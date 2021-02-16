Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Вищий антикорупційний суд призначив покарання судді Рахівського райсуду у вигляді шести років позбавлення волі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Вироком Вищого антикорупційного суду визнано винуватим та засуджено до 6 років позбавлення волі суддю Рахівського районного суду Закарпатської області, викритого у березні 2019 року на корупційному злочині", - говориться в повідомленні.
Крім того, ВАКС позбавив права обіймати посади судді впродовж 3 років і постановив конфіскувати майно. Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.
Зазначається, що правоохоронці довели причетність вказаного судді до отримання у вересні 2018 року 400 доларів і в березні 2019 року 10 тис. грн хабаря.
Саме за такі суми вказаний суддя погодився посприяти у позитивному вирішенні в адміністративній справі, яка перебувала на розгляді у іншого судді Рахівського районного суду, а також розглянути на користь цього ж заявника цивільну справу про стягнення боргу.
Зауважимо, що суддя отримував хабарі у приміщенні службового кабінету.
Будь ласка, зачекайте...
"Антикорупційний суд може запрацювати вже влітку цього року.
Суддів відібрали на спеціальному конкурсі, який відбувся за безпрецедентною для країни процедурою.
За наполяганням західних партнерів та Міжнародного валютного фонду вирішальне слово у відборі мала Громадська рада міжнародних експертів.
До закону вписали спеціальну норму, що міжнародні експерти фактично отримали право вето щодо будь-якого кандидата."
Это принципиальная разница.
що стосується рішень АКСУ... будемо сподіватися, що це лише початок, а статус підсудних отримуватимуть й посадовці вищого рангу
Гугл в помощь
до столичных - никогда... ну или не при нашем счастье)))
Історія нахадує якусь видумку типу: Пашку Вовка не посадимо, ось нате вам посадку - тіштеся.
ну ну..
вот увидите, все отменится, он восстановится и еще себе и зп и компенсацию отсудит
сто разов уже было
НЕ ВІРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну что, наконец-то Вове подогнали конфискат, чтоб заплатить учителям по 4000 долларов. Как раз и весна на подходе. Очередная...
насправді, цих сук треба лінчувати від Києва до того ж таки Рахівського району, показово, на камеру по всіх каналах протягом місяця з ранку до ночі, з повною конфіскацією усієї рідні до пятого коліна на користь державного бюджету. може тоді....... , в цієї країни зявиться шанс.