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Зеленський (17439) освіта (1042) наказ (346)

Зеленський заснував Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський заснував Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Згідно з документом, Консультативна рада створюється як консультативно-дорадчий орган при Главі держави.

Основними завданнями Консультативної ради є моніторинг сучасного освітнього простору, стану реформування системи загальної середньої освіти, аналіз законодавства України у цій сфері.

Консультативна рада готуватиме пропозиції щодо забезпечення доступності та високої якості загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу, удосконалення законодавства України про загальну середню освіту та актуалізації його основних завдань.

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Серед завдань ради – забезпечення інноваційного розвитку загальної середньої освіти, формування компетентностей здобувачів освіти, оцінювання результатів навчання учнів, забезпечення професійного розвитку вчителів, дотримання гарантій держави щодо, зокрема, оплати праці, соціального та пенсійного забезпечення тощо.

Також рада опікуватиметься розвитком державно-приватного партнерства у сфері освіти, сприятиме координації центральної та місцевої влади, підприємств і закладів освіти з розвитку сучасного та безпечного освітнього середовища.

Консультативна рада може утворювати робочі групи для вивчення питань, які належать до її компетенції, та залучати до роботи цих груп представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, вітчизняних та іноземних учених, фахівців, експертів.

Президент цим указом також затвердив склад Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти. Очолив раду народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин.
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Топ коментарі
+4
Головним консультантом туди ЛЮСЮ! Він по ПТУ розбирається добре.
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16.02.2021 17:04
+4
10:07 "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь": Учебник с пропагандой "русского мира" может попасть в школы в следующем году"
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16.02.2021 17:18
+3
Ця рада буде зовсім не про реформи.
А про шкарлетизацію освіти.
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16.02.2021 17:12
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Головним консультантом туди ЛЮСЮ! Він по ПТУ розбирається добре.
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16.02.2021 17:04 Відповісти
Або ,як мінімум, надзіратєлжєм його в жіночі общаги ПТУ!
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16.02.2021 17:05 Відповісти
И обязательно Мишу Саакашвили. Там срочно нужны рЫформы
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16.02.2021 21:54 Відповісти
При совке мы знали математику , физику , химию (как могли) . Сейчас ничего толком не знают . Задолбали детей реформами .
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16.02.2021 17:06 Відповісти
Ця рада буде зовсім не про реформи.
А про шкарлетизацію освіти.
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16.02.2021 17:12 Відповісти
Кацапізацію дітей.
"Адессу аснавали узкие"
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16.02.2021 17:15 Відповісти
Уже с десяток консультативных советов создано при Зеленском по многим направлениям жизнедеятельности Украины... толку ноль.
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16.02.2021 17:07 Відповісти
І ще один совєт від ЗЄ. "Страна совєтов" скоро буде в нас.
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16.02.2021 17:07 Відповісти
савєтав
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16.02.2021 17:24 Відповісти
Сватов.
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16.02.2021 17:34 Відповісти
Туди зебіл призначить ватанів, які повинні будуть змінити освітній процес в Україні в угоду *****.
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16.02.2021 17:10 Відповісти
10:07 "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь": Учебник с пропагандой "русского мира" может попасть в школы в следующем году"
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16.02.2021 17:18 Відповісти
Ги.
Зеленский учредил Консультативный совет по вопросам содействия развитию системы общего среднего образования - Цензор.НЕТ 5557
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16.02.2021 17:13 Відповісти
Не знущайтесь з мужчин, асобєнно у воєннай хформе , а то закриють вас разом з каналами.
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16.02.2021 17:27 Відповісти
Він що,зовсім їб###нутий?
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16.02.2021 17:23 Відповісти
Намуя? Такую же муйню нас заставляли читать по завершению очередного исторического съезда ЦК КПСС(по-моему это был 26-й по счету). Нифуя непонятно, никому не нужно и в результате - развал. Зеленский набрался 25-х кадров с той эпохи, которые прочно засели в его башке и пытается рулить в соответствии сказанному в программе "Время". Других знаний-то нет, вот и приходится компенсировать пробелы отрывками из когда-то увиденного по ТВ. Не хотели в совок, зебобики? Вот он самый классический совок: тупой, убогий, серый(уже не зеленый). Имитация деятельности(за исключением воровства, там они без всяких консультаций все под себя мнут) как и когда-то. Скоро впору будет объявлять перестройку, поскольку завязли по самое не могу. Да, и новое мЫшление не забыть. Без него никуда.
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16.02.2021 17:28 Відповісти
В Росії вже тренінги у школах школярів з ФСБешниками по участі у акціях протесту. Вовці вже пора себе вчитись захищати теж - може Арестовича пошлють на тренінги, це його поле діяльності.
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16.02.2021 17:32 Відповісти
Так и будет. Читать книги он не умеет, а картинки яркие он запоминает. А если в них есть еще пресловутый 25-й кадр, то все. Это у него на всю жизнь. и пока не реализует увиденное, не уймется.
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16.02.2021 17:37 Відповісти
з'явилося страшне прокляття,що б 50 років вашим президентом був Зеленський)
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16.02.2021 17:33 Відповісти
Осел раздувает штат чинуш до громадных размеров....
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16.02.2021 17:48 Відповісти
Опять Зеленский подписал то, чем никогда не занимался.

Л
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16.02.2021 17:52 Відповісти
А, може б змусити належним чином працювати Міністерство Освіти і Науки (котре відповідальне за галузь)? А відповідний прфільний комітет ВР - замало? Потрібна ще одна шобла паразитів - "консультантів" (нізащо не відповідальних)?
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16.02.2021 18:37 Відповісти
Может имеет смысл создать Министерство образования?
Ах да, у нас есть Министерство образования...
Зеленський заснував Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти - Цензор.НЕТ 2644
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16.02.2021 20:07 Відповісти
 
 