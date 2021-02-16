Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку

Главу Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка знову не було доставлено до Вищого антикорупційного суд (ВАКС) для обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" у ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"Вовка знову не було доставлено на засідання", - сказали в суді.

У зв'язку з цим, як підкреслили у ВАКС, суд знову ухвалив рішення про примусову доставку Вовка - на 18 лютого.

Раніше ВАКС двічі виносив рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду. Таким чином, це вже третє рішення ВАКС про примусовий привід. Директор НАБУ Артем Ситник пояснював проблеми з доставкою обмеженими процесуальними повноваженнями Бюро і статусом судді Вовка.

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Нагадаємо, раніше суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУпропримусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвавтакерішення ВАКС незаконним.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.