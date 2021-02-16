Єдиним питанням вступу України в НАТО є перехід української армії до стандартів Альянсу, - Шмигаль

Питання приєднання до НАТО виникне, щойно Україна буде готова підтвердити повний перехід свого війська до стандартів Альянсу.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як наголосив очільник уряду, "нам дали дуже важливий політичний сигнал про те, що двері НАТО для України відкриті. Це дослівна цитата пана Столтенберга на нашій також спільній пресконференції за результатами зустрічі. І в ній викладено насправді всю суть і сенс наших з ним перемовин".

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Єдиним і ключовим питанням є перехід українського війська до стандартів НАТО, зауважив Шмигаль.

За його словами, "як тільки Україна буде готова підтвердити повний перехід, відразу постане питання про приєднання до НАТО. Стосовно ПДЧ, тобто Плану дій щодо членства, тут, звичайно, ми наполягаємо на паралельному курсі з Грузією, де також активно ведеться відповідна робота".

"Сьогодні є три країни Східного партнерства, найбільш підготовлених з точки зору ПДЧ, - це Молдова, Грузія та Україна. Грузія у цій трійці трішки вирвалася вперед, і дуже важливо, щоб ми подолали це відставання, і разом з нею ввійти в План дій щодо членства. На цей рік у нас заплановано низку навчань спільних з НАТО, які дадуть можливість продемонструвати наш рівень", - сказав Прем'єр-міністр.