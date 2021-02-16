УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16015 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 619 23
карантин (16095) Радуцький Михайло (274) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

МОЗ не знає, чи є в Україні нові штами коронавірусу: свого обладнання немає, а відповідь з лабораторії ВООЗ ще не прийшла, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МОЗ не знає, чи є в Україні нові штами коронавірусу: свого обладнання немає, а відповідь з лабораторії ВООЗ ще не прийшла, -

В Україні немає обладнання для виявлення нових штамів і мутацій коронавірусу. У кінці січня Центр громадського здоров'я направив зразки в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Німеччині, але відповіді досі немає.

Про це розповів глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (СН) на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Водночас ситуація з поширенням "британського" і "південноафриканського" штамів вірусу вкрай напружена ... Особливо турбує те, що ефективність вакцинації пацієнтів з мутаціями вірусу нижче, ніж для громадян з більш традиційними штамами", - пояснив він.

За словами Радуцького, поки Україна не отримала результатів аналізів із Німеччини, то вона перебуває в так званій "сірій зоні". Тільки після отримання результатів можна буде впевнено сказати, що в Україні нових мутацій немає або навпаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний санлікар Ляшко терміново виїжджає до Івано-Франківської області через ситуацію з коронавірусом, - нарада в Зеленського

"Тому питання наявності в Україні сучасної лабораторії все більше загострюється. Міжнародні партнери підтвердили, що Україна отримає обладнання та реагенти для лабораторії в рамках співпраці ЦГЗ і американської CDC", - підкреслив нардеп.

МОЗ не знає, чи є в Україні нові штами коронавірусу: свого обладнання немає, а відповідь з лабораторії ВООЗ ще не прийшла, - слуга народу Радуцький 01
МОЗ не знає, чи є в Україні нові штами коронавірусу: свого обладнання немає, а відповідь з лабораторії ВООЗ ще не прийшла, - слуга народу Радуцький 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
А что есть у этой власти кроме дешевых понтов и дурости?
показати весь коментар
16.02.2021 16:50
+5
кРадуцкий, ты зачем продал маски из гос. резерва?
показати весь коментар
16.02.2021 16:50
+3
Вони - профі по крадіжках!
показати весь коментар
16.02.2021 17:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что есть у этой власти кроме дешевых понтов и дурости?
показати весь коментар
16.02.2021 16:50 Відповісти
стадо зебилов, которым в случае необходимости можно через журнашлюх в голову можно любое говно налить.
показати весь коментар
16.02.2021 17:59 Відповісти
кРадуцкий, ты зачем продал маски из гос. резерва?
показати весь коментар
16.02.2021 16:50 Відповісти
Если бы он этого не сделал, то это сделали бы солдаты НАТО!
показати весь коментар
16.02.2021 17:59 Відповісти
"Нет человечка -нет вопросов", или " Нету тела - нету дела". За те статистика яка чудова.
показати весь коментар
16.02.2021 16:50 Відповісти
Так ведь еще в 20 веке Украина закрывать начала все научные институты и сказала что ей не нужны ученые. И ядерное оружие с армией тоже не нужно. Мы теперь одни из топ поставщиков дешевой рабочей силы в Европу и шлюх.
показати весь коментар
16.02.2021 16:52 Відповісти
представляю какой бардак будет с вакциной )))))
если у японцев проблема - не могут извлечь 6 последнюю дозу фирменным шприцем...
(а кстати, как эта проблема решалась в других странах?)... то представляю условия хранения и доставки и прочие сугубо технические мероприятия..
показати весь коментар
16.02.2021 17:13 Відповісти
Вася Шевченко , бардак с вакциной будет полюбому , ( худший это когда вколют одну , а на повтор такой самой вдруг не будет ) . Вопрос в другом , - стоит ли вообще вакцинировать поголовно всех или всё-таки сначала тестировать население на антитела к ковид . Вчерашнее заявление Аллы Мироненко имеет смысл .
показати весь коментар
16.02.2021 17:55 Відповісти
бесполезной - это еще по-Божески )))
а если как бы еще и вредной - то ваще паскудно !
показати весь коментар
16.02.2021 18:52 Відповісти
надо к асфальту приложить тестируемый образец и сразу будет результат Минздрав не знает, есть ли в Украине новые штаммы коронавируса: своего оборудования нет, а ответ из лаборатории ВОЗ еще не пришел, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2287 не зря же весь ковид-фонд втулили в асфальт
показати весь коментар
16.02.2021 17:19 Відповісти
Вони - профі по крадіжках!
показати весь коментар
16.02.2021 17:26 Відповісти
100% мастера спорта по паразитизму
показати весь коментар
16.02.2021 17:29 Відповісти
"Хуже не будет" - всегда может быть хуже...
показати весь коментар
16.02.2021 17:29 Відповісти
Допустим, узнали - есть. 15 новых или 28. Дальше - шо?
показати весь коментар
16.02.2021 17:51 Відповісти
А дальше, можно объяснять электорату, почему нет вакцины. "Не знаем против какого вируса заказывать"...
показати весь коментар
16.02.2021 18:03 Відповісти
Оборудования - нет, реактивов - нет, ни хрена нет... Зарплата наблюдательным советам - ЕСТЬ!!
показати весь коментар
16.02.2021 18:01 Відповісти
у зебанатов нет ничего,как и основного - мозгов, - только низменные инстинкты.
показати весь коментар
16.02.2021 18:17 Відповісти
Зевласти нравиться косить под дурачков и попрошайничать по всему миру. Свою лабараторию создать или купить - это ж какие вложения, а украсть и вывести в офшор что тогда? Настоящие криворожские пацаны.
показати весь коментар
16.02.2021 18:43 Відповісти
Оборудования нет- залатаные дороги есть
показати весь коментар
16.02.2021 23:00 Відповісти
Радуцький - фельдшер, до того ж поганий. І жид. Такі у нас керують галуззю Охорони здоров"я., та і країною в цілому. Головна ціль радуцьких - степанових то відкати від багатомільярдних закупок по лінії МОЗ. А що купляти, у кого, по яких цінах, і, найголовніше - допоможе воно людям чи зашкодить, - то їм байдуже...
У них є гарна "відмазка" - COVID (читай - родіна в апасності!), щоб "наловити рибки в каламутній воді".
показати весь коментар
17.02.2021 09:36 Відповісти
 
 