на ура. По телефону вже "лікують".
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16.02.2021 12:29 Відповісти
тыпил - антиМВФник детектед.
ну расскажи нам, что там еще МВФ требует от тебя?
В больнице Ивано-Франковска не осталось свободных COVID-коек: пациентов размещают в коридорах и столовых, - горсовет - Цензор.НЕТ 6235
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16.02.2021 12:30 Відповісти
відкрий Меморандум про співпрацю, підписаний в 2020му році, і почитай, якщо вмієш читати, звісно
телепень
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16.02.2021 12:31 Відповісти
Давай, длапоть ссылку, и не перди напрасно в лужу не сняв предварительно порткт
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16.02.2021 12:33 Відповісти
похоже как раз ТЫ и НЕ ЧИТАЛ тот меморандум.
потому, что, если бы ЧИТАЛ, то ты бы ЗНАЛ:
главные пункты сотрудничества МВФ:
1. реформы.
2. борьба с коррупцией.
3. независимость ЦентроБанка.
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16.02.2021 12:41 Відповісти
такий дорослий (начебто), а в казки досі віриш
не заважатиму тобі жити в твоєму чарівному світі рожевих єдинорогів
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16.02.2021 13:39 Відповісти
Вот же ты - ДЫБИЛ!
САМ же требовал читать меморандум, а теперь говоришь, что там уйня написана, которой нельзя верить?
И только потому, что я там прочитал то, что тебе не понравилось.
ГДЕ ЛОГИКА?
А логики у тебя никакой НЕТ.
У тебя типичные признаки психического расстройства - Обсесси́вно-компульси́вное расстро́йство или по простому, невро́з навя́зчивых состоя́ний.
Когда факты воспринимаются ТОЛЬКО ТЕ, которые не противоречат твоим "идеям фикс".
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16.02.2021 14:06 Відповісти
Буковель отхаркивают на праздники...
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16.02.2021 12:19 Відповісти
Буковель повинен за логікою "відхаркуватися" в Києві, а не в Івано-Франківську
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16.02.2021 12:21 Відповісти
А місцевих з Буковеля на період заїзду бубочки всіх евакуювали?
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16.02.2021 13:37 Відповісти
Це перемога?
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16.02.2021 12:20 Відповісти
В столовых... вот это я не очень понял, честно говоря.
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16.02.2021 12:24 Відповісти
Шо вони називають столовими - ниши в коридорах з трьома столами? Це шо - в інфекціонках таке теж? ><
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16.02.2021 12:32 Відповісти
Вот потому я и не понял.
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16.02.2021 12:34 Відповісти
ну в больницах же есть столовые помещения
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16.02.2021 12:56 Відповісти
Ну, да. Только их, по идее, инфекционные больные не посещают. Я не очень в курсе, мне просто так кажется. А уж располагать в пищеблоках инфекционных больных... нонсенс, как по мне.
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16.02.2021 13:04 Відповісти
ну, потом продезинфицируют. не на улице же их складировать
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16.02.2021 13:09 Відповісти
Про забиті морги було правдоподібніше.
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16.02.2021 13:35 Відповісти
Лежала в советских больницах - столовые были на три столика на отделение (питание посменное, палата за палатой, которые больные ходячие).
Лежала в австралийских госпиталях (гос. и частных) - никаких столовых нет и в помине, привозят в палаты (отдельные палаты и общие).

О каких "столовых" они пишут, о тех, что на три столика, то есть на 12 посадочных мест?
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16.02.2021 13:52 Відповісти
Есть.
На отделения (или на этаж).
Несколько столиков, меньше 20 посадочных мест.
Так было в советских больницах, в австралийских госпиталях для больных столовых нет - питание привозят в палаты.

Но про Украину сейчас я х/з. может, в провинции столовые размером с крытые стадионы в больницах. У лікарні Івано-Франківська не залишилося вільних COVID-ліжок: пацієнтів розміщують у коридорах і їдальнях, - міськрада - Цензор.НЕТ 7176
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16.02.2021 13:57 Відповісти
Плюсовая температура и отсутствие карантина, последние два месяца - вот вам "результат".
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16.02.2021 12:28 Відповісти
а де за допомогою карантину домоглися якогось іншого результату?
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16.02.2021 12:30 Відповісти
за такую статистику, во времена почти полной победы над вирусом, степашка будет снимать врачей с работы.
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16.02.2021 12:33 Відповісти
Пригадую як мер Івано-Франківська постійно ігнорував постанови Уряду щодо посилення карантинних вимог. Нажаль, тепер маємо такий негативний результат.
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16.02.2021 12:38 Відповісти
а Уряд має повноваження видавати якісь постанови щодо посилення карантинних вимог? за Конституцією - ні
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16.02.2021 12:39 Відповісти
Так, це прямий обов"язок Уряду згідно Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Стаття 29. Карантин
Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.. Рішення про встановлення карантину, а також про його відміну негайно доводиться до відома населення відповідної території через засоби масової інформації.
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16.02.2021 12:46 Відповісти
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
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16.02.2021 13:34 Відповісти
Окрім того постанови КМУ повинні проходити юридичну експертизу в Мін'юсті. Цього не зробили, отже ці постанови навіть не вступили в законну силу (не почали діяти).

Не кажучи вже про те, що в статті 29, яку ти наводиш, вказано також:
"Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за поданням головного державного санітарного лікаря України."
А подання Ляшко до Кабміну не робив.
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16.02.2021 13:35 Відповісти
Какие проблемі, не понимаю!? Асфальт уложили!? Клади больніх на асфальт: 1) Ровненько, не укатятся 2) щас такие погоді чудніе стоят! У лікарні Івано-Франківська не залишилося вільних COVID-ліжок: пацієнтів розміщують у коридорах і їдальнях, - міськрада - Цензор.НЕТ 6342
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16.02.2021 12:39 Відповісти
Пусть везут в соседнии обл
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16.02.2021 12:40 Відповісти
такое впечатление,что подпшикивают из баллончика эту заразу - как-то больно избирательно она локалит..
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16.02.2021 12:43 Відповісти
Ще й за межі областей (міст, штатів, провінцій...) не вилізає.
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16.02.2021 12:49 Відповісти
В магазине больше троих не собираться,а маршрутке как консервной банке
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16.02.2021 12:46 Відповісти
Це зростання захворюваності говорить про те, що вже майже ніхто нікого не тестує на ковід і людям, стикаючись з добваною реформою, дуже проблемно попасти в лікарню до потрібного спеціаліста і до сімейного лікаря.
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16.02.2021 13:02 Відповісти
"Це зростання захворюваності говорить про те, що вже майже ніхто нікого не тестує на ковід"

за Вашою думкою тестування на ковід могло б зменшити захворюваність?
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16.02.2021 13:36 Відповісти
Тобі не набридло бути всім діркам затичкою і прикидатися шлангом?
Масове тестування дозволяє своєчасно відокремити хворих (особливо безсимптомних) від здорових і загальмувати таким чином поширення пандемії.
Яким треба бути довбнем, щоб задавати це питання після року пандемії?
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16.02.2021 13:45 Відповісти
тебе надурили в зомбоящику: якщо у людини не має симптомів, то вона не може бути хворою на ГРВІ

і це ти пишеш про тести, які дають до 90 і більше відсотків ХИБНОпозитивних результатів?
а ти знаєш, що ВООЗ визнала, що безсимптомних не має підстав ними тестувати?

геній У лікарні Івано-Франківська не залишилося вільних COVID-ліжок: пацієнтів розміщують у коридорах і їдальнях, - міськрада - Цензор.НЕТ 1848
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16.02.2021 13:53 Відповісти
я бачу, що дуже сильно гальмують поширення пандемії У лікарні Івано-Франківська не залишилося вільних COVID-ліжок: пацієнтів розміщують у коридорах і їдальнях, - міськрада - Цензор.НЕТ 9847 вірусу ПОФІГ на ці безглузді "заходи"
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16.02.2021 13:54 Відповісти
Тому що в Івано-Франківській області не було карантину всі працювали... в тому числі і кабаки
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16.02.2021 13:46 Відповісти
а де було якось інакше?
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16.02.2021 13:59 Відповісти
Прямо теряюсь в догадках: каковы площади тех 'столовых"?
А то Гугль на запрос 'столовая в больнице" выдает помещения в 50 метров квадратных.
Писали бы уж сразу, что на стадионах крытых "больных" размещают, типа как в Ухане.
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16.02.2021 13:54 Відповісти
"В больнице Ивано-Франковска не осталось свободных COVID-коек: пациентов размещают в коридорах и столовых, - горсовет"

Открою страшный секрет: в советское время не только в коридорах, а и на лестнычных клетках больных размещали, и нет, не с ковидом, а сердечно-сосудистых больных, почечником, и так далее.
А каталками вообще все коридоры у приемного покоя бывало было уставлено.
Откуда знаю? А я была свидетелем, лично лицезрела.

Так что сказочникам нужно тщательнее страшилки о ковиде сочинять...
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16.02.2021 14:01 Відповісти
так
в січні 2020 лежав в неврології
на нашу палату з 6 ліжками було записано 13 людей... без всякого ковіду
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16.02.2021 14:04 Відповісти
в січні 2020 лежав в неврології
на нашу палату з 6 ліжками було записано 13 людей... без всякого ковіду вже були усі ознаки "колапсу медсистеми"
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16.02.2021 14:05 Відповісти
вранье. мы в переди планеты всей. моня чемпион. ура!!!
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16.02.2021 17:52 Відповісти
То хай більше не розважаються, а встановлять хоч один апарат лазерної терапії та повиліковують хворих в турборежимі http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
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16.02.2021 18:15 Відповісти
Вибачте, але що міськздрав Івано-Франківська робив останній рік? Чи вони тільки зараз вийшли з летаргічного сну? Чому не готували лікарні другої і третьої хвилі? Чому не ставили кисневі станції, і не прокладали киснепроводи до палат? Скільки разів звертались до міськради чи облради з проханням про необхідні заходи? Що пропонували і просили зробити?

Чи констатувати те, що лікарняних ліжок не вистачає - це єдине, на що вони здатні?
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16.02.2021 18:50 Відповісти
 
 