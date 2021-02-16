Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
За час окупації Криму Росія суттєво наростила військову присутність на окупованому півострові.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.
За його словами, Україна в окупованому Криму втратила 11 кораблів і катерів, 10 суден забезпечення і 11 об'єктів інфраструктури, серед яких - судноремонтні заводи, майстерні та виробничі об'єднання.
"Протягом семи років бойовий склад надводних кораблів та підводних човнів Чорноморського флоту збільшено на 45%. Загальна кількість становить 58 одиниць, у тому числі носіїв крилатих ракет морського базування "Калібр" – 13 одиниць", - заявив Неїжпапа.
Крім того, Неїжпапа заявив, що кількість російських бойових літаків збільшено в 3,5 раза, а вертольотів - у 9 разів, кількість танків досягла майже 40 одиниць, кількість бойових броньованих машин збільшено в 6 разів, ракетних систем залпового вогню - в 6,5 раза.
"Таким чином РФ перетворила АР Крим на найпотужнішу військову базу", - додав командувач.
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Что это за "самая мощная военная база", в которой ни воды, ни электричества, ни еды - НЕТ!
Одна ракета по мосту и там будет новая "Блокада Ленинграда".
канал то для другого был, на нем арбузы растили. да и кто гнилую воду в водопровод запустит
а про кабель, что там китайцы по дну пролива протянули, вы уже забыли?
у него максимальная пропускная способность 1400МВт.
https://charter97.org/ru/news/2021/2/16/411595/
Если с украинскими базами, то да.
Если с базами НАТО, то кацапская база в Крыму - стоянка подержаных автомобилей.
Поэтому вам мороженую кенгурятину возят из Австралии, а пальмовое масло вы у бабуинов вымениваете на истребители.
посему мне пофиг что и где там давленое, всегда свежие и доступные овощи.
тільки якщо китайці там щось почали робити то може й є, але їсти китайські помідори з огірками це вже хуже руськой рулетки
потепление же идет. температуры летние повышаются, зимние понижаются.
перепад все больше и больше, со сдвигом в теплую сторону по сумме температур.
Вот такое оно потепление климата.
им мешают - РОГА !
Всего на одну меньше, чем командующий ВМФ Украины.
Хотя, учитывая нынешнюю власть колаборантов и предателей, врядли кто-то из НАТО теперь с ними делится инфой.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Это всё для внутреннего пользования,может вы видели сигналы об этом из-за бугра?
жалко
в четвертый раз топить будут
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
.....и друзей нет тоже.
Действительно для нас чф представляет угрозу, а нато может работать по Крыму и не заходя в ЧМ,но для чего рф быть запертой в ЧМ.
и есть старенькая, не знаю для чего её используют: Подводные лодки проекта 877 «Палтус» - 1шт (1990г)
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всего 7 подлодок у черноморского флота. все естественно дизель - электрические.
используют не торпеды, а крылатые ракеты подводного запуска. (собственно и торпеды на них есть, но это прошлый век) крылатые ракеты типа калибр, которые они несут поражают цели и надводные и наземные 220-300 км.
С острой саблею такой?
а сама ЕС в такую затыку не полезет. да и США руки отрубит ибо пострадает не США в первую очередь, а ЕС.
А що зробиш? Олігархат при владі, а право сили у поліції, правосуддя у суддів, а судді і поліція під олігархами. Хіба шо вийти та покричати, думаєте допоможе? То пішли ))
ПВО Крыма блокируется в одну секунду франзузским разведывательным кораблём, также это каца-псинское ПВО не видит британские штурмовики ''Тайфун'' и в упор не видит ''Байрактары''
А сейчас уже начат выпуск нового ударного дрона грузоподъёмностью 1350 кг, который способен на куски порвать своими ракетами весь кацапсинский металло-лом в Крыму.
Вся кацапская техника делается из говна.
вы бы как то фильтровали инфу