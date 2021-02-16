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Новини Політика України Обшуки в Окружному адмінсуді Києва
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Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку

Главу Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка знову не було доставлено до Вищого антикорупційного суд (ВАКС) для обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" у ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"Вовка знову не було доставлено на засідання", - сказали в суді.

У зв'язку з цим, як підкреслили у ВАКС, суд знову ухвалив рішення про примусову доставку Вовка - на 18 лютого.

Раніше ВАКС двічі виносив рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду. Таким чином, це вже третє рішення ВАКС про примусовий привід. Директор НАБУ Артем Ситник пояснював проблеми з доставкою обмеженими процесуальними повноваженнями Бюро і статусом судді Вовка.

Читайте: Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник

Нагадаємо, раніше суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУпропримусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвавтакерішення ВАКС незаконним.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Парадокс кримінального кодексу України: сєпарів і попачлєнців з «ДНЛР» заочно судять, а суддю не можуть бо не прийшов на суд. А простих громадян з підземлі дістануть якщо треба.
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16.02.2021 16:09
+17
Украинский парадокс. Демонстрация импотенции государства
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16.02.2021 16:11
+11
Не знаю, який Орган він ложив на Набу І ВАКС. Але це орган дійсно великого розміру.
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16.02.2021 16:08
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Не знаю, який Орган він ложив на Набу І ВАКС. Але це орган дійсно великого розміру.
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16.02.2021 16:08 Відповісти
Судью Вовка снова не доставили в ВАКС для избрания меры пресечения: принято еще одно решение о его принудительной доставке - Цензор.НЕТ 5625
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16.02.2021 16:12 Відповісти
Этот орган у него только в коррумпированной Украине. Муляж тоесть. Как только выедут за границу - сразу сдувается. Себто не орган большой, а страна мааааааахонькая
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16.02.2021 16:14 Відповісти
Ранее ВАКС дважды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд, как это принудительная доставка и не доставили.
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16.02.2021 16:09 Відповісти
Украинский парадокс. Демонстрация импотенции государства
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16.02.2021 16:11 Відповісти
Неуловимый Джо.
А почему неуловимый, что его поймать не могут?
Да нет, нафиг никому не нужно его ловить
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16.02.2021 16:09 Відповісти
Таки так, черговий акт спектаклю.
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16.02.2021 21:07 Відповісти
Парадокс кримінального кодексу України: сєпарів і попачлєнців з «ДНЛР» заочно судять, а суддю не можуть бо не прийшов на суд. А простих громадян з підземлі дістануть якщо треба.
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16.02.2021 16:09 Відповісти
Зачем ещё одно решение? 1005 китайское предупреждение?
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16.02.2021 16:10 Відповісти
Судью Вовка снова не доставили в ВАКС для избрания меры пресечения: принято еще одно решение о его принудительной доставке - Цензор.НЕТ 9928
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16.02.2021 16:10 Відповісти
просто Крищенко и Аваков лично обязаны судье Вовку.. он для них "решал" их вопросы..
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16.02.2021 16:11 Відповісти
лякали зайці вовка)
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16.02.2021 16:12 Відповісти
Надо срочно новый закон принять, "Закон о выполнении законов".
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16.02.2021 16:20 Відповісти
эти тормозам просто невдомек, шо вовка ноги кормят Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 2788
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16.02.2021 16:31 Відповісти
На что рассчитывает Вовк? Решения о "принудительной доставке" нельзя выносить бесконечно. В суде, элементарно, закончится бумага. Нет бумаги - нет принудительной доставки.
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16.02.2021 16:48 Відповісти
Не впевнен,шо без гілляки буде якийсь порядок.
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16.02.2021 17:16 Відповісти
Да этот вовк давно уже сбежал в тамбовский лес, находящийся в **********!
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16.02.2021 17:23 Відповісти
гойдалка...у цирку..., один великий 95 квартал...
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16.02.2021 17:31 Відповісти
Ой ржу не могу......
Когда 2 дня подряд от балаболок Арестовича, Степанова, Вовка слышишь про агентов врага, 5 колонны и диверсантов - понимаешь, что у них напрочь отсутствует воображение и интеллект!
Пересмотрели бы Похитители тел, Факультет, Люди в Черном
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16.02.2021 17:42 Відповісти
Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 1085 Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 1085 Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 1085 Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 1085 Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 438

Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 8171
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16.02.2021 17:42 Відповісти
Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 1202
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16.02.2021 17:44 Відповісти
Пусть назначат вознаграждение за скальп вовка.... И начнётся охота.... А ТВ пусть показывает этот квест в прямом эфире.... Смотреть будет весь земной шар.... Наша страна заработает миллиарды на продаже рекламного времени....
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16.02.2021 18:03 Відповісти
неприкосновенность, кумовство и лоббизм, вот в чем проблемма Украины. по тому вовк уже давно плюет прямо в морду всем нам и зе, в том числе..
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16.02.2021 18:09 Відповісти
Закінчуйте цей день сурка .
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16.02.2021 18:18 Відповісти
після таких моментів як з цим уйо.бком вовком дивишся на нашого президента кловуна чи тьотку-ідіотку генпрокуроршу і кожного разу стає соромно і за себе, і за країну і за мудрий наш нарід.
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16.02.2021 18:28 Відповісти
Может Вовк имеет Президентскую неприкосновенность?? Или просто имеет....? Надо сделать миниатюру в 95 квартале - Вовк имеет на рояле, под Гимн РФ - УКУ, УПКУ и ...всех по списку "борцов с коррупцией" в Украине...
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16.02.2021 18:48 Відповісти
два раза " принудительной доставки " - смехота ! НАБУ плохо экипированы ? у них нет дубинок и браслетов ? нахрен дразнить " население " видимостью полной импотенции ? если кто то не делает свою работу , упаковать в ту же клетку с волком ....
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16.02.2021 19:20 Відповісти
Вовк сміється над вами, хлопці з НАБУ! Невже у вас нема почуття власної гідності?
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16.02.2021 19:55 Відповісти
Цьому вовку давно пора хвіст прищемити. Та ніхто цього не хоче робити , бо нема бажання.
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16.02.2021 20:32 Відповісти
! чого мучитися? Звернулись би в Товариство мисливців, ті і шкуру доставили б.
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16.02.2021 21:10 Відповісти
а где остановка авто,разбитие стекол,вытаскивание за ноги и на землю мордой за не исполнение ......
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17.02.2021 08:35 Відповісти
 
 