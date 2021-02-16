УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16015 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Хабарники Правосуддя
9 456 92
хабар (3991) суддя (1423) Антикорупційний суд (1103)

Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна

Вищий антикорупційний суд призначив покарання судді Рахівського райсуду у вигляді шести років позбавлення волі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Вироком Вищого антикорупційного суду визнано винуватим та засуджено до 6 років позбавлення волі суддю Рахівського районного суду Закарпатської області, викритого у березні 2019 року на корупційному злочині", - говориться в повідомленні.

Крім того, ВАКС позбавив права обіймати посади судді впродовж 3 років і постановив конфіскувати майно. Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.

Читайте також: Полковника Міноборони судитимуть за хабар у 100 тис. грн, - ДБР. ВIДЕО

Зазначається, що правоохоронці довели причетність вказаного судді до отримання у вересні 2018 року 400 доларів і в березні 2019 року 10 тис. грн хабаря.

Саме за такі суми вказаний суддя погодився посприяти у позитивному вирішенні в адміністративній справі, яка перебувала на розгляді у іншого судді Рахівського районного суду, а також розглянути на користь цього ж заявника цивільну справу про стягнення боргу.

Зауважимо, що суддя отримував хабарі у приміщенні службового кабінету.

Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років вязниці з конфіскацією майна 01
Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років вязниці з конфіскацією майна 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Первый (за 30 лет) пошел
показати весь коментар
16.02.2021 16:23
+15
Тут главное, что Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы........... Догадаетесь, чем закончится апелляция и что второе решение не будет обнародовано?
показати весь коментар
16.02.2021 16:30
+10
дай Бог не последний
показати весь коментар
16.02.2021 16:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єта,ж,нада...
показати весь коментар
16.02.2021 16:22 Відповісти
Це мабуть наснилось !!! Але за 30 діб ,можливо всяке трапитись ,апеляція якась !!!)))
показати весь коментар
16.02.2021 16:34 Відповісти
Думаю, що скоро отримаємо інформацю про те, як портнов з бубою побороли цей "неправильний" суд і його суддів. НАБУ ж вже побороли.
"Антикорупційний суд може запрацювати вже влітку цього року.
Суддів відібрали на спеціальному конкурсі, який відбувся за безпрецедентною для країни процедурою.
За наполяганням західних партнерів та Міжнародного валютного фонду вирішальне слово у відборі мала Громадська рада міжнародних експертів.
До закону вписали спеціальну норму, що міжнародні експерти фактично отримали право вето щодо будь-якого кандидата."
показати весь коментар
16.02.2021 16:46 Відповісти
Первый (за 30 лет) пошел
показати весь коментар
16.02.2021 16:23 Відповісти
дай Бог не последний
показати весь коментар
16.02.2021 16:24 Відповісти
Мабуть не поділився і його як цапа-відбувайла присадили.
показати весь коментар
16.02.2021 16:39 Відповісти
Та з чого там ділитись?? З 10 тис грн??? За збиття такси свої і здали
показати весь коментар
16.02.2021 17:05 Відповісти
Мабуть принцип важливіше ніж сума.
показати весь коментар
16.02.2021 17:08 Відповісти
Там суть в іншому. Місце судді для виходу на пенсію з гірського району. А ці місця що в судах, що в прокуратурі ну дуже шикарно продаються. Але походу місця не було ось і прийшлось пожертвувати своїм крисаком!
показати весь коментар
16.02.2021 17:14 Відповісти
а колядник зварич?
показати весь коментар
16.02.2021 16:42 Відповісти
Тот, если не ошибаюсь, без конфискации.
Это принципиальная разница.
показати весь коментар
16.02.2021 18:02 Відповісти
хоч і поодинокі, але посадки були... вердикти також були різні... не варто аж так драматизувати, що, мовляв, ледь не перший вирок...
що стосується рішень АКСУ... будемо сподіватися, що це лише початок, а статус підсудних отримуватимуть й посадовці вищого рангу Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 5653
показати весь коментар
16.02.2021 20:15 Відповісти
Не первый и не первый с конфискацией. Хотя, ясное дело, явление не ежедневное.
Гугл в помощь
показати весь коментар
16.02.2021 21:11 Відповісти
еще нет
показати весь коментар
16.02.2021 16:58 Відповісти
І навіть призвища не має.
показати весь коментар
16.02.2021 17:46 Відповісти
Первый, кстати, был, как ни удивительно, судья-колядувальник, которого при яныке посадили.
показати весь коментар
16.02.2021 19:02 Відповісти
не перший. преший (зварич) вже вийшов.
показати весь коментар
16.02.2021 22:32 Відповісти
за 800 баксов - 6 лет... (думаю из имущества у него часы-трусы))) остальное на маме )))
показати весь коментар
16.02.2021 16:23 Відповісти
тут главное прецедент
показати весь коментар
16.02.2021 16:25 Відповісти
Тут главное, что Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы........... Догадаетесь, чем закончится апелляция и что второе решение не будет обнародовано?
показати весь коментар
16.02.2021 16:30 Відповісти
Навіть і Вангою не треба бути !!!))))
показати весь коментар
16.02.2021 16:39 Відповісти
думаю, что этим и ограничиться - периферийным взяточником...
до столичных - никогда... ну или не при нашем счастье)))
показати весь коментар
16.02.2021 16:32 Відповісти
В тенета потрапляє лише тюлька,а акули корупціі почувають себе вільно,краною керуют !!!)))
показати весь коментар
16.02.2021 16:37 Відповісти
и скока нашли имущества? запорожець и 2 тыс гривень?
показати весь коментар
16.02.2021 16:24 Відповісти
Костюм тройка-труси,майка і фуфайка !!!)))
показати весь коментар
16.02.2021 16:38 Відповісти
слід змінити фуфайку на шкарпетки щоб ноги не відморозити.
показати весь коментар
16.02.2021 21:34 Відповісти
какое имущество, он снимает жилье у своей собаки)
показати весь коментар
16.02.2021 18:56 Відповісти
Респект! Действительно, самая лучшая новость за последнее время.
показати весь коментар
16.02.2021 16:27 Відповісти
Среди всех судей-взяточников, выбрали самого убогого и беззащитного. Вот вам, элехторат, кость - жрите и не говорите, что мы с коррупцией не боремся. Посадка ТАКОГО судьи - это четкий сигнал, что топ-коррупционеры сидеть не будут. "Самая лучшая новость...?" Ню, ню ...
показати весь коментар
16.02.2021 16:44 Відповісти
Я рассматриваю эту новость, как прецедент. Если не популяризировать и не одобрять такие новости, то и в дальнейшем даже таких побед и не будет. Политики (блогеры, журналисты, активисты и тд), как известно, популисты. И если они не будут видеть нужный отклик от народа, то и внимание не будут приковывать к таким "антирейтинговым" для них событиям. А если все будут в восторге, то это даст обратный эффект- лавина тоже часто начинается с простого "апчи".
показати весь коментар
16.02.2021 16:54 Відповісти
Реальная борьба с коррупцией НИКОГДА не начинается "с низов". Если "с низов" это ВСЕГДА только имитация борьбы. Поэтому никакой "лавины" не будет. Будут подобные "апчхи". А коррупция продолжит уничтожать государство.
показати весь коментар
16.02.2021 17:12 Відповісти
Это как посмотреть. Смотря откуда начинать отсчёт событий. Я бы сказал, что всегда "с низов". Просто есть хамелеоны, которые имитируют, а есть более буйные- идейные. Но и те, и другие, действуют под влиянием низов. А иначе- "нахрна козе баян?".
показати весь коментар
16.02.2021 17:17 Відповісти
Это не "как посмотреть", а посмотреть на успешный мировой опыт борьбы с коррупцией. Если интересует результат, то всегда только с верхов. И за этим всегда стоит личность. У нас такой личности нет (и не было никогда).
показати весь коментар
16.02.2021 17:26 Відповісти
Смотря откуда начать отсчёт. Эта "личность" всегда оказывается впоследствии диктатором. И если это "личность" была эффективна при первых годах правления- типа при "наведении порядка "в стране. Но потом, вовремя не уходя, насколько она отбрасывала государство от развития? Одному Богу известно! Плюс эта личность всегда также и "рождалась" из низов- на лозунгах о справедливости. Это ошибочное мышления- про "личность". Нужна не "личность", а система при которой любая личность, пришедшая к власти будет приемлемой и вынужденно полезной для народа.
показати весь коментар
16.02.2021 17:37 Відповісти
"Это как посмотреть", "смотря откуда начать отсчет" ... Извини, скучно и не интересно.
показати весь коментар
17.02.2021 09:52 Відповісти
Низи платять данину наверх до самого Києва.
показати весь коментар
16.02.2021 21:38 Відповісти
Хто сів з 2014 по 2019?
показати весь коментар
16.02.2021 16:57 Відповісти
Даже если кто-то сел, то сразу: Где сидит? Как сидит и сколько сидит?
показати весь коментар
16.02.2021 17:13 Відповісти
Так місце продали, а воно не мало бажання самоусунутись. Рахів це гірський район -- там при виході на пенсію гірських стільки насипають що можна пів Рахова купити, з участком держ кордону біля солотвина
показати весь коментар
16.02.2021 17:09 Відповісти
Аминь!
показати весь коментар
16.02.2021 16:27 Відповісти
хорошо. Но .что за тайны ? Тут фамилия нужна. И опять же - все шестерки с переферий.
показати весь коментар
16.02.2021 16:29 Відповісти
За десятку тис. грн., та ще й на 6 років посадили.
Історія нахадує якусь видумку типу: Пашку Вовка не посадимо, ось нате вам посадку - тіштеся.
показати весь коментар
16.02.2021 17:30 Відповісти
людоньки це в Україні ????
показати весь коментар
16.02.2021 16:29 Відповісти
Суддя Вовк скасує вирок
показати весь коментар
16.02.2021 16:29 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
16.02.2021 16:35 Відповісти
Палец не сломай, Вовка тоже суд ждет
показати весь коментар
16.02.2021 16:41 Відповісти
А тебе какое дело до моего пальца,если ты голову свою уже давно сломал!!!!
показати весь коментар
16.02.2021 16:51 Відповісти
Помиляєшься, там нема що псувати,порожнечу неможливо зіпсувати !!!)))
показати весь коментар
16.02.2021 16:58 Відповісти
Интересно, какое имущество было конфисковано?
показати весь коментар
16.02.2021 16:29 Відповісти
Не было и не будет. Впереди апелляция. Антикоррупционный суд приговорил судью-взяточника к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества - Цензор.НЕТ 4351
показати весь коментар
16.02.2021 16:31 Відповісти
Таки да, создание этого суда - тоже одна из этих реформ.
показати весь коментар
16.02.2021 16:36 Відповісти
Шо?
показати весь коментар
16.02.2021 17:06 Відповісти
Зеленський створив ВАКС?Піпець!З якого мавпятника вас Федоров на роботу наймає?
показати весь коментар
16.02.2021 17:11 Відповісти
и посадить его в самую платную турму, шоб малюське ще одну премию дали
показати весь коментар
16.02.2021 16:30 Відповісти
Подождите радоваться. Пусть ещё СЯДЕТ и лишится майна.
показати весь коментар
16.02.2021 16:32 Відповісти
Можно было даже не сомневаться в реальном приговоре. Взятка в размере 400 у.е, не тысяч и не миллионов, а в несчастных 400 доларов. Во первых что с него взять за смягчение наказания, во вторых его надо реально публично наказать за профнепригодность и опускание судейских ниже плинтуса такими смешными суммами.
показати весь коментар
16.02.2021 16:33 Відповісти
P.S.Он бы еще курями брал.
показати весь коментар
16.02.2021 16:36 Відповісти
400 долларов, 10 тысяч гривен. Тогда что должно ждать судью Вовка, демона из КСУ Тупицкого? Сроки по 100 тысяч лет? А Герусу сколько? А тому задохлику из НКРЭКП, что первым начал ипать нас тарифами?
показати весь коментар
16.02.2021 16:34 Відповісти
Хороший прецедент!
показати весь коментар
16.02.2021 16:36 Відповісти
Він що на судове засідання прийшов? От дурень! Болт забив би так як Вовк.
показати весь коментар
16.02.2021 16:37 Відповісти
Правильно! Начинать нужно с районных судей - от них все зло.
показати весь коментар
16.02.2021 16:37 Відповісти
Починати згори потрібно. Бо доки районних поміняють- нових вже навчать, як хабарі брати.
показати весь коментар
16.02.2021 17:03 Відповісти
Мляааааааа... 400 баксів та 10 тис.грн.... Та ці падлюки сотнями тисяч баксів беруть, а то й міліони смотря яке дєло Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 2080
показати весь коментар
16.02.2021 16:39 Відповісти
Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 6820 Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 4680 Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 736
показати весь коментар
16.02.2021 16:44 Відповісти
Та ну! Мабуть був єдиним чесным суддею. І тому підставили. Ану яке там імущество в нього конфіскували, огласіте весь список, щоб ми зрозуміли якість та масштаби боротьби з корупцією в судовій системі.
показати весь коментар
16.02.2021 16:44 Відповісти
Кота Ваську и жигули 1970х годов, которые он декларировал как свое имущество.
показати весь коментар
16.02.2021 16:52 Відповісти
Смешно! Козла отпущения нашли. 10 тыс грн и $400, это наверное ежедневный доход судьи любого Киевского районного суда.
показати весь коментар
16.02.2021 16:49 Відповісти
Ошибаетесь. За такие гроши в день в киевских судах были бы одни вакансии.
показати весь коментар
16.02.2021 17:10 Відповісти
Вы же к этому еще добавьте зарплату судьи,которая в Киеве под 100 тыс. в месяц.
показати весь коментар
16.02.2021 19:49 Відповісти
.

ну ну..
вот увидите, все отменится, он восстановится и еще себе и зп и компенсацию отсудит
сто разов уже было
показати весь коментар
16.02.2021 16:54 Відповісти
400$ і 10к грн? Ви знущаєтесь? Займіться вже оаск та іншою топ-наволоччю.
показати весь коментар
16.02.2021 17:01 Відповісти
ОАСК - це Святе! Не святотатствуй! Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 2036
показати весь коментар
16.02.2021 17:18 Відповісти
ну ниче... апеляция, кассация, и еще должны ему будем - за вынужденый прогул и моральные издержки.. наверно, нет более сплоченной мафии с круговой порукой чем судьевское кодло...
показати весь коментар
16.02.2021 17:10 Відповісти
Чомусь переконаний, що таке суворе покарання суддя отримав лише за те, що хабарів не бере. Білий крук має бути покараний!!! Цілих 400 дол. хабара!!! Це чотири паперці!!! Які ГБРівці могли у долоні пронести при затриманні, щоб сфоткати, як доказ хабаря.
НЕ ВІРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 7096
показати весь коментар
16.02.2021 17:16 Відповісти
6 лет за 800 баксов - над чуваком, должно быть, истерически смеется весь судейский корпус. Сидя в роскошных поместьях и за рулем элитных иномарок.

Ну что, наконец-то Вове подогнали конфискат, чтоб заплатить учителям по 4000 долларов. Как раз и весна на подходе. Очередная...
показати весь коментар
16.02.2021 17:20 Відповісти
Людоньки! Та це - Святий суддя!!! Якщо в нього більше за душею нічого нема - в Президенти Його!!!!!!!!!!!!!!!!! Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 8733
показати весь коментар
16.02.2021 17:24 Відповісти
А Зєлю геть і дострокові.
показати весь коментар
16.02.2021 17:25 Відповісти
Все таки хотілось,щоб було як за злочинної влади Януковича,коли тільки в моїй Львівській області були засуджені судді Зварич і Ганич,а також голови райдержадміністрацій Волошин і Чернянський...
показати весь коментар
16.02.2021 17:36 Відповісти
Есть один небольшой вопрос - сколько времени этот судья в розыске и в какой он скрывается стране? Эти заочные суды только хорошо замыливают глаза для галочки в борьбе с коррупционерами!
показати весь коментар
16.02.2021 17:59 Відповісти
Судя по озвученным суммам взяток, это был, наверное, самый бедный судья в Украине. Поэтому и посадили.
показати весь коментар
16.02.2021 18:03 Відповісти
тьху я уже испугался шо Мамалуй...ибо судейская система если судит то только патриотов ((((
показати весь коментар
16.02.2021 18:05 Відповісти
Вот так всегда, нашли скромного судью, и посадили.
показати весь коментар
16.02.2021 18:31 Відповісти
Хоть бы не позорились, не раздражали людей такими "новостями", замыливанием глаз про МЕГАВЗЯТКИ и "МЕГАПРИГОВОРЫ". Вовки и Тупицкие - даже в суд не ходят, а содержание и взятки получают миллионные. Нашли в селе судью -взяточника...посадили патрульного, участкового. "ГЕРОИ".
показати весь коментар
16.02.2021 18:38 Відповісти
ой ржу немагу............. . згадаїте мій прогноз, самий "бідний" типу суддя країни України з Рахівського району, після завершення суду отримає умовний термін який завершиться в день суду. при цьому, суддівською антидержавною мафіозною системою буде робитись усе щоб це посміховисько пройшло непомітно на фоні якого-небудь чергового зашквару.
насправді, цих сук треба лінчувати від Києва до того ж таки Рахівського району, показово, на камеру по всіх каналах протягом місяця з ранку до ночі, з повною конфіскацією усієї рідні до пятого коліна на користь державного бюджету. може тоді....... , в цієї країни зявиться шанс.
показати весь коментар
16.02.2021 18:45 Відповісти
пока видео с зоны не будет - не поверю
показати весь коментар
16.02.2021 18:48 Відповісти
Есть,ведь и у Вас судьи с позвоночником -молодцы! А у нас очередные приключения. М. Санду,во второй раз выдвинула кандидатуру Н. Гаврилица на пост премьер-министра,после того как эта кандидатура была отклонена парламентом первый раз. Сосиалисты,после того как первый раз данная кандидатура была отклонена,быстро,на коленках,создали коалицию с партией мужа Жасмин (И. Шор),и выдвинули какую-то консерву -М. Дурлештяну,которая работала в начале двухтысячных Министром Финансов,в правительстве нынешнего спикера Парламента З. Гречаная,у которой,в то же время,замом был и. додон! Это они выдвинули,потому что есть какие-то мутные решения Конституционного Суда предыдущих лет,которые предписывают Президенту, утвердить кандидатуру выдвинутую оформленным парламентским большинством! Но М. Санду повторно выдвинула кандидатуру Н. Гаврилица,-потому что в Конституции написано -Право выдвигать кандидатуру премьер министра есть только у Президента. Сосиалисты сразу обратились в КС,чтобы согласно тем мутным решениям аннулировать Указ М. Санду о втором выдвижении Н. Гаврилица. Конституционный Суд принял решение и правильно отклонил требование сосиолистов объявить указ М. Санду неконституционным! Ожидаем,сейчас,23 февраля,когда КС ,скорее всего,аннулирует свои предыдущие мутные решения,и подтвердит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ право Президента (которое согласно Конституции,является приоритетным!) выдвигать премьер-министра,и соответственно поставит коррумпированный Парламент перед выбором -или утвердить правительство Н. Гаврилица,которое до выборов спустит в унитаз всех коррупционеров,-или не утвердить,и тогда последует мгновенный роспуск парламент,и объявление досрочных выборов на которых партия сосиалистов (по опросам) будет "обнулена"! А досрочных выборов требует народ -а народ прав!
показати весь коментар
16.02.2021 19:33 Відповісти
Якщо населення більше ніж народу, то марні ваші надії.
показати весь коментар
16.02.2021 21:47 Відповісти
 
 