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Від початку доби найманці РФ один раз порушили "режим тиші" на Донбасі: біля Південного "працював" ворожий снайпер, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Від початку доби найманці РФ один раз порушили

Від початку доби на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

"З початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано один ворожий обстріл. Близько 11:00, поблизу Південного, що на луганському напрямку, діяв ворожий снайпер. Бойових втрат з боку українських військовослужбовців немає", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 лютого, на Донбасі зафіксовано три ворожі порушення режиму припинення вогню, зокрема, з використанням гранатометів.

Також читайте: Найманці РФ продовжують здійснювати провокаційні обстріли на Донбасі, за добу - три порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Кто про што а вшивый про Порошенка.
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16.02.2021 13:19
+2
Цьогоріч українська армія може придбати великокаліберні снайперські комплекси від Заводу "Маяк"

Пресслужба Міністерства оборони України у своїй відповіді журналістам телеканалу "Україна 24" повідомила про зацікавленість війська в придбанні "піхотної гармати" під набої 14,5х114 ПГ-14,5 "Нічний Хижак" від АТ "Завод "Маяк".
"Генеральним штабом Збройних сил України відпрацьовано пропозиції до основних показників Державного оборонного замовлення на 2021 рік, якими передбачено закупівлю великокаліберних гвинтівок калібру 14,5 мм для забезпечення потреб ЗС України", - відповіли на інформаційний запит журналістів в оборонному відомстві.

Великокаліберна гвинтівка (подібні види зброї зазвичай називають "антиматеріальними" або "піхотними гарматами") базується на основі 14,5-мм уніфікованої вкладної самозарядної гармати 2х35, що призначена для проведення навчально-тренувальних стрільб без витрат основних *********** радянських танків, оснащених основними системами калібру 125 мм.
Звичайно, що власне від "оригіналу" гармати мало що лишилося, окрім ствола та калібру. "Нічний хижак" обладнаний додатковими системами, зокрема глушником, який робіть непомітним для ворога постріл з відстані 800 метрів (при дальності у понад 3,5 км) та компенсатором віддачі, який дозволяє користуватися гарматою практично будь-якій людині.
"3 тисячі метрів це абсолютно нормальна вирішуєма ситуація. За 700 метрів тебе не чути, за 800 - тебе не видно в тепловізор. А ти "прилітаєш" за 3 тисячі з плюсом", - розповів головний конструктор АТ "Завод "Маяк" Олександр Гордєєв.
Така зброя не просто здатна уразити звичайну ціль на надвеликих дистанціях, а й успішно може знищити навіть легку бронетехніку чи пошкодити танк.https://uprom.info/news/vpk/czogorich-**********-armiya-mozhe-prydbaty-velykokaliberni-snajperski-kompleksy-vid-zavodu-mayak/
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16.02.2021 13:13
+1
Може вже пора і нам використовувати снайперів, щоб відстрілювати цих ублюдків.
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16.02.2021 13:11
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Кто про што а вшивый про Порошенка.
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16.02.2021 13:19 Відповісти
Скоро весна, у трольні загострення. Тим більше рейтинги Бубачку- мертвечука- бойка- тимошенко і т.п. НЕ радують.
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16.02.2021 13:22 Відповісти
Ні, не підхоплять ) Можна скільки завгодно виготовляти "деркачину" проти Порошенко, але проукраїнський електорат від ЄС до СН не перетече, скільки мільйонів у це не вкладай. рейтинг СН як падав, так і буде падати, а рейтинг ЄС - зростати. Станом на зараз антиукраїнська політика Зеленського настільки очевидна, що для цього непотрібно бути політологом.
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16.02.2021 13:27 Відповісти
Може вже пора і нам використовувати снайперів, щоб відстрілювати цих ублюдків.
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16.02.2021 13:11 Відповісти
Цьогоріч українська армія може придбати великокаліберні снайперські комплекси від Заводу "Маяк"

Пресслужба Міністерства оборони України у своїй відповіді журналістам телеканалу "Україна 24" повідомила про зацікавленість війська в придбанні "піхотної гармати" під набої 14,5х114 ПГ-14,5 "Нічний Хижак" від АТ "Завод "Маяк".
"Генеральним штабом Збройних сил України відпрацьовано пропозиції до основних показників Державного оборонного замовлення на 2021 рік, якими передбачено закупівлю великокаліберних гвинтівок калібру 14,5 мм для забезпечення потреб ЗС України", - відповіли на інформаційний запит журналістів в оборонному відомстві.

Великокаліберна гвинтівка (подібні види зброї зазвичай називають "антиматеріальними" або "піхотними гарматами") базується на основі 14,5-мм уніфікованої вкладної самозарядної гармати 2х35, що призначена для проведення навчально-тренувальних стрільб без витрат основних *********** радянських танків, оснащених основними системами калібру 125 мм.
Звичайно, що власне від "оригіналу" гармати мало що лишилося, окрім ствола та калібру. "Нічний хижак" обладнаний додатковими системами, зокрема глушником, який робіть непомітним для ворога постріл з відстані 800 метрів (при дальності у понад 3,5 км) та компенсатором віддачі, який дозволяє користуватися гарматою практично будь-якій людині.
"3 тисячі метрів це абсолютно нормальна вирішуєма ситуація. За 700 метрів тебе не чути, за 800 - тебе не видно в тепловізор. А ти "прилітаєш" за 3 тисячі з плюсом", - розповів головний конструктор АТ "Завод "Маяк" Олександр Гордєєв.
Така зброя не просто здатна уразити звичайну ціль на надвеликих дистанціях, а й успішно може знищити навіть легку бронетехніку чи пошкодити танк.https://uprom.info/news/vpk/czogorich-**********-armiya-mozhe-prydbaty-velykokaliberni-snajperski-kompleksy-vid-zavodu-mayak/
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16.02.2021 13:13 Відповісти
пошли Боженька косоокому рашко-снайперу щей і діарею з тремором
(якщо наших контрснайперів заборонили)
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16.02.2021 13:14 Відповісти
"Всього " одне порушення і снайпер?
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16.02.2021 13:24 Відповісти
та не "работал" а отдыхал... в тире...
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16.02.2021 13:39 Відповісти
Це такий собі найкращий можливий випадок дня за нинішнього керівництва, що ворожий снайпер стріляв по нас але не влучив?
А (ефективно) вести вогонь у відповідь або ще краще на упередження ніяк не хочуть дозволити?!
Не так давно можна було читати доповіді про знищених та поранених окупантах, але місяцями не бачив такої.
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16.02.2021 15:09 Відповісти
 
 