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Нацкомітет спорту інвалідів України оформив базу в Криму на фірму з РФ, - юрист

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Адвокат Олександр Вознюк стверджує, що підприємство "Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів Національного комітету спорту інвалідів України", яке було побудовано в Криму до його анексії Росією за кошти українських платників податків, продовжує свою діяльність і перереєстровано в РФ як приватна структура.

Про це він розповів порталу delo.ua.

Вознюк нагадав, що підприємство "Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів Національного комітету спорту інвалідів України" було зареєстровано ще в 2002 році, як підприємство об'єднання громадян. Разом з тим земельна ділянка для створення цього центру надавалася рішенням уряду. Його будівництво фінансувалося за кошти державного та місцевого бюджетів.

Нацкомітет спорту інвалідів України оформив базу в Криму на фірму з РФ, - юрист 01

Після анексії Криму Росією на території країни-агресора було зареєстровано ТОВ "Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів" за тією ж адресою, де було зареєстровано і підприємство "Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів Національного комітету спорту інвалідів України" : місто Євпаторія, селище міського типу Заозерне, вулиця Алея Дружби, будинок 1. Єдиним засновником зареєстрованого в Росії ТОВ є Національний комітет спорту інвалідів України.

Але тепер цей центр працює під брендом "Центр спорту "Еволюція" як приватний заклад.

"Пан Сушкевич заявив, що забрали олімпійську базу, де тренувалися люди з інвалідністю в Криму. І нібито він зустрічався з президентом країни-агресора РФ з метою збереження такої бази України, щоб люди, наші олімпійці, там займалися спортом в подальшому. А за фактом це був фарс. Відбулася юридична афера: переписали майно, яке було побудовано за рахунок платників податків України, на російську компанію. Таким чином, обікрали кожного українця", - зазначає Вознюк.

На його думку, це можна розцінювати як державну зраду з боку голови Національного комітету спорту інвалідів України Володимира Сушкевича, і кваліфікувати як заволодіння коштами платників податків шляхом шахрайства. За його словами, українці фактично профінансували будівництво приватного готелю в Криму.

"Кримською базою повинна зайнятися генпрокуратура. СБУ має дати належну правову оцінку", - зазначає адвокат.

Вознюк зазначає, що цей випадок знову порушує питання, чому держава в особі Міністерства молоді та спорту продовжує з року в рік фінансувати громадську організацію "Національний комітет спорту інвалідів України", яка, на думку юриста, є по факту приватною структурою.

"Виходить так, що 3,5 млрд отримує ГО під назвою "Національний комітет спорту". Треба ламати ці схеми, робити перевірки?" - підкреслив він

Автор: Анастасія Потіха
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иииииии ??? кто получит по хлебалу ????
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16.02.2021 14:00 Відповісти
- фа фсьом финафат парашенка!!!
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16.02.2021 14:05 Відповісти
в 2008 г., руководитель" Украинского союза ветеранов Афганистана" Сергей Червонопиский, переписал базу отдыха на берегу Днепра в селе Сокирна (Черка. обл), на свою жену..
я сам лично читал договор куп/прод..

а база отдыха была записана как коммунальная собственность и была оформлена на Черкасский Городской филиал "Украинского союза ветеранов Афганистана"..
и ничего.. никто в МВД, СБУ и прокуратуре даже не пикнул..
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16.02.2021 14:09 Відповісти
прямо диву даєшься який мерзотний нарід
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16.02.2021 14:11 Відповісти
А че они должны пикать, если они на этой базе вместе водку жрут и баб дрючат
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16.02.2021 14:13 Відповісти
у них у всех свои базы отдыха есть..
оформить сделку куп/продажи коммунальной собственности без согласия (решения соответствующей Рады) - навозможно!.. Но Червонопиский нашел "черного нотариуса", и тот просто оформил сделку..
это чистый криминал!.. но Чевонопиского никто не тронул..
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16.02.2021 14:22 Відповісти
Где фамилии, имена, год перерегистрации тоесть государственной измены? Народ хочет знать имена *героев*.Судя по всему сделка при Петьке Мальдивском была провернута. Не зря же он так пропихивал Зону Свободной Торговли в окупированном крыму.
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16.02.2021 14:57 Відповісти
СБУ некада, они там застряли чи в перестрелках, чи в заказняках друг на друга і "дележке грошових потоков" я хз
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16.02.2021 16:34 Відповісти
 
 