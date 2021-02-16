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"Продавали інвалідність" за $3 тис.: у Києві повідомили про підозру двом лікаркам. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Столичні слідчі повідомили про підозру двом лікаркам, які "продавали інвалідність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва у Facebook.

Спільниці вимагали винагороду за надання відповідної медичної документації та ухвалення позитивного рішення у встановленні групи інвалідності. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці Оболонського управління поліції спільно з працівниками місцевої прокуратури №5 та співробітниками Служби безпеки України затримали Голову медико-соціальної експертної комісії та її спільницю за вимагання неправомірної вигоди.

Зловмисниці змушували пацієнта сплатити 3000 доларів США за ухвалення позитивного рішення комісією щодо присвоєння йому групи інвалідності.

Продавали інвалідність за $3 тис.: у Києві повідомили про підозру двом лікаркам 01

У ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді минулого року лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги повідомила пацієнту, що за надання йому необхідного висновку та опису хвороби йому необхідно передати гроші частинами у найкоротший термін.

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Перший платіж у розмірі 30 000 гривень чоловік передав лікарці одразу. Крім того, ще 10 000 гривень потерпілий передав посередниці, яка натомість віддала йому медичний висновок з підтвердження 2-ї групи інвалідності. Співробітники СБУ затримали чиновницю та її спільницю-лікарку на "гарячому" щойно та принесла гроші у кабінет.

Продавали інвалідність за $3 тис.: у Києві повідомили про підозру двом лікаркам 02
Фото: сайт поліції

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили обом фігуранткам про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Продавали інвалідність за $3 тис.: у Києві повідомили про підозру двом лікаркам 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
щоб скінчити з бідністю,
торгуй інвалідністю!
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16.02.2021 15:02
+6
"Продавали инвалидность" за $3 тыс.: в Киеве сообщили о подозрении двум врачам - Цензор.НЕТ 5120
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16.02.2021 15:03
+5
В Дніпрі в Мечнікова цей бізнес на потоці. А у Кривому є якась клініка проф захворювань, так там конвейєр "регресників"
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16.02.2021 15:07
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эй-эй-эй!
а вдруг у них братья в Охвисе Президента работают?!!
"Продавали инвалидность" за $3 тыс.: в Киеве сообщили о подозрении двум врачам - Цензор.НЕТ 3705
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16.02.2021 15:00 Відповісти
вы реально из другой планеты...?)))) вы не знали что инвалидность продаётся и покупается везде?)))
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16.02.2021 15:00 Відповісти
"Продавали инвалидность" за $3 тыс.: в Киеве сообщили о подозрении двум врачам - Цензор.НЕТ 5120
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16.02.2021 15:03 Відповісти
щоб скінчити з бідністю,
торгуй інвалідністю!
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16.02.2021 15:02 Відповісти
А за сколько такая инвестиция окупится?
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16.02.2021 15:02 Відповісти
довольно быстро, плюс там льготы всякие, парковка опять же)))
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16.02.2021 15:04 Відповісти
Дивлячись яка інвалідність.
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16.02.2021 15:07 Відповісти
ну якшо уже брать, то тілько преміум пакєт)
Саме цікаве, шо людина у нас, наприклад у якої немає руки чи ноги - періодично має доказувати, що вона інвалід і у неї не відросла кінцівка "Продавали инвалидность" за $3 тыс.: в Киеве сообщили о подозрении двум врачам - Цензор.НЕТ 4162
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16.02.2021 15:09 Відповісти
2 группа - чуть меньше, чем за 3 года.. а дальше выходишь в плюс и до конца жизни..
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16.02.2021 15:18 Відповісти
все депутаты или инвалиды или убд... ни за что не платят.. а холопов кормят субсидиями.
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16.02.2021 15:02 Відповісти
Гірше, коли вони не призначають законної інвалідності без тих самих грошей.
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16.02.2021 15:05 Відповісти
да. и еще заставляют людей без рук и ног ездить к ним и подтверждать что эти самые руки и ноги не отросли... расстрелять тварей.
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16.02.2021 15:10 Відповісти
В Дніпрі в Мечнікова цей бізнес на потоці. А у Кривому є якась клініка проф захворювань, так там конвейєр "регресників"
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16.02.2021 15:07 Відповісти
"регресників" - это кормильцев, даже Европы?
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16.02.2021 15:14 Відповісти
Боюся що, після такої статті взагалі у нас можуть відмінити інвалідність, оскільки тут присутня корупційна складова. А що, держпідприємства продають з тим самим формулюванням.
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16.02.2021 15:09 Відповісти
років 5-6 тому мені пропонували купити з великою знижкою, як для сво\х, за 2000$
та я б і купив, але треба з місяць провалятися в лікарні для галочки і ще якісь там "процедури" пройти, ну зібрати побільше папірців, що тобі все поггано
а так просто заплати і отримай - такого нема. якщо, звісно ти здоровий
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16.02.2021 15:13 Відповісти
а то б я давно купив
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16.02.2021 15:14 Відповісти
в нашій країні, якщо навіть тобі руки повідриває, то й тоді не не так просто оформити інвалідність
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16.02.2021 15:15 Відповісти
Мужчина угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского в Кривом Роге
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16.02.2021 15:15 Відповісти
По телефону минер сообщил, что взорвет квартиру родителей президента, потому что недоволен своей пенсией в размере 2000 гривен.
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16.02.2021 15:16 Відповісти
навіть йому не факт, що швидко нададуть інвалідність
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16.02.2021 15:16 Відповісти
Найбільше паскудство полягає в тому що людей які дійсно є інвалідами "вимучують" з метою вимагання хабаря. І доки не заплатить не дають жодної можливості оформити пенсію по інвалідності. Наскільки мені відомо це дуже розповсюджена практика особливо в провінції.
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16.02.2021 15:39 Відповісти
вот и вся суть украинского общества, одни воруют в страны и берут взятки,другие делают себе липовые инвалидности чтобы сидеть на соц пенсиях,снова таки обворововая бедную Украину,плюс еще неуплата налогов,зарплаты в конвертах и так далее... короче с таким обществом гнилым Украине ничего не светит
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16.02.2021 16:03 Відповісти
Тут походу ще не озвучені розцінки по встановленню групи пов'язаної із захистом Батьківщини 😂😂😂. Весь генералітет інваліди в Україні! А коли дійсні травми, що призводять до порушень функціональної життєдіяльності людини то на тобі 15-25% втрати працездатності. Тому в нас і акубтравми а не контузії. Тому підриваються самі на танкових мінах!
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16.02.2021 17:02 Відповісти
соберите получивших ранения участников АТО и они расскажут куда уходят 115 тыщ из выплаты за ранение.
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16.02.2021 18:04 Відповісти
 
 