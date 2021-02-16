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Крим (12756) Росія (47208) Японія (593) Єнін (337)

Єнін застеріг азійські країни від російського ревізіонізму: Прецедент із Кримом можуть використати в інших регіонах світу

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Єнін застеріг азійські країни від російського ревізіонізму: Прецедент із Кримом можуть використати в інших регіонах світу

Росія створила в Криму прецедент силової зміни кордонів, а тепер відпрацьовує на окупованому півострові можливості застосування своєї військової машини в інших регіонах світу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у виступі на форумі "Азійська стратегія в дії. Роль українсько-японської співпраці", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат зауважив, що ситуація в Криму і на Донбасі є яскравим прикладом політики російського ревізіонізму і свідченням критичного ослаблення сили норм та інститутів міжнародного права.

"За великим рахунком, ми стикнулися з першим силовим варіантом зміни кордонів після Другої світової війни. Сьогодні ми це спостерігали в Криму. Де цей прецедент буде використано завтра - ми можемо здогадуватися. Ми знаємо про амбіції не лише російської сторони щодо силової зміни кордонів. Я точно знаю, що ці питання надзвичайно хвилюють наших японських колег. Прецеденти беруться саме з Криму", - сказав Єнін.

Він додав, що особливо хвилює факт дедалі більшої мілітаризації окупованого півострова і навіть його можливої нуклеаризації.

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"Це не просто якісне і кількісне посилення військового угруповання РФ на території тимчасово окупованого Криму. Це ще й збільшення операційних можливостей російської військової машини щодо їхніх можливих операцій у самих різних театрах військових дій. Йдеться про Перську затоку, про можливі окремі операції в регіонах Азії і Середземномор’ї", - застеріг заступник міністра.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Изменились ли границы Турции или Греции после фактического разделения Кипра на зоны влияния? Увеличилась ли територия России после отъема у Грузии Абхазии? Или отгрызания Приднестровья у Молдовы? А вот анексия Крыма и официальное присоединение его к России и является первым прецендентом после 2 мировой.
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16.02.2021 13:17
+2
он сказал про прецедент а не про изменение.
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16.02.2021 13:05
+2
Не изменились. Где в ООН представительство северной части, если это новая признанная страна, а не Абхазия или Приднестровье.
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16.02.2021 13:37
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На Кипре не было силового изменения границ?
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16.02.2021 12:47 Відповісти
Изменились ли границы Турции или Греции после фактического разделения Кипра на зоны влияния? Увеличилась ли територия России после отъема у Грузии Абхазии? Или отгрызания Приднестровья у Молдовы? А вот анексия Крыма и официальное присоединение его к России и является первым прецендентом после 2 мировой.
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16.02.2021 13:17 Відповісти
Кипр - суверенное государство, его границы изменились. Впрочем, согласен, здесь немного другая история.
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16.02.2021 13:20 Відповісти
Не изменились. Где в ООН представительство северной части, если это новая признанная страна, а не Абхазия или Приднестровье.
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16.02.2021 13:37 Відповісти
Так и Крым как часть запоребрика ООН в целом не признала.
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16.02.2021 13:57 Відповісти
Но Россия его официально присоединила себе, тем самым изменив свои границы.
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16.02.2021 14:13 Відповісти
Россия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии, при этом назвав территориальную целостность Грузии понятием устаревшим и более нерелевантным (близко к тексту, точную формулировку не помню). Это не изменение границ?
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16.02.2021 15:21 Відповісти
Змінивши свої кордони РФ залишилася не тільки в ООН, а й в Раді Безпеки ООН.
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16.02.2021 14:33 Відповісти
Це так. А хто її звідти випре? Потрібно рішення на рівні Радбезу, а там у запоребрика є право вето. Треба шукати юридичні можливості або рзпускати ООН, як колись розпустили Лігу націй.
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16.02.2021 15:18 Відповісти
не первый - Приднестровье, Абхазия. Карабах.
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16.02.2021 12:57 Відповісти
Чушь он сказал. Нельзя признавать, что граница ИЗМЕНИЛАСЬ
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16.02.2021 13:01 Відповісти
он сказал про прецедент а не про изменение.
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16.02.2021 13:05 Відповісти
Можно было сказать - попытка изменить границу
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16.02.2021 13:14 Відповісти
Де-юре РФ змінила свої кордони але це визнано тільки РФ та сателітами.
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16.02.2021 14:34 Відповісти
азиатов не надо предупреждать. они америкосам до сих пор дают просраться.
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16.02.2021 13:28 Відповісти
А про Тибет все забыли, Китай расширился за счет полного поглощения другого государства.
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16.02.2021 13:43 Відповісти
Вообще то имеется ввиду изменение границ в Европе. А в мире и Восточный Тимор менял свою государственность после 2 мировой.
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16.02.2021 14:17 Відповісти
Вася ты дурак ?
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16.02.2021 16:04 Відповісти
 
 