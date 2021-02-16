МОЗ не знає, чи є в Україні нові штами коронавірусу: свого обладнання немає, а відповідь з лабораторії ВООЗ ще не прийшла, - "слуга народу" Радуцький

В Україні немає обладнання для виявлення нових штамів і мутацій коронавірусу. У кінці січня Центр громадського здоров'я направив зразки в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Німеччині, але відповіді досі немає.

Про це розповів глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (СН) на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Водночас ситуація з поширенням "британського" і "південноафриканського" штамів вірусу вкрай напружена ... Особливо турбує те, що ефективність вакцинації пацієнтів з мутаціями вірусу нижче, ніж для громадян з більш традиційними штамами", - пояснив він.

За словами Радуцького, поки Україна не отримала результатів аналізів із Німеччини, то вона перебуває в так званій "сірій зоні". Тільки після отримання результатів можна буде впевнено сказати, що в Україні нових мутацій немає або навпаки.

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"Тому питання наявності в Україні сучасної лабораторії все більше загострюється. Міжнародні партнери підтвердили, що Україна отримає обладнання та реагенти для лабораторії в рамках співпраці ЦГЗ і американської CDC", - підкреслив нардеп.



