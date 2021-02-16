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Тарифи на газ (343) Вітренко Юрій (370)

Ми не допустимо, щоб ціна газу для населення до кінця року збільшувалася, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми не допустимо, щоб ціна газу для населення до кінця року збільшувалася, - Вітренко

Ціни на газ в Україні до кінця року можуть залишитися на рівні не більш ніж 6,99 гривень за метр кубічний. В уряді зараз працюють над рішенням без надмірного втручання в роботу ринку.

Про це заявив під час всеукраїнського форуму "Україна 30" виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З огляду на кон'юнктуру європейського ринку, можна очікувати, що буде зростання цін, проте уряд цього не допустить. Уряд зараз працює над стійким рішенням, яке дозволить зробити так, щоб і до кінця цього року люди не платили за газ більше ніж 6,99 грн/куб. м", - зазначив він.

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За його словами, уряд з цією метою, зокрема, має намір забезпечити вільний вихід газу власного видобутку на ринок у вигляді річного продукту з його подальшою реалізацією постачальниками населенню.

"Ми не допустимо того, щоб ціна газу до кінця року збільшувалася ... Конкуренція буде. Постачальники мають конкурувати меншою ціною. Ми не будемо навіть встановлювати якісь адміністративні обмеження, ми просто хочемо зробити таку структуру ринку, такий дизайн ринків, так боротися зі зловживаннями, щоб ринковим способом зробити так, що будуть різні ціни, при цьому вони не будуть вищі, ніж 6,99 грн/куб. м", - наголосив Юрій Вітренко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
какого хера она вообще должна увеличиваться.. это же газ своей добычи....
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16.02.2021 13:37
+7
Вітренко почав вішати локшину, як професійний зебіл, бо дуже хочеться - що аж кушать нє магу. ))
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16.02.2021 13:37
+5
1. Раз и навсегда вывести простую и понятную формулу образования цены на газ. Исключить прокладки и прочую муть из этой формулы, как бы она не называлась.
2. Обеспечить равные условия работы на рынке газа всем участникам.
3. Собрать всю босоту, что кормится с рынка газа и отправить на буровые (принудительно, на 15 лет с конфискацией)

Всё.
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16.02.2021 13:49
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какого хера она вообще должна увеличиваться.. это же газ своей добычи....
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16.02.2021 13:37 Відповісти
Ті просто вспомни, почем они газ купили и закачали.
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16.02.2021 13:43 Відповісти
да он просто издевается... оно прикалывается так с издевкой, подождите еще эл. энергия грядет а затем и вода подтянется а там и хлеб и все остальное
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16.02.2021 14:52 Відповісти
конечно только пиар, ЕС заставит привести к экономически обоснованным ценам.
так что газ будет только расти и расти в цене. ибо нефть потихоньку растет в цене, а за ней и газ.
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16.02.2021 16:25 Відповісти
"экономически обоснованным ценам" , а с чего ты взял, что это ОБЯЗАТЕЛЬНО дороже !?
Может они требуют НА ОБОРОТ снижение, так как сейчас цены ЗАВЫШЕНЫ !!!
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16.02.2021 16:34 Відповісти
я що найменше 40 год вже чую що треба підняти ціни то на бензин, то на газ то на комуналку до європейського рівня, та "вот еще немного потерпите, а что вьі хатели к рьінку идем, работать не умеете". То мабуть нам хтось бреше? Може наші ціни повинні бути економічно обгрунтовані, іменно для нашої країни? Бо куди ж ті кошти за підвищення весь час ідуть, в бездонні кармани олігархів? Який тоді сенс у високих цінах? Тим паче за наші ж гроші купували газ весною та літом по 3 а продають нам уже по 9, це шо таке?
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16.02.2021 17:29 Відповісти
Breakingnews !
Стало відомо, що ботоферма Зеленського працює з Росії.

https://prm.ua/stalo-vidomo-shcho-botoferma-zelens-koho-pratsyuye-z-rosiyi/
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16.02.2021 13:44 Відповісти
Ничего удивительного. Нашего ишака оманского ФСБ уже давно завербовало, когда он фильмы в рашке снимал за деньги фонда кино. Оперативный псевдоним "Буратино" у шута
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16.02.2021 13:56 Відповісти
Я не буду удивлен если окажется что точный псевдоним это Голубой Буратино.Скорее на этом и взяли.
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16.02.2021 14:06 Відповісти
Наверное там у него все хорошо зашкурено...
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16.02.2021 16:58 Відповісти
а почему хлеб по 20 грн? он же нашего пр-ва и должен быть по 20 коп)))
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16.02.2021 16:57 Відповісти
так понимаю, и менее она не будет...
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16.02.2021 13:37 Відповісти
Вітренко почав вішати локшину, як професійний зебіл, бо дуже хочеться - що аж кушать нє магу. ))
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16.02.2021 13:37 Відповісти
весь в маму прогрессивщицу пошел
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16.02.2021 13:42 Відповісти
кто *** тянет эту Конотопскую рожу ???
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16.02.2021 13:37 Відповісти
наверное или америка или европа, уж сильно настойчиво
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16.02.2021 13:40 Відповісти
Витренко, или к .. маме, так слюни и ткут от будущих лямов , проходящих мимо .
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16.02.2021 13:38 Відповісти
после таких заяв-пора менять драгдилера
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16.02.2021 13:39 Відповісти
и это уже неподьемная цена, увеличите- еще больше будет долг, вы за 30 лет вашей жидовской власти так накерували, что народ обобрали подчистую, остались только нищенские пенсии и нищенские зарплаты,
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16.02.2021 13:39 Відповісти
Правительство сейчас работает над устойчивым решением, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили за газ больше 6,99 грн/куб. м", - отметил он. Источник: https://censor.net/ru/n3248216\\\\\\\\\\\

Лещенко шо кажет?
МВФ не даст бабла(отдавать потом - надо) бо у нам его тупо прое*дают
Просто зашибись - правиДельство взяло бабло, а отдавать - Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко - Цензор.НЕТ 3365 а пусть Вася, который щас тока школу закон*ил, отдает, а мы - Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко - Цензор.НЕТ 2738 (а нам поПутину, еще бы - мы взяли, а вы - Чупа-чупс, нувыпонели)
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16.02.2021 13:40 Відповісти
другим словом - мы не позволим шоб наши милионные зарплаты уменьшались
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16.02.2021 13:40 Відповісти
Зебилы - они ка п@@@@ры
Один другого оприходовал - и вот уже есть новый п@@дор.
Вот один, Люся абдрістович и прочая...
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16.02.2021 13:42 Відповісти
Значит будет опять дорожать, Всегда если власть о чем то заявляет значит будут грабить Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко - Цензор.НЕТ 8184
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16.02.2021 13:43 Відповісти
вже скоро той час, коли по таких пиках будуть бити
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16.02.2021 13:43 Відповісти
Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко/ Жадность мародёра границы не имеет. Уже получил 4 млн долларов премии а всё врёт, борца с мафией Коломойского изображает. Которая его же в министры двигает.
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16.02.2021 13:44 Відповісти
Цена на газ собственной добычи должна быть уменьшена.
А раз Витренко это не говорит, то значит пусть едет к ... маме.
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16.02.2021 13:44 Відповісти
Ходят упорные слухи, что некто Беня закупил у "Нафтогаза" газ по 18 долларов США, в то время когда газ стоит белее 40 долларов США.
Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко - Цензор.НЕТ 648
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16.02.2021 13:44 Відповісти
Беня всегда найдет способ как обмануть и заработать на украинском народе. Однажды он провернул дело с Приватом, почему бы не повторить что то похожее?
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16.02.2021 14:02 Відповісти
Я не понимаю почему сакральной стала цифра 6.99? Я не о том много это или мало, а просто о каком то фетишизме вокруг даного числа. Может кто то внятно объяснить ее происхождение.
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16.02.2021 13:44 Відповісти
что тут гадать... поза 69 + 9 сверху...
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16.02.2021 13:56 Відповісти
Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко - Цензор.НЕТ 9664
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16.02.2021 13:44 Відповісти
Какие милые зверюшки.
Какой "рынок газа"??? Есть цена добычи. ВСЕ. Ровно за столько его и должны продавать НАСЕЛЕНИЮ. Никто не говорит в МИНУС продавать.
Вы там не зажрались? То рыжоче чмо получает премию в 100+ лямов, то фирмам-пустышкам "дарит" миллионы кубов. Это КАК? Вот в это комуняцкое рыло влезло 4 ляма баксов.
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16.02.2021 13:45 Відповісти
А харчеваться за что те же витренки каломойские с ахметами будут?
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16.02.2021 13:48 Відповісти
у какой хитрый , летом цена на газ должна упасть до 2 грн
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16.02.2021 13:46 Відповісти
Ты КОЗЛИНА, её снижать должен минимум вдвое а не лапшу на уши лохам вешать ... Ми не допустимо, щоб ціна газу для населення до кінця року збільшувалася, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1519
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16.02.2021 13:49 Відповісти
1. Раз и навсегда вывести простую и понятную формулу образования цены на газ. Исключить прокладки и прочую муть из этой формулы, как бы она не называлась.
2. Обеспечить равные условия работы на рынке газа всем участникам.
3. Собрать всю босоту, что кормится с рынка газа и отправить на буровые (принудительно, на 15 лет с конфискацией)

Всё.
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16.02.2021 13:49 Відповісти
Витренко откровенно лепит горбатого.
Как же к корыту хочется поближе пролезть....
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16.02.2021 13:50 Відповісти
Ему бы еще на каблуки встать да заволать Любі мої. Популизм это приятно, но лучше объяснить механизм ценообразования и способы уменьшения стоимости стратегического для нищего народа Украины товара как газ.
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16.02.2021 13:53 Відповісти
Шаурму дві шаурми цьому патріоту!
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16.02.2021 13:53 Відповісти
Начинает надоедать эта ложь. Они уже допустили увеличение цены на газ и электричество.
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16.02.2021 13:58 Відповісти
Ну не упоротые - населению летом газ втюхивать по 7грн. + доставка 2.14 (у меня так)...и это при том что собственная добыча покрывает полностью потребности населения и комунальщиков
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16.02.2021 14:01 Відповісти
речь должна идти не о том, что не будет повышения цен, а о том, что ЦЕНЫ БУДУТ ПОНИЖЕНЫ ДО 3 ГРН ЗА КУБОМЕТР, пересмотрены зарплаты всех до единого их тех, кто отвечает за вопросы поставки газа, у них будут БУДУТ ИЗЪЯТЫ ПЕРЕПЛАТЫ ЗА ВСЕ ГОДЫ, НАЛОЖЕН СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ШТРАФ С НЕМЕДЛЕННОЙ ОПЛАТОЙ...
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16.02.2021 14:03 Відповісти
!!! 3 грн за КУБОМЕТР + произведен ПЕРЕРАСЧЕТ переплаченных сумм за Роттердам++, за газ, за доставку. ОБЛГАЗЫ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ!
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16.02.2021 15:22 Відповісти
Вы правы! надо делать то,что Вы предлагаете! надо поднимать Украину! И вместе мы сможем это сделать...
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16.02.2021 21:45 Відповісти
а как это цены просто так могут увеличиваться?? может их кто то увеличивает?? или им туда дрожжей засыпают??? Ми не допустимо, щоб ціна газу для населення до кінця року збільшувалася, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8221
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16.02.2021 14:04 Відповісти
******, будут грабить... Ми не допустимо, щоб ціна газу для населення до кінця року збільшувалася, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7406
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16.02.2021 14:08 Відповісти
Не отримали грошей від МВФ - і пішли "врознос". Запроваджуємо соціалізм - як у Венесуелі, знищуємо боротьбу з корупцією.
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16.02.2021 14:24 Відповісти
А как же офигенный рынок ? Каким боком "вы" вообще им управляете ? А если управляете то почему 6.99 , а не 2.99 ?
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16.02.2021 14:48 Відповісти
ну так это и есть наш рынок - продавец один а все остальные покупатели, типа - не нравится проходи мимо... рты закрыли и в очередь, сукины дети..
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16.02.2021 14:59 Відповісти
витренко, что ты из себя представляешь??? .."мы не допустим.." Тьфу на тебя!
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16.02.2021 15:18 Відповісти
этот пи....рас пусть расскажет какая калорийность должна быть у газа что бы платить столько за него!
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16.02.2021 15:35 Відповісти
Ну да, газ не подорожает до конца года, зато доставка уже 2 грн, поднимут еще, чтоб компенсировать нехватку сверхдоходов из продажи кубометров газа(( Жаль что большинство не считает(
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16.02.2021 16:51 Відповісти
А потом, ..... хоть кол чеши, не до вас мне будет.....
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16.02.2021 17:56 Відповісти
 
 