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НАТО (5132) ПДЧ (102) членство в НАТО (1407) Денис Шмигаль (2699)

Єдиним питанням вступу України в НАТО є перехід української армії до стандартів Альянсу, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єдиним питанням вступу України в НАТО є перехід української армії до стандартів Альянсу, - Шмигаль

Питання приєднання до НАТО виникне, щойно Україна буде готова підтвердити повний перехід свого війська до стандартів Альянсу.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як наголосив очільник уряду, "нам дали дуже важливий політичний сигнал про те, що двері НАТО для України відкриті. Це дослівна цитата пана Столтенберга на нашій також спільній пресконференції за результатами зустрічі. І в ній викладено насправді всю суть і сенс наших з ним перемовин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкращий шлях України до членства в НАТО - фокусуватися на реформах і зміцнювати демократичні інституції, - Столтенберг

Єдиним і ключовим питанням є перехід українського війська до стандартів НАТО, зауважив Шмигаль.

За його словами, "як тільки Україна буде готова підтвердити повний перехід, відразу постане питання про приєднання до НАТО. Стосовно ПДЧ, тобто Плану дій щодо членства, тут, звичайно, ми наполягаємо на паралельному курсі з Грузією, де також активно ведеться відповідна робота".

"Сьогодні є три країни Східного партнерства, найбільш підготовлених з точки зору ПДЧ, - це Молдова, Грузія та Україна. Грузія у цій трійці трішки вирвалася вперед, і дуже важливо, щоб ми подолали це відставання, і разом з нею ввійти в План дій щодо членства. На цей рік у нас заплановано низку навчань спільних з НАТО, які дадуть можливість продемонструвати наш рівень", - сказав Прем'єр-міністр.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Единственным вопросом вступления Украины в НАТО является переход украинской армии к стандартам Альянса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1294
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16.02.2021 15:58
+9
А как насчет сдачи операции по вагнеровцам?
Кто нас может взять в НАТО, если прямо из ОПУ идут сливы?
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16.02.2021 16:00
+4
Галандцям і угорцям це скажи брехло.
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16.02.2021 15:58
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Единственным вопросом вступления Украины в НАТО является переход украинской армии к стандартам Альянса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1294
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16.02.2021 15:58 Відповісти
Как обычно - ересь
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16.02.2021 16:05 Відповісти
Единственный ли? ...
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16.02.2021 15:58 Відповісти
Галандцям і угорцям це скажи брехло.
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16.02.2021 15:58 Відповісти
Він що,зовсім їбо###тий? Единственным вопросом вступления Украины в НАТО является переход украинской армии к стандартам Альянса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 568
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16.02.2021 16:00 Відповісти
А как насчет сдачи операции по вагнеровцам?
Кто нас может взять в НАТО, если прямо из ОПУ идут сливы?
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16.02.2021 16:00 Відповісти
А кому слили, росиянам или белорусам?
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16.02.2021 16:02 Відповісти
а какая разніца?
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16.02.2021 16:04 Відповісти
Разница в том что одна дает, другая дразница
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16.02.2021 16:05 Відповісти
Ну,тебе дает только твоя правая лпдонь, и то не часто
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16.02.2021 16:55 Відповісти
Чего-то мне кажется,что американцы знают больше об этой "операции" и что делается в оп,чем мы с вами.
Шмыгаль думает,что пересев с одного автомобиля на другой не имея водительского удостоверения ,можно приблизится к нато.
Уничтожайте коррупцию и развивайте экономику,это и будет сигналом,который станет виден нато.
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16.02.2021 16:09 Відповісти
А коррупция не вопрос?
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16.02.2021 16:03 Відповісти
Мені здається, що з армією там як раз найменше питань. Але пішаку Ахметова корупцію щось заважає побачити.
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16.02.2021 16:09 Відповісти
Чим вище економіка -- тим менша корупція. В чому полягає корупція? Бо не платять податки, гроші виводять в офшори, нищать підприємства, від того низьке ввп, малі зарплати, і зубожіла держава, бідна і немічна армія.
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16.02.2021 16:24 Відповісти
Теперь уже неважно кому. Важно, что слив был прямо из ОПУ
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16.02.2021 16:04 Відповісти
Вони вже були в Білорусі і чекали на літак до Києва з пересадкою на Турцію. Коли їм прийшла звістка, що їх обдурили, і арештують у Києві. Коли Лука довідався про цю вагнерівську групу, він вирішив, що це пуйло прислав на поміч протестувальникам проти бацька, і затримав їх. Білорусь не є "союзним государством" і Лука відкидає таку можливість.
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16.02.2021 16:36 Відповісти
А Бабарика і компанія є представниками Газпрому. Протести пішли від їхнього підбурювання.
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16.02.2021 16:42 Відповісти
Кацапа, не строй из себя идиота, ты же обычный полудурок
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16.02.2021 17:21 Відповісти
Единственным вопросом вступления Украины в НАТО/ Шмыгаль погорячился. Ещё есть обезьянник Коломойского. Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
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16.02.2021 16:04 Відповісти
Яке блокуюче право, ця мавпа Конституцію читала? Єдиним джерелом влади є народ, а не якісь його "слуги".
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16.02.2021 16:13 Відповісти
Верещук не дарма прогнали з Рави Руської. А зекоманда саме таких зібрала біля себе, проросійських верещучок халюг і йолопів.
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16.02.2021 16:48 Відповісти
НАТО это военно-политический союз, там такие же требование как и в ЕС - страна должна быть без коррупции, верховенство права и т.д. Это пока не про нас в общем, даже если на калибры НАТОвские перейдем. Так что не только в армии дело.
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16.02.2021 16:04 Відповісти
Дело не в этом. Причин много, но все дорожки(почему нет), так или иначе, ведут к России. Турция тоже далека от победы над коррупцией, и верховенство права у неё такое... А у власти сидит диктатор. Но она в НАТО, а вот в ЕС её не берут, как раз, из-за выше изложенного.
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16.02.2021 16:15 Відповісти
Не беруть в єс, хіба є там хоч одна ісламська держава...
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16.02.2021 16:53 Відповісти
На религию здесь всем наплевать. Толерантность же. А вот на бедность населения (и как следствие наплыв мигрантов), из-за коррупции и отсутствия верховенство права, нет.
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16.02.2021 17:10 Відповісти
Не думаю что Албания больше 10 лет назад была образцом права и развитой экономики. Но тем не менее она в НАТО. А по поводу Турции выше правильно говорили. Когда ее принимали в НАТО там еще радио на педальных генераторах слушали. Шютка. Хотя в начале 90-х бывал в Турции там было хуже чем у нас экономически.
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16.02.2021 16:22 Відповісти
Все в цифрах нужно сравнивать объём ВВП Турции 96 год. - 181,48 млрд.$, Украина 96 год. - 44,56 млрд.$. Албания 2019 ВВП на душу населения - 5209$, Украина 2019 - 3225$. Если страна называется Албания - это не означает, что у нее нет развития.
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16.02.2021 16:41 Відповісти
Албания вступила в НАТО в 2009 году.
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16.02.2021 17:31 Відповісти
Де НАТО де ми
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16.02.2021 16:05 Відповісти
Та нє, херня якась. ПреЗЕдент же сказав, що то усьо Байден винен.
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16.02.2021 16:06 Відповісти
Капитан Очевидность, даже до него дошло, а Нелох до сих пор не понимает. Єдиним питанням вступу України в НАТО є перехід української армії до стандартів Альянсу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4954
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16.02.2021 16:07 Відповісти
Всё он прекрасно знает и понимает
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16.02.2021 16:20 Відповісти
Увы, но нет.
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16.02.2021 16:23 Відповісти
НАТО ж тоже не дурачки. Понимают, шо "вступление" резко зачесалось, после двух лет полного игнора, только в контексте переговоров с русней.
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16.02.2021 16:07 Відповісти
мы же не румыны какие-нибудь
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16.02.2021 16:09 Відповісти
Конечно не румыны! Вы до сих пор в 70-80-х годах. Когда мы предложили ВСУ оборудование, которое сделано по стандартам НАТО и имеет соответствующую техдокументацию, то военные ответилои, что у них стандартов нет и надо документацию STANAG переделывать под ГОСТы 70-80-х годов. Вот так то! А вы НАТО, НАТО! СОВОК ваше будущее.
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16.02.2021 16:15 Відповісти
как завтра
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16.02.2021 16:09 Відповісти
Так для вступления в НАТО из депутатов от слуг необходимо оставить не более 7-9 % в ВР.
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16.02.2021 16:16 Відповісти
Єдиним питанням вступу України в НАТО є перехід української армії до стандартів Альянсу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4234 Єдиним питанням вступу України в НАТО є перехід української армії до стандартів Альянсу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8302
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16.02.2021 16:17 Відповісти
Да кж.
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16.02.2021 16:19 Відповісти
Може треба, вже оформити запит до вступу? Чи можна, ось так вішать "лапши", для своєї політичної кар'єри поза посади прем'ерміністра?
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16.02.2021 16:21 Відповісти
Подати Заявку.
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16.02.2021 17:02 Відповісти
Да нет. Главным вопросом сейчас являются колаборанты и предатели у власти.

Никто в НАТО не будет сотрудничать с агентами ФСБ в СБУ, ВСУ, ОП, Кабмине, ВР.

ЗЕ всю узурпированную им вертикаль власти обильно обсадил колаборантами, предателями и коррупционерами. Какой нафиг НАТО???!!!
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16.02.2021 16:23 Відповісти
переход украинской армии к стандартам НАТО ...
Єдиним питанням вступу України в НАТО є перехід української армії до стандартів Альянсу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7015
Очередной развод лохов.
У НАТО нет стандартов!
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16.02.2021 16:27 Відповісти
Таварищ Шмыгаль, решения НАТО принимают КОНСЕНСУСОМ. Ты уверен, что ВСЕ члены НАТО поддерживают вступление Украины?
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16.02.2021 16:31 Відповісти
Так, усі підтримають. США заявили, що домовляться з тими, хто буде проти.
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16.02.2021 17:05 Відповісти
О каком НАТО может идти речь, если руководство страны торгует секретами и национальными интересами налево и направо. А быдло их избравшее мечтает о рабстве. Этот навоз никому не нужен. **********, вместо того что бы защищать Украину удрал развлекать врага! Страна на 73% заполнена дерьмом.
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16.02.2021 16:39 Відповісти
Поки вата при владі ніякого НАТО ми не побачимо, які казки би вони не розповідали. Верховний Головком у нас ватник, який постійно підриває обороноздатність.
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16.02.2021 16:41 Відповісти
С вами бл@@ми тут перейдеш
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16.02.2021 16:42 Відповісти
Єдиним питанням вступу України в НАТО є перехід української армії до стандартів Альянсу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1350
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16.02.2021 16:42 Відповісти
Завод «Маяк» презентував барабанний гранатомет «Шустер-40»

Він призначений для відстрілу 40-мм пострілів уламкових гранат ВОГ-25 або інших аналогічних ***********.

Підприємство вже провело заводські випробування поліцейської версії, застосування якої - відстріл димових та світлошумових гранат у форм-факторі ВОГ-25.
Відео презентація: https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-prezentuvav-barabannyj-granatomet-shuster-40/
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16.02.2021 16:44 Відповісти
Ізраїль справу робить, а наші крадуть і про НАТО розповідають. Приберіть ворогів держави, спочатку, з політики, з бізнесу, з силових органів, із судів.
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16.02.2021 16:49 Відповісти
Единственным и ключевым вопросом является переход украинской армии к стандартам НАТО, заметил Шмыгаль.- НАТО никогда не примет украискую армию в НАТО, если ОП ,генштаб и министр действуют по стандартам совково-рашиста,а корупция краеугольный камень политики государства
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16.02.2021 16:49 Відповісти
НАТО не вибирають раз на чотири роки. Там розуміють, що влада в Україні міняється, а держава і армія стоїть на місці.
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16.02.2021 17:11 Відповісти
сказочный бред
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16.02.2021 18:32 Відповісти
Самый сложный для выполнения стандарт НАТО - кадровый. Офицеры от комроты/батареи и выше должны не только уметь общаться с коллегами из других стран на профессиональные темы по-английски и писать документы, но должны также уметь следовать боевым уставам, стандартизированным для вооруженных сил всех стран НАТО. Иначе невозможно боевое и организационное взаимодействие, а значит невозможны и совместные операции.
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16.02.2021 20:05 Відповісти
 
 