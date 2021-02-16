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Росія продовжує направляти на окуповану територію Донбасу бойову техніку після ремонту, - розвідка

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Росія продовжує направляти на окуповану територію Донбасу бойову техніку після ремонту, - розвідка

Через неконтрольовані Україною ділянки кордону в підрозділи 1 і 2 АК російсько-окупаційних військ продовжує надходити бойова техніка після ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, противник посилює свою систему спостереження на передових позиціях з використанням переносних малогабаритних радіолокаційних станцій наземної розвідки російського виробництва, які використовуються для цілевказівки снайперським та артилерійським розрахункам.

Крім того, через неконтрольовані Україною ділянки кордону до підрозділів першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російсько-окупаційних військ продовжує надходити бойова техніка після ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу.

Читайте: З початку доби найманці РФ один раз порушили "режим тиші" на Донбасі: біля Південного "працював" ворожий снайпер, - Міноборони

Автор: Анастасія Потіха
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Яка несподіванка! Ужос.
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16.02.2021 13:26 Відповісти
продовжують утримувати 120-мм міномети, 122-мм самохідні артилерійські установки і танки Джерело: https://censor.net/ua/n3248212
продовжують? отже, утримувала там й раніше.
продовжують? отже, розвідка мала інформацію про вказану техніку й вчора й позавчора й з початку "перемир'я".
отже, весь цей час, з початку оголошення т.зв. перемир'я, зеленське знало про порушення кацапнею "домовленостей", знало про те, що кацапня сили та засоби нікуди не відвела.
й не зважаючи на це зеленське просто сцяло всім в очі, коли заявляло, що якесь там перемир'я дотримується. а значить зеленське покривало окупанта.
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16.02.2021 13:34 Відповісти
зешмаркля ворог і бреше безупинно, давно вже знаємо..., зрозуміло що напад буде і прорив можливий і будуть знову дуже великі втрати
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16.02.2021 14:20 Відповісти
Зеленський: "ОАЕ визнали водійські посвідчення України".
Мілованов: "МВФ обісрався".
Сухачов: "Українські військові загинули через власну необережність".

В - ********.
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16.02.2021 13:37 Відповісти
а главнокомандующий жопу греет на пляжах
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16.02.2021 13:43 Відповісти
вже нудить від цих "арєстовичєй" за їх брехню, що військовим на нулі не забороняють стріляти.
Ну, по-перше, їм забороняють робити те, що є основою оборонної тактики: знищувати ворога на випередження. Побачив ціль - стріляй.
По-друге, ось вам свіженького: розпорядження по підрозділу ### від 14.02.2021р., вже після загибелі наших. "Максимальна тиша на усіх СП, ніяких провокацій. Вогонь відкривати лише з дозволу командира ### з попереднім докладом"..
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16.02.2021 13:53 Відповісти
информбюро работает в поте лица... им бы еще диктора с голосом Левитана... а в остальном украинская разведка - абсолютно не способная ни на что чмырня с узкими плечиками и толстыми задницами... голова огромная, но ума нет...
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16.02.2021 14:06 Відповісти
ти з одічалих? не чув що розвідка заборонена і беспілотниками теж? ось кацапи прийдуть буде тобі і голос левітана і "ізоляцію" с підвалами організують, все як ти хочеш
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16.02.2021 14:29 Відповісти
Нужно нашим воинам разрешить отправлять её снова на ремонт.Или в утиль.
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16.02.2021 17:28 Відповісти
 
 