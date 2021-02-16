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В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль

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В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні є тільки три компанії, які можуть забезпечити належні умови для зберігання вакцини від коронавірусу Pfizer. Однак він зазначив, що їхні потужності обмежені 300 тисячами доз на тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду повідомив у інтерв'ю "Укрінформу".

"Тема вакцинації від ковіду найбільш актуальна сьогодні як для Європи, так і для України, тому не дивно, що це питання було першим і в нашому діалозі. Ще навесні минулого року ми домовилися з ЄС про екстрену макрофінансову підтримку для України в розмірі EUR1,2 млрд, з яких першу половину EUR 600 млн ми вже отримали наприкінці минулого року, а другу половину очікуємо протягом цього року. Отже, маємо доволі серйозний ресурс для закупівлі вакцин, на створення відповідної інфраструктури для логістики та зберігання. Окрім цього, під час цього візиту ми підписали кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) ще на EUR 50 млн додатково на закупівлю вакцин і обладнання", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що вакцина Pfizer дійсно потребує складної інфраструктури через транспортування і зберігання при надзвичайно низькій температурі -80 градусів.

Також читайте: COVID-вакцину AstraZeneca подали на реєстрацію в Україні, - ЦГЗ

"В Україні є три компанії, здатні забезпечити такі умови зберігання, їхні потужності обмежені 300 тисячами доз на тиждень. За розрахунками Міністерства охорони здоров’я, цього має вистачити для того, щоб витримувати циклічність використання та завозу нових партій. Але ці потужності краще, звісно, в перспективі розвивати. Стосовно усіх інших вакцин, умови зберігання яких менш жорсткі і потребують від -8 до +8,. інфраструктура досить розгалужена — є окреме державне підприємство з відповідними складськими приміщеннями, а також численні приватні компанії. Крім того, ми оновили цю інфраструктуру. Тому з точки зору збереження та логістики вакцин, ми загалом відчуваємо себе впевнено", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов пояснив, що COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого через того, що виникли проблеми логістичного характеру.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, но их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2319
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16.02.2021 13:03
+11
В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, но их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 421
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16.02.2021 13:04
+5
Шмыгайло, а до сегодняшнего дня ты фаберже чухал?
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16.02.2021 13:00
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Гарно подготовились,а что у Авакова нельзя хранить? Бабки вроде выделялись?
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16.02.2021 12:58 Відповісти
Праффесіонали підготувались до вакцинації !!!!! Грьобаний стид - все через сраку ...
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16.02.2021 13:01 Відповісти
В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, но их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2319
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16.02.2021 13:03 Відповісти
В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, но их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 421
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16.02.2021 13:04 Відповісти
кстати а специальные шприцы купили ? а то вон Япония:
В Японии придется утилизировать часть вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като
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16.02.2021 13:38 Відповісти
А шо ХЛАДОКОМБИНАТЫ ОЛИГАРХАМ РАСПРОДАЛИ ?
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16.02.2021 12:59 Відповісти
Т.н. ефективним власникам.
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16.02.2021 13:00 Відповісти
Ага ,Шмыгаль даже не в курсе , что есть хладокомбинаты 😀😀😂 эффективненький премьер
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16.02.2021 13:09 Відповісти
А зачем хладокомбинатам температура -80С в производстве?
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16.02.2021 13:49 Відповісти
Настав час ох*єнних історій..... В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, но их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8817
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16.02.2021 12:59 Відповісти
Шмыгайло, а до сегодняшнего дня ты фаберже чухал?
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16.02.2021 13:00 Відповісти
Ось ще виявиться що і шприців не вистачає і далі за списком.
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16.02.2021 13:02 Відповісти
началось) а медбрат об этом знает? он грозился миллионы завезти единовременно...
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16.02.2021 13:00 Відповісти
В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5632
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16.02.2021 13:06 Відповісти
жена у него еще та подстилка ватная...
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16.02.2021 13:05 Відповісти
идиоты, идет второй год борьбы с вирусом, оказывается хранить негде, да купить уже кацапской бодяги, она в вёдрах прекрасно хранится.
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16.02.2021 13:05 Відповісти
Пфайзер не только хранить надо к ней еще специальные шприцы нужно закупить.
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16.02.2021 13:39 Відповісти
А распинались у нас все есть, мы готовы. Непотреб хоть дали и на этом спасибо, больше лижите западу.
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16.02.2021 13:08 Відповісти
В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5536
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16.02.2021 13:13 Відповісти
в акурат перед тим, як треба заплатити - майстри спорту по ковіду дізнались про лише триста тисяч потужностей...
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16.02.2021 13:16 Відповісти
Вакцинацию будут проводить через "Дию", достаточно подать заявку и на Viber Вам придет вакцина от Зе-клоунов )))
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16.02.2021 13:21 Відповісти
Майстри спорту з боротьбі з ковідом дізнались що потужностєй в них лише на 3-й дитячий розряд.
А степашка в загалі ні про що нє здогодався - в нього все готово, тільки вакцину чекає.

Не ребята, етих уродов надо будет садить у в'язницю и садить надолго
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16.02.2021 13:27 Відповісти
" ..апять МВФ обкакался.. " В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4965
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16.02.2021 13:32 Відповісти
Вторник, 26 января 2021, 01:20

Д. Шмыгаль, прямая речь:

"Вакцинация начнется в феврале. В ближайшее время Украина получит 1 млн доз вакцины. До конца января мы ожидаем то количество вакцины по COVAX. Будет первая поставка вакцины от COVAX в объеме от 200 тысяч доз для того, чтобы начать экстренную немедленную вакцинацию. Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контрактов уже более чем на 30 миллионов доз на подписании и подписано, поэтому все очереди согласно четкому плану вакцинации будут соблюдены, вся инфраструктура подготовлена​​".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/26/7281195/
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16.02.2021 13:34 Відповісти
В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4474
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16.02.2021 13:43 Відповісти
От COVAX - astrozeneca а ее не надо хранить при -80с
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16.02.2021 14:11 Відповісти
Еще раз из речи Шмыгаля:

"Будет первая поставка вакцины от COVAX"
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16.02.2021 14:21 Відповісти
Шмыгла на НАРЫ ! В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9095
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16.02.2021 13:50 Відповісти
а є що зберігати?
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16.02.2021 13:58 Відповісти
насправді три компанії вже зробили вакцину, а рідкий азот багато де є, то не проблема зробити зберігання..
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16.02.2021 13:59 Відповісти
При таком выдающемся уме и не в партии зеленых?????
Жидким азотом бородавки выжигают, а не вакцину хранят.
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16.02.2021 15:44 Відповісти
В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3423
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16.02.2021 14:18 Відповісти
Все готово, да вот только вакцину не завезли и хранить ее негде. А так все готово.
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16.02.2021 15:42 Відповісти
 
 