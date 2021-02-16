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Головний санлікар Ляшко терміново виїжджає до Івано-Франківської області через ситуацію з коронавірусом, - нарада в Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Головний санлікар Ляшко терміново виїжджає до Івано-Франківської області через ситуацію з коронавірусом, - нарада в Зеленського

Ситуацію із заповненням ліжко-місць для хворих на COVID-19 в Івано-Франківській області детально обговорили на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що надзвичайно високий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%.

За словами глави уряду, сьогодні ввечері очікується засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС щодо цієї ситуації. В область терміново виїжджає головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доправлення пацієнтів швидкими в інші області, де є вільні місця, надто ускладнене, треба розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області. Пам’ятайте, що насамперед важливі життя пацієнтів", – сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що в лікарні Івано-Франківська не залишилося вільних COVID-ліжок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Ковидного фонда уже нет...размещайте всех на чердак!
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16.02.2021 13:50
+3
100%. Сприймаєш все це, як дешевий дуркуватий серіал для бабусь.
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16.02.2021 13:50
+3
Про критичну ситуацію в Івано- Франківській обл. вже говорили майже місяць , а до Зеєміратського і сансрача Ляшка , тільки
сьогодні дійшло ?
Хлопці , ідіть геть , якщо ви невзмозі рятувати Украіну і украінців !
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16.02.2021 13:50
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Артисты *** .... Главный санврач Ляшко срочно выезжает в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 4129
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16.02.2021 13:48 Відповісти
100%. Сприймаєш все це, як дешевий дуркуватий серіал для бабусь.
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16.02.2021 13:50 Відповісти
Ковидного фонда уже нет...размещайте всех на чердак!
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16.02.2021 13:50 Відповісти
Про критичну ситуацію в Івано- Франківській обл. вже говорили майже місяць , а до Зеєміратського і сансрача Ляшка , тільки
сьогодні дійшло ?
Хлопці , ідіть геть , якщо ви невзмозі рятувати Украіну і украінців !
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16.02.2021 13:50 Відповісти
Сцена n-нна. В кадрі герой в масці і плащі зі старенького бусу вигружає біля лікарні холодильник з вакциною. Масовка плескає в долоні, кричить і плаче від щастя.
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16.02.2021 13:59 Відповісти
добуков...........**.....сь ? Главный санврач Ляшко срочно выезжает в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 3179
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16.02.2021 13:52 Відповісти
сподіваюсь, Ляшко везе з собою кілька "розкладушок", аби покращити ситуацію
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16.02.2021 13:56 Відповісти
Как выезжать - так Ляшко, а как закупки - так это Степанов...
Где справедливость?
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16.02.2021 14:29 Відповісти
Биба и Боба - два долб....ба!
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16.02.2021 14:40 Відповісти
Головний санлікар Ляшко терміново виїжджає до Івано-Франківської області через ситуацію з коронавірусом, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 604
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19.02.2021 12:43 Відповісти
По старшинству, по старшинству... Головний санлікар Ляшко терміново виїжджає до Івано-Франківської області через ситуацію з коронавірусом, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 9759
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19.02.2021 12:44 Відповісти
Лижі взяв?
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16.02.2021 14:56 Відповісти
поздно пить боржоми... докатались в буковеле во главе с клованом...
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16.02.2021 14:59 Відповісти
Ляшко везе в область 500 ліжок для ковідних,забезпечених киснем!
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16.02.2021 16:42 Відповісти
А может как в армии - трехярусные кровати и штабелями складировать больных? Чет туго доходит до западенцев необходимость блюсти карантин.
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20.02.2021 23:13 Відповісти
 
 