Іран у справі катастрофи літака МАУ прикривається військовою таємницею, - заступник генпрокурора Мамедов

Суттєвого просування в діалозі з Іраном немає. Зараз українсько-іранські відносини в цьому питанні рухаються в рамках технічного розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, після жовтневих переговорів Україна ще не отримувала відповіді на запити про правову допомогу.

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"Щодо більшої частини питань Іран прикривається військовою державною таємницею. Але дозвольте, на умовах конфіденційності, ми подали запит передати нам файл із записами переговорів екіпажу в кабіні літака, а також записи магнітофона з бойової машини, з якої зроблені були постріли. Іран мовчить, але в чому ж тут може бути військова державна таємниця? У тому, що український літак збитий зумисно, й докази цього факту цілеспрямовано приховуються?!" - зазначив заступник генпрокурора.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.