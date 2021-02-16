Росія продовжує направляти на окуповану територію Донбасу бойову техніку після ремонту, - розвідка
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Через неконтрольовані Україною ділянки кордону в підрозділи 1 і 2 АК російсько-окупаційних військ продовжує надходити бойова техніка після ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, противник посилює свою систему спостереження на передових позиціях з використанням переносних малогабаритних радіолокаційних станцій наземної розвідки російського виробництва, які використовуються для цілевказівки снайперським та артилерійським розрахункам.
Крім того, через неконтрольовані Україною ділянки кордону до підрозділів першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російсько-окупаційних військ продовжує надходити бойова техніка після ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу.
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продовжують? отже, утримувала там й раніше.
продовжують? отже, розвідка мала інформацію про вказану техніку й вчора й позавчора й з початку "перемир'я".
отже, весь цей час, з початку оголошення т.зв. перемир'я, зеленське знало про порушення кацапнею "домовленостей", знало про те, що кацапня сили та засоби нікуди не відвела.
й не зважаючи на це зеленське просто сцяло всім в очі, коли заявляло, що якесь там перемир'я дотримується. а значить зеленське покривало окупанта.
Мілованов: "МВФ обісрався".
Сухачов: "Українські військові загинули через власну необережність".
В - ********.
Ну, по-перше, їм забороняють робити те, що є основою оборонної тактики: знищувати ворога на випередження. Побачив ціль - стріляй.
По-друге, ось вам свіженького: розпорядження по підрозділу ### від 14.02.2021р., вже після загибелі наших. "Максимальна тиша на усіх СП, ніяких провокацій. Вогонь відкривати лише з дозволу командира ### з попереднім докладом"..