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Сигналів на рівні керівництва ЄС про винесення "Північного потоку-2" за рамки санкцій немає, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Сигналів на рівні керівництва ЄС про винесення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що в Європейському Союзі не мінятимуть санкційну політику щодо російського газопроводу "Північний потік-2". На рівні керівництва Україна не отримувала від європейських лідерів сигналів про те, що газопровід може бути винесено за рамки санкцій.

Про це Шмигаль заявив в інтерв'ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"У контексті продовження жорсткої санкційної політики проти Російської Федерації, "Північний потік-2" у всіх наших переговорах звучав як невід'ємна частина цих санкцій. Очевидним є те, що ми з вами бачимо в європейській пресі, швидше за все, є проявом внутрішніх дискусій. Там, як і у нас йдуть гібридні інформаційні та економічні атаки з боку Російської Федерації, і також наявні агресивні дії. Але на рівні керівництва немає ніяких сигналів про те, що винесення "Північного потоку-2" "за рамки" санкцій взагалі можливо", - заявив Шмигаль.

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Автор: Анастасія Потіха
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Йому так здається. Сигналів на рівні керівництва ЄС про винесення "Північного потоку-2" за рамки санкцій немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7823
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16.02.2021 12:45 Відповісти
Зазвонил/зазвенел... хера понять- назвивздел или нет?
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16.02.2021 12:46 Відповісти
Цей газопровід просто добудують і пустять в роботу...
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16.02.2021 12:46 Відповісти
Вот-вот! Похоже что таки назвиздел Шмыгаль уклончивыми "сигналами".
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16.02.2021 12:49 Відповісти
 
 