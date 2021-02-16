Мінстратегпром і Міноборони не виконали указ Зеленського про оборонні закупівлі, - StateWatch

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості і Міністерство оборони не забезпечили розробку і ухвалення до 15 лютого 2021 року підзаконних актів, необхідних для реалізації положень ЗУ "Про оборонні закупівлі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Економічну правду", про це повідомляє експертна організація StateWatch, яка проаналізувала виконання рішення РНБО про пропозиції до проєкту бюджету на 2021 рік за статтями із забезпечення національної безпеки і оборони України, яке було запроваджено указом президента Володимира Зеленського в листопаді минулого року.

"Мінстратегпром та Міноборони мали розробити та передати Кабміну для ухвалення підзаконні акти для забезпечення планування та закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями. Однак жоден нормативний акт на виконання указу президента для впровадження Закону "Про оборонні закупівлі" не був ухвалений.

За даними Секретаріату Кабміну, протягом грудня-січня Мінстартегпром розсилав на різні міністерства проєкти урядових постанов "Питання оборонних закупівель" та "Порядок створення реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів", однак вони постійно доопрацьовувалися та так і не були винесені на засіданні Кабміну", - йдеться в повідомленні.

"Президент України Володимир Зеленський доручив профільному віцепрем'єру Олегу Уруському 15 лютого запустити ЗУ "Про оборонні закупівлі", чинність якого була зірвана в січні цього року через відсутність підзаконних актів. Однак тепер можна дійти висновків, що строки запуску електронних оборонних закупівель вдруге переносяться", - заявив голова StateWatch Гліб Канєвський.

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Зазначається, що минулого тижня на офіційному сайті Міністерства з питань стратегічних галузей промисловостей були оприлюднені цитати Олега Уруського, відповідно до яких відомством для імплементації Закону "Про оборонні закупівлі" розроблено 10 проєктів постанов уряду без зазначення, скільки таких проєктів було підтримано урядом.

Натомість НАЗК виявило корупціогенні фактори в проєктах актів у сфері оборонних закупівель, які були підготовлені спільно Мінстратегпромом та Міноборони.