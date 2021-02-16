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Новини Суспільство Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран у справі катастрофи літака МАУ прикривається військовою таємницею, - заступник генпрокурора Мамедов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Іран у справі катастрофи літака МАУ прикривається військовою таємницею, - заступник генпрокурора Мамедов

Суттєвого просування в діалозі з Іраном немає. Зараз українсько-іранські відносини в цьому питанні рухаються в рамках технічного розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, після жовтневих переговорів Україна ще не отримувала відповіді на запити про правову допомогу.

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"Щодо більшої частини питань Іран прикривається військовою державною таємницею. Але дозвольте, на умовах конфіденційності, ми подали запит передати нам файл із записами переговорів екіпажу в кабіні літака, а також записи магнітофона з бойової машини, з якої зроблені були постріли. Іран мовчить, але в чому ж тут може бути військова державна таємниця? У тому, що український літак збитий зумисно, й докази цього факту цілеспрямовано приховуються?!" - зазначив заступник генпрокурора.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.
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Знакомо.
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16.02.2021 16:45 Відповісти
Все как у путинга. Один-в-один.
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16.02.2021 16:47 Відповісти
Год уже морочат голову сказкой о "самоубийстве с контрольным выстрелом". Дураку понятно ,что убивали конкретного пассажира.... Кого ? Ищите!
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16.02.2021 16:47 Відповісти
Да и так все понимают что самолет сбили росийские *ихтамнеты*, которые курируют иранское ПВО
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16.02.2021 16:48 Відповісти
нетрудно понять, что сценаристами и режиссёрами-постановщиками сего злодейства были кремлёвские вертухаи и их убийцы из ЧК
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16.02.2021 16:50 Відповісти
Властям Ирана нельзя было выпустить конкретного пассажира . Остальных в расчет не брали !
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16.02.2021 16:57 Відповісти
за иранской военной тайной стоит главная кремлядь рфии
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16.02.2021 17:00 Відповісти
Якщо збити цивільний літак, повний пасажирів, -- це військова таємниця... то Іран вибрав собі поганого союзника, хоча їм і вибирати більше ні з кого, бо мусульманські країни не дружні поміж себе, на жаль.
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16.02.2021 17:29 Відповісти
"Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військ" -Фуя собі ,двома ракетами " помилково"! Чурбаки якої анаші накурилися?
Не знаю чи поставляє Україна якісь залізячки на їх станцію в Бушері! Дуже б не хотілося щоб там реактор звізданув "випадково" після планового ремонту українською фірмою підрядником або російською (чіста случяйна). Іран у справі катастрофи літака МАУ прикривається військовою таємницею, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 9759
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16.02.2021 17:41 Відповісти
Просто зебилов все кому нелень посылают наЙУХ.
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16.02.2021 18:15 Відповісти
 
 