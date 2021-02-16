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Новини Політика України
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КС (1154) судова реформа (1184) Євросоюз (7022) Приватбанк (691) Денис Шмигаль (2699)

Питання "ПриватБанку" не є токсичним у відносинах з ЄС: найбільше їх цікавить судова реформа, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання

Питання "Приватбанку" не є токсичним у взаєминах з європейськими партнерами України.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, наскільки токсичним є питання результативного завершення справи про шахрайство навколо ПриватБанку для відносин між Україною і Євросоюзом, Шмигаль наголосив: "Це питання точно не до уряду. Але скажу, що у банку сьогодні хороші перспективи. Створена наглядова рада, всі процедури відбуваються відповідно до чинного законодавства. Звісно, наші партнери просять ще більших гарантій стабільності банківської системи, тому що від цього залежить наша грошово-кредитна політика та міжнародна співпраця у наданні фінансування. Хочу запевнити, що питання ПриватБанку – важливе, воно на порядку денному у наших європейських партнерів, але водночас точно не є токсичним у взаєминах з ними".

Також очільник уряду зауважив, що під час візиту до Брюсселя запевнив своїх європейських колег, що "всі розпочаті в Україні реформи незворотні. Ми продемонстрували реформу децентралізації, яка успішно завершується, доповіли про другий етап медичної реформи, що відбувається, незважаючи на COVID, нам є чим гордитися в цифровій та закупівельній трансформації країни".

Загалом, як сказав Шмигаль, у роботі є близько 20 реформ.

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"Звичайно, європейців найбільше цікавить реформа судової системи. На жаль, повільність реформування судочинства й системи права в країні напружує і нас – суспільство та бізнес, і наших партнерів. Конституційна криза, численні відверто сумнівні рішення судів різних інстанцій… Жоден інвестор не захоче йти в країну, де його права не гарантовані справедливим судовим захистом. Ми намагаємось пришвидшитись, але не все знаходиться у повноваженнях Кабміну. Сьогодні потрібні насамперед рішучі політичні дії з боку парламенту", - наголосив Прем'єр-міністр.

Окрім судової реформи, сказав він, "європейців турбує реформа антикорупційна, законодавча впорядкованість діяльності НАБУ та НАЗК. А також подальше реформування банківської системи, прийняття змін до законів про банки та банківську діяльність, зокрема в контексті роботи ПриватБанку та інших банків, які сьогодні перебувають у власності держави, а також загалом банківського ринку. Ось основні больові точки, де ми шукаємо компроміси, де хочемо прискоритися разом з європейцями".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Вся ЗЄкодла є токсичною для України!
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16.02.2021 15:14
+6
Тобто зелень вважає, що Бєні Приват віддати можна? 😁
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16.02.2021 15:13
+5
****... а шо вас інтересует? вони говорять так неначе те що відбувається в Україні більше цікавить усіх тільки не владу.

а може така влада Україні не потрібна?
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16.02.2021 15:15
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Тобто зелень вважає, що Бєні Приват віддати можна? 😁
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16.02.2021 15:13 Відповісти
Вся ЗЄкодла є токсичною для України!
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16.02.2021 15:14 Відповісти
****... а шо вас інтересует? вони говорять так неначе те що відбувається в Україні більше цікавить усіх тільки не владу.

а може така влада Україні не потрібна?
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16.02.2021 15:15 Відповісти
в Днепре ПриватБанк выставил много всякого-разного на аукцион (от квартир, фитнесцентров и зданий... до нефтебаз (три))...)
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16.02.2021 15:19 Відповісти
Вася,чому г.Днепр,а не г. Днипро(рос.) ???)))
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16.02.2021 15:21 Відповісти
от хрен его знает... даже не отвечу - везде по-разному...как правильно - сами путаются..
(але ж українською - без варіантів - Дніпро!!)
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16.02.2021 15:24 Відповісти
Переклад імен власних практикується лише в укр.-рос. перекладі,в інших застасовується написання транскрипцією !!! Джон не Іван, а ось Микола,це Николай !!!)))
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16.02.2021 15:28 Відповісти
Ви знаєте, в нас є недалеко від Дніпра (по Запоріжській трасі) село Никольское-на-Днепре (на українській - Микольське-на Дніпрі...так воно звучало раніше) а тепер - Микільське-на-Дніпрі...
все не можем звикнути )))
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16.02.2021 15:36 Відповісти
Європейців цікавить, яким чином можливо реформувати, на 100% корумповану судову та правоохоронну системи України !!!))
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16.02.2021 15:19 Відповісти
В Днепре задержали Шария:
https://www.youtube.com/watch?v=A3HtOOapprg&feature=emb_logo
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16.02.2021 15:20 Відповісти
Якої такої "реформи судової системи" їм не хватає, якщо така була здійснена однією із 144 потужних реформ?
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16.02.2021 15:20 Відповісти
З полегшенням ,Недопісець!!!)))))
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16.02.2021 15:22 Відповісти
Це ти хвалився чи жалівся?
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16.02.2021 15:25 Відповісти
За тебе радію !!!)))
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16.02.2021 15:29 Відповісти
Ну да, ну да. Когда холодно, Врать начинают особенно активно. У него там что, не топят?
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16.02.2021 15:24 Відповісти
Питання "ПриватБанку" не є токсичним у відносинах з ЄС: найбільше їх цікавить судова реформа, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7894
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16.02.2021 15:28 Відповісти
Вопрос "Приватбанка" не является токсичным во взаимоотношениях с европейскими партнерами Украины,но вопрос с "Приватбанком" очень токсичен во взаимоотношениях со США ., ровно как и вмешательство шмыгалей,и" зеленых"европейцев, которых очень беспокоит деятельность НАБУ и НАПК.
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16.02.2021 15:32 Відповісти
А тебе п*дар не інтересує Українська судова реформа, хоч хтось переживає за цю ключову реформу, але тільки *бучий уряд не інтересує !
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16.02.2021 15:36 Відповісти
Дебилам зелёным даже 2-х лет будет не понятно,что это одно из основных направлений для Украины,чтобы жить в цивилизованном обществе.Уроды монобильшинства статические рекорды ставит по рождению законов, уходя от приоритетов. А Зеленский выходит с законодательной инициативой подчинить государственные институты для ручного управления.
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16.02.2021 15:57 Відповісти
Лялька річ не самостійна ,вона лише озвучує кремлівський сценарій ляльковода !!!))))
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16.02.2021 16:26 Відповісти
Согласен.Поэтому и разрушает государственные институты.И не исключаю,что он в будущем может заменить 5-ю колону.
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16.02.2021 17:35 Відповісти
Да просто Евросоюз уже понял кто вы и что вы и поэтому понимает, что пока Зеля у власти, качели по Приватбанку с Коломойским будут продолжаться.
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16.02.2021 16:08 Відповісти
Ай как лижем, ну вот вообще подсухую!
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16.02.2021 19:26 Відповісти
 
 