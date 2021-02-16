Білецький вимагає від влади ухвалити закон про колаборантів, посадити Медведчука і заборонити ОПЗЖ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький виступив з вимогою заборони ОПЗЖ і ухвалення закону про колаборантів, а також остаточного закриття прокремлівських телеканалів.
Про це йдеться у зверненні, опублікованому на його каналі в YouTube.
"Минуло майже два тижні з часу ухвалення рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів Медведчука – Козака. Вся Україна з нетерпінням очікує наступних кроків влади щодо прямих агентів Кремля. Але за два тижні чомусь ми ці кроки не побачили. Навпаки – з’являються чутки, що влада у домовленостях з Медведчуком. Все це ми бачили за попередньої влади, коли активні дії проти п’ятої колони несподівано закінчувалися, а хтось із можновладців ставав багатшим. Медведчук разом з тим спокійно залишався у політичному та медійному просторі нашої країни", – нагадав лідер Нацкорпусу.
За його словами, Медведчук – це не тільки медійне зло. Адже на останніх місцевих та парламентських виборах у списках ОПЗЖ було щонайменше п’ятеро осіб, які раніше підозрювалися у сепаратизмі та тероризмі.
"Тобто це й були звичайні сепаратисти та терористи, яких Медведчук вже зараз привів до влади в Україні. Тільки вдумайтеся: у 2021 році ОПЗЖ мають виділити 104 мільйони гривень з державного бюджету. А вони витратять це на фінансування тероризму та пропаганду сепаратизму", – обурився Білецький.
Він звернувся до президента України, Верховної Ради України та РНБО з низкою вимог.
"Потрібно негайно: остаточно припинити мовлення каналів Zik, NewsOne та "112 Україна" у будь-якій формі; відкрити кримінальні справи та затримати Медведчука і Козака; заборонити діяльність ОПЗЖ на території України; ухвалити закон про колаборантів", – закликав лідер Нацкорпусу.
Він додав, що тим часом Національний Корпус блокуватиме діяльність проросійських сил по всій країні.
"Настав час, коли ми маємо організувати блокаду п’ятої колони по всій території України. Ми закликаємо усі патріотичні сили об'єднатися та разом дотиснути ворога", – підсумував Андрій Білецький.
Будь ласка, зачекайте...
Белый Вошь хочет сделать "Коллаборанта в законе" ?
будем сажать ЗЕленского ?
По этому, стоит ему "продать" эти телеканалы другому ОПЗЖешнику и они сразу же опять заработают.
Так, что даже с этими "санкциями", Зе-нарик не "отлупил" прокремлевских мразей, а НЕЖНО "пожурил".
Зеля повідпускав навіть з СІЗО!
"Порох звільнив більш за 3000 реальних війсковополонених без шкоди державним інтересам"
Брехня. Порошок звільнив і віддав ***** прямі докази кацапської агресії - полонених десантників та полонених спецназовців ГРУ. А останні 2 роки свого президентства Порошенко не виміняв жодного нашого полоненого.
"Клептократія. Фільм заборонений до показу"
https://www.youtube.com/watch?v=vaaAaN-ckQE&ab_channel=%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
Вы вообще ничего не знаете про своего кумира.
Давайте розваліть Україну повністю для "повного щастя".
Рух Опору Капітуляції давно закликає об'єднатися патріотичні сили.
Кого он представляет?
Звідки Ви знаєте де і коли працює Мураєв?
Бажаєте щоб вісі як раби працювали та не мали часу на боротьбу?
Білішить з тих хлопців боронили вас коли армія ще була неспроможна.
Ф чого чекав?
Зеленський з Аваковим нарешті команду дали?
Белицкий( его фамилия по паспорту) сам на эти информпомойки таскался постоянно и ничего его там не напрягало! Брехливое...