Від початку доби найманці РФ один раз порушили "режим тиші" на Донбасі: біля Південного "працював" ворожий снайпер, - Міноборони

Від початку доби на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

"З початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано один ворожий обстріл. Близько 11:00, поблизу Південного, що на луганському напрямку, діяв ворожий снайпер. Бойових втрат з боку українських військовослужбовців немає", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 лютого, на Донбасі зафіксовано три ворожі порушення режиму припинення вогню, зокрема, з використанням гранатометів.

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