Російська сторона не надала офіційної інформації про загибель громадянина України Голубєва в грудні 2020 на кордоні з РФ, - МЗС

У Міністерства закордонних справ України немає офіційної інформації про загибель українця Євгена Голубєва в грудні 2020 року на кордоні з Росією.

Про це повідомили в МЗС у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на неодноразові звернення Посольства України в Російській Федерації до Міністерства закордонних справ та правоохоронних органів РФ, станом на 15 лютого 2021 року російська сторона офіційно не підтвердила факт загибелі Євгена Голубєва на території Росії… Офіційна інформація щодо обставин загибелі Євгена Голубєва у МЗС України наразі відсутня", – розповіли в МЗС.

У міністерстві додали, що за даними МЗС Росії, Голубєв залишив територію Росії 30 березня 2019 року.

За даними видання, вбитий добре відомий місцевим правоохоронцям, був фігурантом кількох кримінальних справ, звинувачувався у хуліганстві та розбої. Часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів. Як кажуть його знайомі, неодноразово організовував там вечірки на озерах "для своїх", які полюбляють рибалити.

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Однак, незважаючи на кримінальне минуле убитого чоловіка, фактом залишається те, що представники Федеральної служби безпеки Росії вбили цивільну особу і не продемонстрували жодних доказів його агресивних дій при затриманні.

Нагадаємо, 4 грудня 2020 року Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що на кордоні Росії та України сталася стрілянина. За версією відомства, троє невідомих осіб зі зброєю нібито намагалися прорватися до Росії з території України.

У ФСБ заявили, що в результаті перестрілки з прикордонниками одна озброєна особа була вбита, двоє зникли "на території України".

У Державній прикордонній службі України за підсумками зустрічі 4 грудня 2020 го з представниками Прикордонної служби ФСБ РФ повідомили, що російська сторона не надала підтверджень порушення свого кордону з української сторони.

Пізніше стало відомо, що на території Росії в ніч на 4 грудня 2020 загинув громадянин України, житель Сумської області Голубєв Євген Володимирович (1 березня 1993 року народження).