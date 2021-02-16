Питання "ПриватБанку" не є токсичним у відносинах з ЄС: найбільше їх цікавить судова реформа, - Шмигаль

Питання "Приватбанку" не є токсичним у взаєминах з європейськими партнерами України.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, наскільки токсичним є питання результативного завершення справи про шахрайство навколо ПриватБанку для відносин між Україною і Євросоюзом, Шмигаль наголосив: "Це питання точно не до уряду. Але скажу, що у банку сьогодні хороші перспективи. Створена наглядова рада, всі процедури відбуваються відповідно до чинного законодавства. Звісно, наші партнери просять ще більших гарантій стабільності банківської системи, тому що від цього залежить наша грошово-кредитна політика та міжнародна співпраця у наданні фінансування. Хочу запевнити, що питання ПриватБанку – важливе, воно на порядку денному у наших європейських партнерів, але водночас точно не є токсичним у взаєминах з ними".

Також очільник уряду зауважив, що під час візиту до Брюсселя запевнив своїх європейських колег, що "всі розпочаті в Україні реформи незворотні. Ми продемонстрували реформу децентралізації, яка успішно завершується, доповіли про другий етап медичної реформи, що відбувається, незважаючи на COVID, нам є чим гордитися в цифровій та закупівельній трансформації країни".

Загалом, як сказав Шмигаль, у роботі є близько 20 реформ.

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"Звичайно, європейців найбільше цікавить реформа судової системи. На жаль, повільність реформування судочинства й системи права в країні напружує і нас – суспільство та бізнес, і наших партнерів. Конституційна криза, численні відверто сумнівні рішення судів різних інстанцій… Жоден інвестор не захоче йти в країну, де його права не гарантовані справедливим судовим захистом. Ми намагаємось пришвидшитись, але не все знаходиться у повноваженнях Кабміну. Сьогодні потрібні насамперед рішучі політичні дії з боку парламенту", - наголосив Прем'єр-міністр.

Окрім судової реформи, сказав він, "європейців турбує реформа антикорупційна, законодавча впорядкованість діяльності НАБУ та НАЗК. А також подальше реформування банківської системи, прийняття змін до законів про банки та банківську діяльність, зокрема в контексті роботи ПриватБанку та інших банків, які сьогодні перебувають у власності держави, а також загалом банківського ринку. Ось основні больові точки, де ми шукаємо компроміси, де хочемо прискоритися разом з європейцями".

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