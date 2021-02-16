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Новини Політика України
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НАБУ (3426) ВР (11730) МВФ (1343) Ситник (772) Кравчук Євгенія (362)

"Слуга народу" Кравчук про звільнення директора НАБУ: "Багатьох депутатів непокоїть можлива реакція МВФ"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Урядовий законопроєкт про НАБУ, який передбачає звільнення директора бюро Артема Ситника, викликав різну реакцію у фракції "Слуга народу".

Про це сказала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт має офіційно надійти до Верховної Ради, його повинен розглянути комітет і тоді, я думаю, що ми будемо на фракції визначатися. Тому що є насправді вже зараз різні думки і багатьох депутатів непокоїть можлива реакція того ж МВФ і інших західних партнерів. тобто, чи було це якось проговорено, чи не буде це якоюсь непотрібною додатковою перешкодою в нормальних відносинах", - сказала Кравчук.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді привести статус Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції. Відповідний проєкт закону був схвалений на позачерговому засіданні уряду 15 лютого.

Також читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт Кабміну про НАБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
МВФ вас не должно беспокоить. Уже прошло. А вот реакция США - вот это непреходяще. Это должно вас беспокоить.
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16.02.2021 12:46
+11
МВФ вас и так на ЙУХ послал и правильно сделал - ворам и корупционерам и подстилкам ху..й.ла деньги давать никто не будет.
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16.02.2021 12:46
+5
Т много вам на зебильной ботоферме поатят
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16.02.2021 12:57
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МВФ вас и так на ЙУХ послал и правильно сделал - ворам и корупционерам и подстилкам ху..й.ла деньги давать никто не будет.
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16.02.2021 12:46 Відповісти
МВФ вас не должно беспокоить. Уже прошло. А вот реакция США - вот это непреходяще. Это должно вас беспокоить.
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16.02.2021 12:46 Відповісти
байден он же животворящий, знаєте?
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16.02.2021 18:03 Відповісти
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16.02.2021 18:09 Відповісти
НАБУ має чітко виконувати свої функції незалежно від прізвища керівника цього антикорупційного органу. В іншому випадку, якщо діяльність НАБУ залежить лише від прізвища керівника його, то цей антикорупційний орган є фікцією.
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16.02.2021 12:50 Відповісти
Т много вам на зебильной ботоферме поатят
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16.02.2021 12:57 Відповісти
Многих депутатов беспокоит / Не ПСиНа а девочки робкие: как бы чего не вышло и нас не наказали.
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16.02.2021 13:01 Відповісти
Так говорили же, мы не-за-ви-си-мы. А как на самом деле?
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16.02.2021 13:02 Відповісти
"Слуга народу" Кравчук про звільнення директора НАБУ: "Багатьох депутатів непокоїть можлива реакція МВФ" - Цензор.НЕТ 6715 "Слуга народу" Кравчук про звільнення директора НАБУ: "Багатьох депутатів непокоїть можлива реакція МВФ" - Цензор.НЕТ 7946
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16.02.2021 13:05 Відповісти
Якби вас це турбувало, ви б роботу робили, а ви країну розкрадаєте та розвалюєте.
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16.02.2021 13:09 Відповісти
давайте, пришвидшуйте рух до вашого кінця..
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16.02.2021 13:19 Відповісти
та не сцыкотите, посоны, шо там того мвф, они все равно уже уй показали молодому прогрессивному правительству, а не новый транш, голосуйте, хоть паржоте потом
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16.02.2021 13:26 Відповісти
Та не МВФ вони бояться - а повторити участь "тупого собачого рота" дубінеску, якщо підтримають це. З малюською і всім урядом й так все зрозуміло, що бубочка з єрмаком їм сказали - те й роблять. А от багато зелених депатутів не хочуть нариватись на проблеми з США.
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16.02.2021 13:47 Відповісти
 
 