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Ніколи не було жодних серйозних переговорів про те, щоб скасувати санкції проти РФ, - посол Японії Кураі

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Ніколи не було жодних серйозних переговорів про те, щоб скасувати санкції проти РФ, - посол Японії Кураі

Україна абсолютно впевнена в позиції Японії щодо збереження в повному обсязі санкцій проти Росії до виконання російською стороною всіх умов для їхнього скасування.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у виступі на форумі "Азіатська стратегія в дії. Роль українсько-японської співпраці", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми постійно підтримуємо діалог з широкого кола питань з нашими японськими партнерами, і ми абсолютно впевнені в позиції наших японських друзів з питання санкцій – до того моменту, поки російська сторона не виконає всіх належних передумов для повернення тимчасово окупованих територій, для відновлення миру на Донбасі, про послаблення санкцій наразі не йдеться", - сказав Єнін.

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Він додав, що Україна веде діалог з усіма міжнародними партнерами стосовно збереження санкцій проти Росії. У цьому контексті дипломат нагадав, що нещодавно рішення продовжити на три наступні роки санкційний режим проти юридичних та окремих фізичних осіб РФ ухвалив уряд Австралії.

Посол Японії в Україні Такаші Кураі своєю чергою запевнив, що "ніколи не було жодних серйозних переговорів про те, щоб скасувати санкції проти РФ".

Автор: Наталя Джума
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Как-то не везёт рабсеянам в последнее время, сплошные русофобы вокруг. Удивительно, совершенно необъяснимо.
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16.02.2021 12:37 Відповісти
Прежде чем рассуждать о т.н. санкциях Японии в отношении россии, ознакомьтесь с динамикой товарооборота между этими странами. Прозреете от таких "санкций" Начиная с 2016 г. товарооборот только растет.
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16.02.2021 12:49 Відповісти
Крим Росії заШикотанить і Ітурупнеться.
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16.02.2021 12:54 Відповісти
так кто прав - енин или Посол Японии... я думаю - Посол Японии... там так и не научились брехать так, как брешут украинские власти... хотя... каков министр - таков приход
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16.02.2021 14:08 Відповісти
 
 