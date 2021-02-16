Росія продовжує направляти на окуповану територію Донбасу бойову техніку після ремонту, - розвідка

Через неконтрольовані Україною ділянки кордону в підрозділи 1 і 2 АК російсько-окупаційних військ продовжує надходити бойова техніка після ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, противник посилює свою систему спостереження на передових позиціях з використанням переносних малогабаритних радіолокаційних станцій наземної розвідки російського виробництва, які використовуються для цілевказівки снайперським та артилерійським розрахункам.

Крім того, через неконтрольовані Україною ділянки кордону до підрозділів першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російсько-окупаційних військ продовжує надходити бойова техніка після ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу.

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